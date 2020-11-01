【名家】俞大猷：與戚繼光合稱龍虎　寫下《劍經》奠定南派棍術

今天要介紹的名家有點特別，他雖然不是職業武人，但【武備志】過去卻多次介紹他的文章。而他對南方武術的影響力，就更加是無遠弗屆。 他就是明代抗倭名將，與戚繼光合稱「龍虎」的俞大猷。

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抗倭大將

俞大猷（1503—1579），字志輔，又名遜堯，號虛江，出生於福建泉州。他自幼嗜武，曾跟隨隱士趙本學研讀兵法，又在他門下學習過雙手劍法——「荊楚長劍」。嘉靖十四年（1535年），文武全才的他參加武科考試，中武進士第五名，被授予千戶以駐守金門。此後十年間，俞大猷雖然屢次展示自己的軍事才能，但始終未有得到重用。及後他受文官毛伯溫指派，擔任福建汀、漳二州的守備，並於武平一帶駐札。當地長年有海盜作亂，俞大猷便曾多次率兵清剿，先後俘斬三百餘人。其功勛終被朝廷認可，獲晉升為都指揮僉事，隸屬廣東都司。

嘉靖三十一年（1552年），此前多次平定地方叛亂的俞大猷，獲明世宗朱厚熜下詔調任為寧波、台州諸府參將，負責抗擊進犯浙東的倭寇（明代對東亞海盜的貶稱，成員包括漢人、朝鮮人、日本人等，故並非單指日本人）。歷經幾次失利後，俞大猷與副使任環於陸涇浿大敗倭寇，焚燒倭船三十多艘。其後兩人又在鶯脰湖掃盪流寇，迫使他們退走三板沙、嘉興等地。結果在嘉靖三十五年（1556年），俞大猷於嘉興斬殺倭寇約二千人，這次浙東之戰以勝利結束。

經此一役，俞大猷在朝庭內的聲譽日隆，在大臣的支持下他接任了浙江總兵官一職，先後剿滅了西庵、沈莊、及清水洼等地的倭寇，同年又在徐海盡殲倭寇，徹底平了浙西一帶的亂事。身負顯赫戰功的俞大猷，被朝廷恢復世襲特權，並升任至都督僉事、署都督同知。

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存世《劍經》

嘉靖三十六年（1557年），俞大猷與戚繼光（1528－1588，明代另一抗倭名將，著有《紀效新書》）於岑港會合，本打算討伐寇首江直的餘黨毛海峰。但岑港地勢險要，戚、俞二人久攻不下，士兵們更是死傷枕。最後朝廷決定罷免二人職務，俞大猷更在翌年被褫奪世襲特權、鋃鐺入獄。

雖然這段時間是俞大猷仕途上的低潮，但他卻在武術界立下「不世奇功」。蓋因他的武術專著《劍經》，便是在嘉靖三十六年出版。本書雖以劍為名，卻是以傳授棍術為宗。按照書內序言記述，多年來對「荊楚長劍」的研究，讓俞大猷得出了與程宗猷「棍為藝中魁首」的相似結論，即棍術是各種武器的基礎，「若能棍，則各利器之法，從此得矣」。故此，棍法乃世上最實用的兵器，也最能夠實證出兵法的思想。

這部書對明清武術的發展可謂影響極大。首先，它是集俞大猷半生的習武與練兵經驗而成，每一式棍法都具備高度的實用價值。基本上後世要研習棍法的武者，都無法完全趬過這部書。其次，《劍經》提出了很多非常創新的戰略思想，尤以「知拍」一辭流傳最廣：

剛在他力前，柔乘他力後。彼忙我靜待，知拍任君鬥

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大猷如龍 繼光如虎

嘉靖四十三年（1564年），俞大猷調任廣東總兵官，其時潮州倭寇糾集兩萬多人，並與其他部族互相勾結，堪稱抗倭戰爭中最大規模的戰事之一。結果在俞大猷及其部將的努力下，幾乎所有寇兵都被明軍殲滅，俞大猷本人則在潮州將寇首藍松三、葉丹樓、吳平等人招降。雖然吳平最後搶船跳脫，致使俞大猷遭到巡按御史的彈劾；但往後數年間，俞大猷依然被朝廷委以重任，先後到廣西、廣州、福建平亂，其子孫則能世襲指揮僉事。

可惜在萬歷元年（1573年），海賊突襲閭峽澳，俞大猷因戰事失利被免官，此後只能專責訓練車營。六年後，俞大猷連續上疏三次，請求告老還鄉。不久後他就病死，終年76歲。

在他死後，朝廷追贈他為左都督、謚武襄，而民間對他的評價就高。他與同袍戚繼光合稱「龍虎」，素有「繼光如虎、大猷如龍」的美譽。至於他對在中國武術界的地位，則如前文所述般：流傳百世、永垂青史。

【戚繼光與俞大猷合稱龍虎武將，前者的《紀效新書》對中國的軍事及武術發展影響深遠，點擊圖片觀看其中《拳經捷要篇》的部份內容】