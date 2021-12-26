Boxing Day｜與拳擊到底有什麼關係？

今天是12月26日Boxing Day。大家有沒有想過，Boxing Day和Boxing兩者除了同用「Boxing」一詞以外，還有其他關係嗎？



Boxing Day的名字由來眾說紛紜。有說法指，它來自聖誕歌《Good King Wenceslas》所說的故事，一位公爵看到自己領地上的窮人在拾柴，覺得不忍，決定用盒子裝著食物和酒送給他。

又有說是過去莊園領主會在聖誕派對結束後，把有用的物品放在一個大盒子中，以送給莊園中的奴隸。亦有說是教堂會在12月26日把奉獻箱中的錢分發給有需要的人.....除此以外，還有更多由來，但都和「盒子」（Box）有關。

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那Boxing（拳擊）呢？翻查《網上詞源字典》（Online Etymology Dictionary），「Box」一詞會解作「打擊」，大概是由14世紀開始，可能源於模仿當時的德文或丹麥文「打擊」，但確實起源已經不可稽考。

另外，用拳頭去打人這種技術，除了Boxing以外，亦可以用Pugilism這個詞。Pugilism來自於拉丁文pugnus，意謂「拳頭」。

所以，Boxing Day和Boxing兩者是真的沒有關係的⋯⋯而在MMA比賽中，相對於12月26日，不同的公司都會把比賽日子放在年尾，如12月30日或者31日。日本方面今年12月29及31日亦有RIZIN，而過去Pride FC的男祭り 、K-1公司FEG舉辦的Dynamite!! 都是十分有名的比賽。

武圖App2

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