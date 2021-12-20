中國拳賽鬧劇｜拳王木村翔表演賽被「倒頭樁」　揭示背後種種荒謬

近日中國武漢上演了一場搏擊鬧劇，激起猛烈批評！前WBO蠅量級拳王木村翔於「拳擊」表演賽中，慘被中國拳手玄武惡意使出「倒頭樁抱摔」！



（圖片擷取自：ist Twitter）

綜合網絡資料，這場比賽名為「漢武傅奇次翔武爭鋒 世界搏擊爭霸賽（武漢站）」，在2021年12月18日假湖北省奧林匹克體育中心體育館舉行。賽事其中一場比賽，由前WBO蠅量級拳王木村翔對陣中國拳手玄武。

玄武原是一名散打選手，後來轉戰自由搏擊。近年他在一些民間炒作賽事中頗受歡迎，包括曾KO詠春大成拳會長李楓、KO韓國跆拳道拳手李政範及李小龍模仿者譚龍。木村翔以其刻苦不屈的拳擊生涯，獲日本傳媒稱之為「草根拳王」。他曾於2017年擊敗中國拳王鄒市明，奪得WBO蠅量級拳王頭銜。

賽前玄武曾在網絡上叫戰木村翔，宣稱「這次我要用你的拳擊規則打敗你」，繼而促成這場表演賽。據網絡流傳的聊天截圖可見，木村翔團隊表示比賽為拳擊規則。另一方面，曾有意簽約木村翔的中國職業拳手團隊「M23戰隊」表示，這是「拳擊規則」下的「表演賽」。而在比賽當日，二人亦身穿拳擊比賽裝束。

不過，比賽卻發生令人髮指的一幕⋯⋯

中國拳手不講武德 惡使倒頭樁大摔

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/cKtF5Kl15Kc）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/cKtF5Kl15Kc）

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在比賽開始不久後，玄武便伸腳入楔絆摔木村翔，然而拳證卻沒有警告玄武，反而讓比賽若無其事地繼續進行。木村翔助手登時氣得站在台上繩角外抗議。在數輪攻防後，玄武再次故意伸腳絆摔，這次木村翔助手馬上鑽過圍繩進入擂台跟拳證表達不滿。單是第一回合，玄武便四度絆摔對手。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/rKP9LHwyeQM）

及至第二回合，玄武更是變本加厲一開賽便拳也不出馬上迫近絆摔對手。接著他更下潛抱住木村翔雙腿，直接抱起木村翔，使其「頭上腳下」，頭部猛摔往地。木村翔助手再也忍耐不住，衝上台中宣布退賽，帶走木村翔離場。

諷刺的是，現場旁述卻稱：「玄武用中國功夫的一記暴摔，直接把木村翔先生給打倒了！」其後比賽拳證更判決玄武以「摔法TKO」取勝。

中國搏擊比賽鬧劇 業界怒斥：中國搏擊的耻辱！

「WBU世界拳擊聯盟」、「WKF世界自由搏擊聯合會」及「中國國際綜合格鬥聯合會」發出聲明否認為賽事主辦方。（圖片擷取自：格鬥迷／Credit：格鬥迷-青春）

比賽宣傳時宣稱由「WBU世界拳擊聯盟」、「WKF世界自由搏擊聯合會」及「中國國際綜合格鬥聯合會」主辦。然而，三個搏擊組織在比賽當日便發出聲明否認為賽事主辦方。令比賽合法性成疑，一旦發生什麼事故，責任該由誰承擔？

另外，根據「格鬥迷」報導，該場比賽的拳證張旭解析，自己在開賽前半小時才被賽會口頭通知比賽採取「中國功夫VS日本拳擊」規例，允許使用摔法，卻沒有任何進一進說明摔法要求及規例限制。張旭甚至聲稱：「在賽前規則的講解中他充分向兩方選手轉述了這事。」然而從木村翔及其助手的反應，顯然他們認為表演賽採用「拳擊規則」。在規則不明的情況下，根本無法保障拳手安全，更遑論確保比賽公平進行。

然而最令人髮指的，卻是玄武一方在賽後不單揚幡擂鼓宣稱「中國力量」取勝，更大肆炒作民族情緒，指明「中國打日本，還需要規則嗎！？？？他不死我睡不著覺啊」。其「武漢玄武搏擊」官方賬號更並稱批評他的網友是「漢奸」，反駁評批聲音：「搞不懂那些支持日本鬼子我同胞你們怎麼想的呢？不懂只會在那裡口水、你們媒樣的。」試圖以煽動中日對立情緒，掩蓋賽事自身荒謬絕論的事實。

事件不單引起全球搏擊界的猛烈批評。中國搏擊界的知名職業選手、解說，也齊聲斥責玄武及主辦方是「中國搏擊的恥辱」，譴責其用「愛國」包裝自己，為出名炒作民族情緒，最終讓中國搏擊人苦心經營多年的體育信譽遭受巨大損失。

武圖App2

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