《神鵰》楊過小龍女結局探秘　隱居後或跟華山派有關？｜武俠說書

編按：楊過和小龍女的愛情最終開花結果。到底故事完結後，二人生活如何呢？如果細探《倚天屠龍記》、《笑傲江湖》等其他著作，或者能發現得到一些蛛絲馬跡。



文：陳美濤 ｜ 原題：楊過小龍女隱居後，到底去了哪裡？



（封面圖片擷取自：Twitter）



在《神鵰俠侶》結束後，楊過和小龍女到底去了哪裡隱居？有讀者提出一個有趣的說法，猜測他們去了華山隱居，還創立了華山派。何出此言？

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首先，在《神鵰俠侶》的最後，莫名其妙地有一段「楊龍遊華山」。他們去了玉女峰，楊過說：「咱們學的是玉女劍法，這玉女峰不可不遊。」

他們看見廟裡的神像，發現神像長得很像林朝英，還有她的馬的石像。楊過便說：「師祖婆婆當年行俠天下，有惠於人。有人念著她老人家的恩德，在這裡立祠供奉，說不定也是有的。」接著發現華山有一個寒潭，與絕情谷底作比較。小龍女之前十六年，就是在絕情谷底休養。

為何突然有一段旅遊節目？書中沒有解釋，有讀者認為，是在暗示華山這個地方與古墓大有淵源，還很適合楊龍隱居。

其次，《笑傲江湖》中，華山派的武功有些奇怪，岳不群說：「本門氣功與別派不同，只須勤加修習，縱在睡夢中也能不斷進步。」令狐沖生病了，岳不群診斷出「是七情六欲不善控制之故」。即是說，華山的內功在睡夢中都可以進步，而且要控制七情六慾，明顯是古墓派的內功才有這兩個特性。

再說華山派的玉女劍十九式，「主旨在於變幻奇妙，女弟子臂力較弱，可憑此劍法以巧勝拙」，還說「這劍法專為克制別派劍招之用」，你想起了什麼？當然是專門克制「全真劍法」的「玉女劍法」。而且劍宗風清揚那一派，懂得獨孤求敗的武學，所以有讀者認為，楊過和小龍女隱居在華山玉女峰，並創立了華山派。

但我覺得，黃衫女子說：「終南山下，活死人墓，神鵰俠侶，絕跡江湖」，她沒有說謊的動機。而且郭襄去古墓找楊過時，有兩個侍女走出來說，他們外出未歸。這就證明，楊龍定居在古墓，才聘用了工人。不過，定居是一回事，富人設立一個別墅是正常的，而且他們不是兩個人隱居，還有一隻鵰兄。古墓陰暗潮濕，若要鵰兄長期住在古墓，真是虐待動物。

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所以我認為，《神鵰俠侶》最後寫楊龍遊華山，可能是暗示，玉女峰也是楊龍隱居後，會經常停留的地方。那楊過有創立華山派嗎？

我猜沒有，因為在《倚天屠龍記》六大派圍攻光明頂時，華山派在用兩儀劍法，已經不太像楊過的武功了。但楊龍既然常常去玉女峰，那麼華山派的人，會不會去請教他們，並把他們的武功精粹，納入華山派的武功體系？若是如此，就能解釋為何華山派的武功，與古墓派有少許相似。

你覺得，楊過和小龍女隱居後，做了些什麼？

作者簡介：陳美濤



中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。



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（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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