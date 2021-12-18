羅浩銘首任劇集武指　逼洪永城練背負投「捉鬼」︱《凶宅清潔師》

由洪永城、C君與盧思麟聯合監製的myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》現正上架，這套主打驚慄的電視劇作了不少破格嘗試，除了是無綫電視久違的恐怖題材外，捉鬼方法也有別於傳統茅山捉鬼片用桃木劍和靈符，而是融入了武術題，嶄新嘗試以柔道摔撻來捉鬼。劇集找來了動作演員羅浩銘（Ken）首次擔作電視劇動作指導。



今次放棄傳統捉鬼用桃木劍和靈符，劇中大師只用自己的血和紅繩去綁鬼，之後就用柔道撻。Ken表示這是靈幻動作片新嘗試，他亦在開拍前先用沙包，逼演員做背負投，待他們當握正確姿勢後，就開始撻人。

「因為覺得柔道的摔撻好夠力，好像可以將不屬於人類的東西撻出黎 （有給柔道摔撻過既應該知道），所以洪永城早早就跟我練習基本柔道，我只想他練熟背負投。因為時間關係，Kelly（傅嘉莉）我便設計了一些比較花巧的招數，因為她在劇中的角色有黑帶， 所以識得利用自己體型去借力打力。最高興係一場 Kelly 和洪的對打，Kelly 四個難度動作全部自己做曬，無需要替身。」

談起首次擔任劇集動作指導，Ken表示今次劇集起用不少新演員，而他也面對不少新挑戰。「今次另外一個難度就係有好多高空威也和水威也場口，要保持演員安全但同時要有驚嚇。有位訓練班女同學就第一次被吊於六樓外，沒有安全氣泡。所以我們動作組事前準備功夫一定要很夠。另外 Fred（鄭俊弘） 水鬼戲都好難，要他在水中被拖，威也如何設計？如何保證他安全 ？太安全觀眾覺得好假，好似在岸邊戲水，太深太危險救人可能已經來不及，這些都是動作設計的責任。這套劇用很多新演員，很多沒有拍過動作，我要保障他們的安全。」

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Ken表示沒有拍攝過靈異劇，所以其實這次對他也是新嘗試。因此他和動作團隊設計動作時便常常去後樓梯，或在關燈下創作，想看看有沒有新效果。

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