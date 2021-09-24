二段跳踢｜日本踢拳賽現罕見31秒KO　5大動作要點令跳踢華實兼備

周一（20日）在日本橫濱舉行的「K-1 WORLD GP 2021 JAPAN～よこはまつり～」中，安保瑠輝也於初賽僅僅10秒便以得意技「二段跳踢」擊倒對手，最終只花上31秒便KO了來自巴西的Alan Soares。本文便跟大家分析一下，如何掌握5大動作要點令二段跳踢華實兼備。



▍日本K-1踢拳賽現罕見31秒KO 安保瑠輝也得意技「二段跳踢」

K-1是世界著名的站立式搏擊賽事品牌，於1993年創辦。至今，已在160多個國家直播或點播賽事，截至2016年12月31日，K-1共在43個國家，舉辦超過432場賽事。K-1是世界上最大型的搏擊比賽之一，深受世界各地的搏擊愛好者支持。

「K」是功夫（Kungfu）、空手道（Karate）、踢拳（Kick Boxing）第一個英文字母。 「1」是第一、頂級之意，合在一起的含意是：頂級格鬥賽事。 K-1官網

周一（20日），K-1便在日本橫濱體育館舉行了「K-1 WORLD GP 2021 JAPAN～よこはまつり～」。當中的次中量級八人錦標賽更是全場焦點，由分別來自日本、加納、巴西、泰國的八位拳手以淘汰賽方式，爭奪二代次中量級世界冠軍頭銜。

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安保瑠輝也是本賽事的大熱門之一，他在初賽對上巴西拳手Alan Soares時繳出精彩的表現。

安保瑠輝也在開賽僅僅10秒便以得意技「二段跳踢」擊倒對手，最終只花上31秒便取得KO勝晉級。

「二段跳踢」不時見於空手道及跆拳道比賽中，但普遍被外界認為是「華而不實」的踢技。本文便跟大家分析一下，如何掌握5大動作要點令二段跳踢華實兼備。

▍踢擊中的One Two：二段跳踢／Jumping Switch Kick／雙飛踢

二段跳踢，中文又稱為「雙飛踢」，英文名為Flying Switch Kick、Bicycle Kick、Double Roundhouse Kick。這是一種糅合旋踢（Roundhouse）及跳躍旋踢的腳法。第一腳踢擊通常是偽攻，可以不用擊中對方，目的在於引開對方的防守。然後，第二腳踢擊緊接其後，瞄準對方弱點作出重擊。

首先必須說明，所謂「踢擊中的One Two」，並不是指這種腳法真的如拳擊"One Two"般作為最為基本的打擊組合，卻是取其「先輕後重」、「先偽攻後重擊」、「快速連接」的特徵而言的。

此外，很多人以為跳躍踢擊的優勢是其強大的踢擊力量，其實不然！若單論踢擊力量的話，很多時候原地踢擊比跳躍踢擊更易產生較大的力量。原因非常簡單，因為原地踢擊能夠充分持續借助蹬地的力量用於踢擊當中，但跳躍踢擊只有在剛躍起的時候才最能借助地力，一旦離開地面蹬地的能量只會逐漸減少，亦無從作出二次發力。

所以跳躍踢擊的重點其實並不在於踢擊力度，而是在於錯開時機，或是便於作出旋轉動作。

本文先分析搏擊中Flying Switch Kick的動作要點，而部署及應用將會留到另一篇解構再詳細說明。而在動作技巧方面，Flying Switch Kick跟提起前腿的跳躍旋踢有所共通，所以下文的動作重點或會有所交雜。

▍二段跳踢的基本種類及準備姿勢

Flying Switch Kick主要分成兩種：「先踢前腳」及「先踢後腳」。它們有各自的特性和準備姿勢。

（一）先踢前腳（前腳帶動後腳）

在UFC 197中，Yair Rodriguez以前腳帶動的Flying Switch Kick擊倒了Andre Fili。（影片擷取自：YouTube）

以前腳動作帶動後腳進行踢擊。由於前腳較接近對方，所以起動動作較小，能夠在有限空間裡快速完成兩記踢擊。

在側架使出這種踢法時，已經扭側的髖部讓第二腳更易發力。

（二）先踢後腳（後腳帶動前腳）

在UFC Fight Night: Maia vs Condit中，Paige VanZant以後腳帶動的Flying Switch Kick擊倒了Bec Rawlings。 （影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/UNk4AG42X6A）

以後腳動作帶動另一隻腳進行踢擊。由於後腳一般威力較強，威脅較大，所以這種踢法的偽攻性較強。而後腳起動的動作便於快速向前移動，能夠快速縮短雙方距離，甚至追擊後退中的對手。

