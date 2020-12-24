聖誕老人大戰耶穌｜《眾神之鬥》搞笑抵死的神仙大亂鬥獨立遊戲

提起聖誕節，大家一定會想到「聖誕老人」及「耶穌」。但所謂「一山不能藏二虎」，到底誰才是真正的聖誕節主角呢？《眾神之鬥》這款遊戲中便可實現「聖誕老人 VS. 耶穌」的幻想，讓他們一決勝負！

▍獨立遊戲開發商

遊戲開發商是一知名為「數位卡夫特」（Digital Crafter）的小型獨立開發團隊。據團隊網站所知，命名的原意為「數位的工藝師」，把專研琢磨工藝品的精神帶入遊戲開發的領域中，期望以這樣的態度及誠意，為玩家帶來打從心底油然而生的快樂。

團隊一開始是由負責人Ken以網路同好會的方式舉辦，號召對於遊戲製作有興趣的朋友，一起以培養經驗製作遊戲為主而成立，經過一段時間後、團隊轉為以專案合作的方式與團員互相合作。最後終於在2015年成立實體工作室。

▍諸神大亂鬥：聖誕老人 VS. 耶穌 VS. 佛祖

眾神之鬥的宣傳圖。（圖片擷取自：https://bit.ly/3nLA9vz）

正如遊戲名稱《眾神之鬥》，它集合了全球各地信仰文化的神祇，包括基督教、佛教、希臘神話、北歐神話、中國民間信仰、日本神話等，讓耶穌、宙斯、奧丁、佛祖、阿努比斯、雅典娜、媽祖、關公、摩西、希芙、聖誕老人、天照、須佐能乎、芙蕾雅、土地公等神之間來一場1對1格鬥對決。

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角色造型別出心裁，除了通俗的刻板形象外，更各自加入了不少盞鬼細節。例如耶穌會扯斷十字架登場，然後斷木留在手上當拳套。如來佛祖出場時會說「阿彌陀佛」，關公會說「關某在此」。

戰鬥中除了體力條外，還有一個「神力」系統。每當神祇受到傷害後，神力條便會逐漸儲氣，儲滿後便可使出「神力大技」。不同神明具有跟其神話相關的神力，耶穌的神力「復活」會讓他回血，短時間內攻擊力大幅上升，但防禦力同時大幅下降。希芙作為豐收之神，她的神力會在地上種滿禾稻，踩中的敵人會被減速。宙斯的神力則是可以落雷三次。

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既然是格鬥遊戲，又怎少得了「必殺技」呢？摩西的必殺技當然是「分紅海」，利用海嘯攻擊；媽祖會叫出千里眼及順風耳「幫拖」；聖誕老人會召喚鹿車猛衝等，貼切神祇故事之餘，又不忘搞笑。

除此之外，製作團隊更為每位神祇設計專屬場景，例如土地公是台灣知名廟宇，關公是東方廟宇，摩西是分紅海時等海壁，阿努比斯的埃及神殿等。

到底聖誕節誰才是主角呢？就讓「聖誕老人」及「耶穌」在《眾神之鬥》內一決高下！

額外一提，「數位卡夫特」還有另一款有趣格鬥遊戲《動物之鬥》，可供大家在假期間放鬆一下。

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