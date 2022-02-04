《龍爭虎鬥》空手道家Robert Wall享年82歲　與李小龍對打成經典

綽號「Bob Wall」的空手道名將Robert Wall周日（30日）於洛杉磯離世，享年82歲。且讓武備志回顧一下，這唯一一位三度在李小龍電影中亮相的武術家。尤其李小龍於《龍爭虎鬥》跟他對打時的「Boards don't hit back」，更是堪稱經典。



（封面圖片擷取自︰Michael mjb Twitter）



Robert Alan Wall（1939-2022），美國演員、武術家及武術書著作人。他在受訪中憶述，因為小時候經常遭父親羞辱，讓他萌生學習武術反擊的念頭。於是在高中時學習摔跤，並在大學學習柔道。畢業後移居洛杉機，於當地師從Gordon Doverola學習琉球武術、Gene Lebell和AI Thomas學習柔道，期間他亦有師從美國著名巴西柔術家族Machado Brothers學習柔術。1966年，他與空手道冠軍Joe Lewis於美國加州開設空手道道場。(1)

師從多位大師習各種武術

據說Robert Wall是唐手道黑帶九段。（圖片擷取自︰https://bit.ly/3rss7fq）

1965-1972年間，Robert Wall經常於美國主要空手道大賽中，囊括冠軍或亞軍榮譽。美國流行的那種全接觸空手道（Full contact karate），並非極真那種無護具但拳頭不能打頭的規則（在外國會俗稱為Knockdown Karate），而是加入拳套（或不使用）的全力打擊空手道比賽，與美國的踢拳比賽（American kickboxing）更相近。

1968年，他與Joe Lewis、 Skipper Mullins、 Pat Burleson、 David Moon 和 Fred Wren等當年一線空手道選手，參加由Jim Harrison舉辦的首個專業空手道大賽，以無護甲形式比賽而成為武林熱話。同年，道場合夥人Lewis將股權轉手Chuck Norris，正式展開了他與Chuck Norris的合作，兩人後來亦師亦友，Robert更成為Chuck Norris黑帶傳人。以下為Jim Harrison 對上 Fred Wren的片段，可以看到更似美國的踢拳比賽，但並未有使用拳套，而且可以用拳頭攻擊頭部：

他們二人合作期間，先後開設兩個空手道道場並將之發展為品牌。1968年，他們二人組成第一間以武術學校來推動商業營利的私營公司「Martial Art Acceptance」，這名前空手道冠軍、影星、教練、經理人和著作者，以不局限於任何門派和流派為公司營運方針。後來他又開辦武術組織「World Black Belt Inc.」，並出任行政總裁。

說起與李小龍的點滴，Robert 憶述有一次在唐人街餐館，遇到一個華人站在台上自詡中國功夫出眾，在場找洋人比兩手，Robert上台挑戰成功，但為免與在場華人大打出手而選擇離開，這時有一個人在觀眾中走來和他打招呼，並說「你很有趣！我叫Bruce Lee！」(2)

參演電影與李小龍真打

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後來在Chuck Norris介紹下，他參演了李小龍的《猛龍過江》(1972)、《龍爭虎鬥》(1973)和《死亡遊戲》(1978)，當中以《龍爭虎鬥》中演出O’Hara最為影迷認識。他憶述當年與李小龍的打鬥場景是真打，而且當中一些被摔落玻璃的鏡頭是用了真玻璃，拍了五六個鏡頭後，他的戲服已被弄得滿身破損。

Robert對李小龍的武術讚譽有加，他唯一抱怨的是導演Robert Clouse並沒有尊重他們，因為他們身份只是武術家而不是正式演員，有一場他與李小龍的打戲遭刪剪，Clouse還造謠說Robert Wall會打他找他報復。

曾組隊約戰荷里活打星Steven Seagal

1988-1992年期間，當時新晉的打星Steven Seagal因為說了一堆有關李小龍、Chuck Norris和同期參與全接觸空手道搏擊武術家的爭議言論，惹來了Robert與Seagal的衝突，Robet聲言為了悍衛這些朋友名譽，不惜殊死與對方一戰。後來他糾合了一群有共同信念的美國武術家，參考了一套1967年同名電影，以「Dirty Dozen」命名該組織，當中包括多名踢拳和空手道武術名家：「噴射機賓尼」（Benny Urquidez）、Bill Wallance、Jim Harrison、Richard Norton、Gene LeBell等等，他們呼籲Steven Seagal接戰的報道還上了美國著名武術雜誌《Black Belt》封面（當中參加的武術家，部份對Steven Seagal有其他各自不滿原因）。

可是，Dirty Dozen這個武術組織備受爭議，遭到輿論指他們鼓吹暴力，對批評言論反應過激等。Gene LeBell指這組織的一些做法有損他的專業而退出，Benny Urquidz等成員亦相繼透露對這組織的不滿。但是仍然有成員堅持初衷，例如Rodriguez便宣布叫Seagal提出應戰地點。

2009年，Robert Wall仍有亮相電影Blood and Bone，現在已甚少他的消息傳出。

2013年Robert Wall曾接受訪問談李小龍及Chuck Norris。

Robert Wall在去年2月仍有接受網上播客訪問。

最後，願Robert Wall安息。

武圖App2

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