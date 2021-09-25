少林棍法圖說｜明代武術名家程宗猷所著　四百年前少林兼槍帶棒？

之前介紹雙手劍的文章中，再次提到了明代武術著作家程宗猷所寫的《單刀法選》。其實在刀術以外，兼修各式武藝的程宗猷，對棍術亦有著非常獨到的見解。今天【武備志】便向大家介紹他的另一部經典武術專著——《少林棍法圖說》。



《少林棍法圖說》內容撮要

《少林棍法圖說》，成書於萬曆四十四年（1616）。按照開首嶺南劍客的敍文所述，本書乃「程君挾貲以遊少林十餘年，歷事三師」後寫成，可謂盡載少林棍法之精粹。有人甚至形容程宗猷的棍法獨步天下，「即山崩潮激未足以諭其勇也，烈風訊雷未足以諭其捷也」。

《少林棍法圖說》共分上下兩卷，上卷以記述為主，介紹了夜叉、陰手、破棍等各式少林棍法。其中夜叉又有「小夜叉」和「大夜叉」之分，破棍則有「破棍譜並注凡六路」及「又破棍譜並注凡三路」兩節。

每套棍法都會附帶一套棍譜，以闡明各式的技術要點和實際用法。例如「破棍第一路譜」中，便記載了四平棍的搭扎之法，即「圈外搭，圈裡看，我立四平；彼搭我圈外，扎我圈裡」。而「破棍又二路譜」則寫有「外滾手」、「二攔槍」等手法。

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除了基本的棍譜之外，大夜叉、小夜叉和陰手等棍路中還載有了不同的棍圖，以表明該套路的運行路線：

小夜叉第一路棍圖

至於本書的下卷部分，則以圖文並茂的方式，記述了五十五招棍勢，是為「棍招五十五」。這些棍勢並沒有列明具體的來源或師承，也沒有連貫的套路。估計是程宗猷集少林棍術大成之後，自行創編的一系列實用散式。當中既有基本的棍勢，如高四平勢、低四平勢等：

高四平勢：四平高勢變換活，鎗來劄臉用挐法。劄前拳蹲身打下，棍底鎗搭袖可脫。

低四平勢：四平低勢上著，白蛇弄風挐捉。任伊左右劈來，邊群二攔隨作。棍高可劄前拳，惟怕搭袖高削。

亦有相對複雜的應敵之法，包括指上打下的「鐵牛耕地勢」、誘敵深入以退為進的「披身勢」等：

鐵牛耕地勢：鐵牛耕地甚剛強，掤上打下最難當。撲鵪鶉來硬打硬，莫若變勢另思量。

披身勢：圈內先須發哄鎗，順勢披身示不迫。他上穿提來逼吾，拖戟退時隨手格。回身右足推向前，便成騎馬敵人側。

全書最後一部分，乃是以問答形式行文的「問答篇」。程宗猷透過與第三者的對話，詳細講述了棍術的各項要點，如用棍樣式、戰術應用等。他多次提到，「棍為藝中魁首」，而「少林兼槍帶棒」，許多兵器甚至徒手的技法都隱含其中，「如槍之中平、拳之四平，即棍之四平勢也；劍之騎馬分鬃，即棍之跨劍勢也」。故此，不同範疇的武者都必須研習棍術，並以此為根基。

事實上，「問答篇」內列舉的各項棍法要旨，的確有不少都能與其他兵器相容，尤其是槍術。程宗猷便明言「故少林三分棍法，七分槍法……此少林為棍中白眉也」。至於其餘訣竅，如「去如箭，來如綫」和拿、攔、劈等，亦是槍術裡的經典技法。這種槍、棍、刀刃合一的思想，與俞大猶的《劍經》可謂如出一轍，亦再次反映出明清軍旅武術的特色。

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