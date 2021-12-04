射鵰神鵰最強豬隊友周伯通　大節無虧小節一塌糊塗？｜武俠說書

編按︰「老頑童」周伯通可算是在金庸小說中最有趣的角色之一。他武功高強、武林輩份極高，卻天性單純淘氣、任意妄為、為老不尊。作為「最強豬隊友」，正確處理方法到底是什麼呢？



文：陳美濤 ｜ 原題：周伯通：豬隊友的正確處理方法



（封面圖片擷取自：Twitter）



周伯通為人純真，做事沒有章法，想做就做。但周伯通真的完全是一個「頑童」嗎？他做事有沒有底線？

其實，他在大節上很有分寸。話說他和瑛姑的奸情被發現後，段皇爺提出要把瑛姑許配給他，周伯通拒絕。

有讀者認為，周伯通根本不知道什麼是愛情，純粹貪玩，所以不願意。我覺得，這符合周伯通的性格，但他拒絕瑛姑時，他關注的是全真教的名譽。

王重陽和周伯通來大理做什麼？是王重陽自知命不久矣，怕死後無人克制歐陽鋒，想把先天功傳給段皇爺，為了令雙方顯得平等，說要段皇爺拿一陽指來交換。這是外交事件，是武林兩大勢力的合作。

豈料周伯通搭上了別人的妾侍，段皇爺把妾侍送給他，如果周伯通笑納，從此全真教就是犯錯後，還要佔人便宜，再也抬不起頭。大家可能覺得，周伯通怎會思考這些問題。

但是，那一刻，周伯通的即時反應是：「本來不知這是錯事，既然這事不好，那就殺他頭也決計不幹，無論如何不肯娶劉貴妃為妻」，還跪下叩頭叫段皇爺殺他，絕非兒戲。周伯通自知鑄成大錯，影響了王重陽和全真教，就果斷作出拒絕瑛姑，及叫段皇爺殺他的決定。

除了這件事外，周伯通有沒有認真過？他知道歐陽鋒是壞人，但只是知道，從來沒有打算儆惡懲奸。

他痛恨黃藥師，黃藥師把他困在山洞裡折磨，但當他有機會報復，他只是想用大小便作弄黃藥師。周伯通的另一次認真，是襄陽大戰，身中三箭，知道很可能會喪命，依然堅持抗敵。

可以說，周伯通是大節無虧，小節一塌糊塗。為什麼會這樣？我猜，這是王重陽的教導。周伯通的武功幾乎都是他教的，王重陽出家前，和周伯通是好友，所以平輩論交，名為師兄弟，實為師徒。

王重陽應該很了解周伯通的單純，如果把長時間的任務交給他，例如把全真教發揚光大、儆惡懲奸，周伯通幾乎必定會犯錯，加上他一身武功，一不小心被人誤導，更會成為壞人的武器。

所以，王重陽對周伯通的教導，以簡單為主。周伯通身為師叔，王重陽死後，周伯通甚至不用教全真派弟子練武。當然，王重陽也把任務交給周伯通，正是叫周伯通藏起《九陰真經》，結果被黃藥師夫婦騙了。所以，遇上靠不住的人，最重要的就是不要靠他，能力愈小，責任愈少。

你怎麼看周伯通這個角色？

作者簡介：陳美濤



中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。



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（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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