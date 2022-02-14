撩女仔撩出火　泰男潑酒羞辱少女　遇泰拳女拳王起腳反擊

街頭撩女仔，動口不動手，不成功也要以禮相待，否則可能自食惡果，尤其在民風習武的國家。泰國一名35歲男子Chainarong Mareejan在街頭向一名25歲女子搭訕問電話不遂後，惱羞成惱向女方頭上潑了一杯啤酒，怎料女子狠狠拳腳還擊，更沒想到是他惹著的是一名女泰拳手。



Pareploy Saeaia遇襲還擊影片截圖，紅圈為搭訕男子。

2月6日在泰國曼谷一間餐廳，男子Chainarong Mareejan向女子Pareploy Saeaia搭訕碰杯，並向對方索取電話號碼但遭拒，閉路電視拍得 Mareejan漫不經心走到她桌子旁，把一瓶啤酒倒在她身上。結果Saeaia怒氣衝衝從座位起身向 Mareejan 大喊叫對方可以打她， Mareejan 給對方嚇怕欲前往取電單車離開， Mareejan見狀馬上衝向前繼續要求爭論，拒絕讓男方離開，怒罵幾句後 Mareejan 對他的腳部和身體發動凌厲腳踢。

泰國女拳手Pareploy Saeaia。(@Pareploy Saeaia/Facebook)

泰國女拳手Pareploy Saeaia。(@Pareploy Saeaia/Facebook)

泰國女拳手Pareploy Saeaia。(@Pareploy Saeaia/Facebook)

Saeaia的朋友知道自己朋友的底細──她從13歲起便已參加泰拳比賽，曾在50場職業賽中有40勝紀錄，曾擔任女警自衛術教官──紛紛湧出餐廳阻止她。據報這場爭執持續約三分鐘后雙方才離開，警方隨後對兩人都處以罰款。 Mareejan因向女孩倒酒和聚眾鬥毆被罰款 1000 泰銖，而Saeaia因襲擊和聚眾鬥毆也被罰款 1000 泰銖（約240港元）。兩人要在當地警察局向對方道歉，並支付罰款。與此同時，Mareejan被工作的酒店解僱。

「我很生氣，因為他把酒倒在我頭上來襲擊我。沒有人有權像那樣羞辱我或其他任何人。我在為自己辯護。但後來我失去了對情緒的控制。」Saeaia表示。

泰國女拳手Pareploy Saeaia，比賽外有擔任武術教練。(@Pareploy Saeaia/Facebook)

Saeaia向泰國公共廣播公司表示，她鼓勵女性參與自衛，並表示她已將注意力從打架轉向指導其他女性。「我認為自衛對女性來說很重要，雖然我們女人的體力可能不比男人強，但至少我們有自衛技能。當我們確實遇到這種情況時，至少它可以幫助保護我們，尤其是當我們遇到罪犯時。 」

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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