為便於後腳向前提起，所以這種踢法適合在正架時使用。

另外還有一點，無論是「先踢前腳」還是「先踢後腳」，第二擊以對方正面為目標，能較大機會造成傷害。

▍二段跳踢的動作要點

（1）轉髖提膝踢腿，維持重心

跳躍旋踢跟普通旋提一樣，都需再透過轉髖及提膝來發力。詳情可參看《提膝動作在踢擊中的作用》。

YouTuber GNT的示範影片。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/CWOMXm2FQWY）

若跳躍旋踢時沒有轉髖，踢擊將跟沒有轉髖的旋踢一樣，變成斜上的踢擊，無法把體重加入踢擊當中，令踢擊力度大減。尤其踢擊目標是對方的中段時，踢擊角度愈接近水平，愈能把踢擊力量打入對方身上。而踢擊上段時，則視乎對方位置而轉變角度，不一定要踢出水平的踢擊。但普遍而言，接近水平的上段旋踢能具有較廣的打擊範圍。

YouTuber GNT的示範影片。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/CWOMXm2FQWY）

若踢擊時踢擊腳過早彈出、沒有提膝動作、重心過前或過後，都亦會令踢擊無法有效發力。

（2）膝部內旋，縮短兩記踢擊間的時間差距

在進行Flying Switch Kick時，兩記踢擊的連貫度會嚴重影響踢擊的效果。因為如果兩記踢擊之間的時間太長，對方便有足夠時間作出反應，所以縮短兩記踢擊間的時間差距是十分重要。

膝蓋內旋的效果。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/5YaRA7dYheI）

除了加快髖部自身的轉動速度外，其實還可以借助膝部內旋來加快雙腳交替的速度。道理非常簡單，兩腳張得愈開，雙腳交替的移動距離便愈長，踢擊亦需時愈長。而膝部內旋（像「二字鉗羊馬」）的動作則可大幅縮短雙腳交替的距離，加快兩記踢擊的運接速度。

（3）雙腳快速交替，縮短凌空時間

YouTuber GNT的示範影片。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/CWOMXm2FQWY）

在表演Flying Switch Kick時，為了提高觀賞性，往往會把第一腳盡量提高，高高躍起來進行踢擊。但正如文首所言，雙腳離地的時間愈長，能夠踢出的力量便愈小。因此，搏擊Flying Switch Kick的動作應該縮短凌空時間，重心降低，雙腿快速交替，而非大幅度躍起踢腿。

要縮短雙腳離地的時間，非常講究首記踢擊的收腳動作和第二記踢擊的起跳動作。因為唯有第一隻踢擊腳著地，接著的跳躍旋踢才能最大地借助體重進行踢擊。而跳躍旋踢起跳時，起跳腳應避免過分伸直，否則將無法蹬地發力。

當然，例如上面KO的片段，Flying Switch Kick並非一定要一腳著地才進行踢擊。因為在Flying Switch Kick中，騰空所造成的時間差、騰空所改變的踢擊軌迹亦是命中的重要因素。所以假如在雙腳離地之際踢出第二腳時，可以利用首記踢擊的收腳動作來協助髖部扭轉發力，以加強第二記踢擊的威力。

（4）注意首記踢擊的力度和距離

（影片擷取自：YouTube）

由於Flying Switch Kick是由兩記踢擊組成，所以必須分配好兩記踢擊的力度，才能維持重心。否則很容易好像影片中的選手般，踢擊後失去重心倒地。

首記踢擊的重點應在引開對方的防守，並讓第二記踢擊能夠流暢地踢出，所以第一記的踢擊並不一定要命中對方，甚至只需要提腳虛晃。

YouTuber KwonKicker的示範影片。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/k_DSH8ReNh8）

當然首記踢擊亦能擊中對方，但並不應全力以赴。有一些Flying Switch Kick的教學片段，會教大家在第一腳命中後，借助命中的反作用力推回第一腳來擊出第二腳。但這種踢法的最大問題是，它假設了第一腳必定會命中，才能作出第二腳。正常的情況下，我們應該主動收腳，而非待腳踢中後才反彈回來。

雖然如此，但這並不等於第一腳只要隨便揮出便可！因為第一腳必須有足夠的威脅性，才能令對方對該記踢擊作出反應，所以第一腳偽攻還是需要在適當的距離踢出。

另一方面，若第一腳便出盡全力的話，髖部很容易過分扭側，令第二腳難以踢出。

（5）避免上身動作太大

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/wUm5-zi_k30）

踢擊時，過大的上身動作不只會出賣踢擊的時機，讓對方及時作出反應，更會容易被對方反擊。所以在踢Flying Switch Kick時，雙手切勿完全張開，應該保持防守意識。

此外，減低上身起伏能夠更好地隱藏踢擊時機，以及讓雙腿保持微曲狀態，隨時起腳踢擊。

關於Flying Switch Kick的部署及應用，將會留到另一篇解構再詳細說明。讀者敬請留意。

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