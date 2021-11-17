梅艷芳｜《東方三俠》經典女俠形象　楊紫瓊張曼玉罕見科幻動作片

《梅艷芳》電影近日上映，梅艷芳傳奇一生成為城中熱話。提起梅姐主演的電影，不少人會馬上想起《胭脂扣》、《緣份》。其實形象百變的她也曾參演武打電影作品，其中一套堪稱經典的，便是她跟張曼玉、楊紫瓊領銜主演的動作科幻電影——《東方三俠》。



（封面圖片擷取自：Twitter）



傳統的中國武俠片或美國的超級英雄片，行俠者多是以獨行形式行動，當然亦不乏主角以群體形式合作如《神鵰俠侶》、《七武士》、《復仇者聯盟》等。這次為大家介紹一套1993年的港產片作品，是香港動作片少見集中國武俠片、美式英雄片、日本特攝片於一身，帶點土炮CULT味，但又卡士陣容鼎盛的三人組合電影：《東方三俠》。

《東方三俠》是1993年杜琪峯所執導的香港動作科幻電影，程小東擔任動作導演。故事發生在一個架空歷史，古今結合的虛擬城市。女主角東東（梅豔芳 飾）與青青/陳三/心靖（楊紫瓊 飾）原本由一位武林高人所收養，教她們習武，希望二人能成為一對行俠仗義女俠。可是，在青青一次練功時因無力攀上山頂而掉下，從此杳無音訊。東東則成為女飛俠，平常是警察劉啟文（劉松仁 飾）的妻子。

故事始於連警察也束手無策的「盜嬰」事件。陳三披著博士發明的隱身衣，向警方下戰書，並在盜嬰過程中，為女飛俠所傷。女捕頭陳七（張曼玉 飾），為幫局長取回嬰兒潛入魔宮，但被公公重傷，也遇見昔日好友陳三，後由女飛俠所救。公公（任世官 飾）所得嬰孩都有帝皇命格，盜嬰是為令中國恢復帝制，並且要陳三取得博士的隱身衣，但陳三卻以藉口拖延。公公派陳九(黃秋生 飾)挾持車站人質來迫陳七與女飛俠現身，又要陳三殺死博士。陳三未幾與東東相認，並與陳七合作三人一齊對付公公......

說這套作品風格比較另類小眾，是因為它融合了不同風格英雄片美學於一身，集傳統武俠與異國風情，而這又或者要香港這個受不同地區文化影響的國際城市，才能有機會作出的嘗試。

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電影集多元英雄片元素

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首先，說電影是中國武俠片，因為它有中式的江湖觀念。電影有傳統女俠元素，兩名主角給師傅收養傳藝，望他們有成下山行俠仗義，大反派是前帝制遺老公公（太監）。武學上主角和反派又會運功飛簷走壁，使用傳統兵器交戰，如楊紫瓊用軟鐵鞭、梅艷芳揮劍外又善用飛鏢，黃秋生會用血滴子奪人性命。在電影中有警察的存在，但張曼玉一角又是「女捕頭」（又像西片的賞金獵人）。

說電影有美式英雄片風格，首先電影的虛擬城市有《蝙蝠俠》葛咸城的影子。三位女俠又有美式英雄身影，片尾消滅大反派後，張曼玉要大家齊齊穿上斗蓬離開，活像是美式英雄的化身。片中有隱形衣、張曼玉愛飛電單車辣長鎗，簡直像西式科幻片加西部牛仔片。梅艷芳和張紫瓊二人均有平常平民和行俠兩個身份，正是美式英雄片橋段。

說電影有日式風格。片中的城市有點動漫《北斗之拳》味道，反派造型古今並蓄，又會有用兵器加火鎗混戰，對打場景又會如日本特攝片般的變換，先是某個平地或室內，跳兩個翻身便到荒山野嶺的大草原。

再加上有奪人頭、血肉橫飛、甚至血腥骷髏骨怪物出現，又有人以「Cult」來評論此片。

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梅艷芳深入民心女俠形象

年青一代對梅艷芳武打作品的印象，應該是周星馳電影《審死官》（1992）中飾演周星馳太太一角。梅艷芳是歌手出身，沒受過正規的武術訓練，但九十年代也拍過幾套膾炙人口的打女作品，而且甚具女俠風格，倒是《審死官》和後來的《醉拳II》（1994）中傳統相夫教子角色才較少見。她的女俠經典除了《東方三俠》外，還有同樣以架空世界觀的《91神鵰俠侶》（1991）和《新仙鶴神針》（1993）等。由於她出道早年曾有一段時間以中性形象定位，所以當她投入女俠形象時，雖然並未有習武功底，但觀眾也十分受落。

電影走的是本地罕見的科幻武俠風格。在很多中國的武俠故事，不論正邪一旦去到二人或以上合作時，都會有一些合打的技法，如金庸筆下的「北斗七星陣」、梁羽生筆下的「雙劍合璧」、環珠樓主筆下的「紫青雙劍」等。《東方三俠》中三位女俠合作並未走這個方向，而是以三人互補崗位的方式來對付反派公公。整套電影不談怎麼高深武術，但又會有些奇怪的兵器或技法，例如公公會打出侵入人體，讓人喪失理智的飛鏢暗器，黃秋生會用鋼絲制的血滴子取人性命。但另一方面，又有穿隱形衣隱身法、公公會施特異功能隔空移物等，這些理應只在科幻片才有的元素見於其中。

這套作品當年有份入圍1994年香港電影金像獎最佳動作指導，而主題曲《女人心》跑出奪最佳電影歌曲獎。

而這套高成本（成本應主要用在片酬）的科幻武俠Cult片，也有不錯成績，讓片商很快出了續集《現代豪俠傳》（1993），這亦是金城武銀幕處女作。

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