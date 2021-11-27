李小龍81歲誕辰｜星光大道銅像披上新衣　重現唐山大兄風彩

近日大家參觀位於星光大道的李小龍銅像，會發現銅像已添上新衣。原來是李小龍會在今年李小龍81歲誕辰之際，與香港本土品牌「利工民」合作，於本月25日舉行揭幕禮，為李小龍銅像添上新衣，讓大家再遊這地標時，會見到不一樣的李小龍。



李小龍銅像自2005年李小龍65歲誕辰樹立於星光大道，十七年後李小龍會與利工民合作，特製與銅像等身大小的「半胸文化恤」，重現李小龍在電影「唐山大兄」中的風彩，也同時慶祝李小龍81歲誕辰。今次活動參考了比利時首都布魯塞爾地標le Petit Julien（尿尿小童像）的更衣習俗，希望自本次活動起能持續進行，在未來日子能與不同機構、藝術家、設計師等合作，為銅像和星光大道增添色彩。

資深電影人文雋出席揭幕禮表示，十多年前時任香港電影金像獎委員會主席，促成在星光大道設立李小龍像，又曾拍攝李小龍傳紀電影，覺得自己與李小龍有著微妙關係，重遊星光大道，他認為前往李小龍銅像的指示牌不清晰，已向大會建議改善。李小龍會會長黃耀強表示，揭幕禮非李小龍81歲冥壽當日舉行，是因為怕多人聚集違反限聚令，他呼籲一眾李小龍迷在27日可自行到銅像前獻花，又希望銅像換衫習俗能不斷傳承，給大眾以及外國遊客新鮮感。

為紀念今次活動，李小龍會將聯乘「利工民」，推出兩款命名「如水」及「無形」的半胸文化恤，即日起於網上預售。《如水無形1127》創意總監黃雋溢解釋，「如水無形」靈感來自港人近年常說的李小龍名言「be formless, shapeless like water」，希望以此帶出「be water」的哲學思想。

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