武備志2021年度精選　十大搏擊事件回顧　哪一件曾震驚13億人？

2022年來到了。且讓武備志編輯們跟大家回顧一下，2021年十大搏擊事件。



（一）中國拳后張偉麗被「暴徒玫瑰」Rose Namajunas高踢KO

UFC 261 三場冠軍戰，有人歡喜有人愁。最驚訝的莫過於中國拳手張偉麗被Thug Rose第一回合以KO擊敗，令拳評人與新聞同行大跌眼鏡。

Rose Namajunas 第一回合以前腳高踢 KO張偉麗，重奪失落兩年的冠軍腰帶。賽後張偉麗覺得比賽停得太早，她還有意識，但由重播看來比賽終止得合適，沒有太大爭議。非常令人驚訝的賽果，大概沒人想過Thug Rose可以以這個方式擊敗對手。

技術上Rose 此記高踢事前以低掃作預備，使張的注意力放低了一點；再有半踏步「偷位」，使發力更順暢，距離亦更遠；高踢的摺腿動作亦有特別，並非「衝膝」直指頭部，而是橫摺指向張的身軀後再上頭，令張以為是中段踢之餘，擋格時間亦出現落差，技術含量非常高。

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相隔7個月後，張偉麗捲土重來，再次挑戰Rose Namajunas。二番戰比上次對陣更加精彩。激戰五回合後，二人表現十分接近，勝負落入裁判分數判決中。

結果「暴徒玫瑰」Rose Namajunas以「分歧判定」再一次擊敗中國拳后張偉麗。張偉麗即使落敗，今仗完全發揮出訓練成果，全場跟Rose勢均力敵，她顯然對自己的表現感到相當滿意，賽後不止沒有憤憤不平，還笑得十分燦爛，盡顯武道家精神。

（二）劉慕裳勇奪東奧空手道形銅牌

劉慕裳以努力，抓住了這面銅牌。（路透社）

空手道是今屆奧運新增項目，但卻不被納入來屆巴黎奧運，可算是「可一不可再」、「有今生無來世」。香港空手道女將劉慕裳成功把握這次千載難逢的機會，勇奪一面奧運空手道銅牌。

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劉慕裳在初賽先後打出形（套路）「泊手拔塞」，拿下25.68分；第二回打出套路「一百零八」，再取得26.62，兩回平均分得26.15分，出線排名賽。

她在排名賽跟美國的國米櫻（Kokumai Sakura）及世界「一姐」西班牙選手Sandra Sánchez Jaime決戰，使出「秘密武器」——套路劉衛流「安南大」，勇奪26.40分。不過，其後登場的珊齊絲取得27.86分，令劉慕裳以小組次名躋身銅牌戰。

慕裳在黃昏再度出戰季軍戰，與土耳其運動員Dilara Bozan爭奪銅牌。兩人均打出套路「北谷屋良公相君」，結果較後出場的劉慕裳獲得26.94分，力壓對手的26.52分，以0.42分之差贏得銅牌。

劉慕裳成為首位贏得奧運空手道獎牌的香港運動員。

（三）Manny 引退競選菲律賓總統

Manny Pacquiao。圖片來源：Getty Images

9月29日，菲律賓傳奇拳王Manny Pacquiao 在其Facebook專頁中，發布一段長達14分鐘的影片，正式宣告從拳壇退休，結束長達26年的職業拳擊生涯，以62勝8敗2和（39KO終結）的成績引退。拳擊史上唯一一位奪得過八個不同量級冠軍的世界拳王，正式引退。

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2015年時，Pacquiao跟「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr.進行對決「世紀之戰」。雖然Pac-Man最後以點數落敗，但這場比賽創下了有史以來最高的拳擊PPV紀錄︰577萬，比史上第二高的「Floyd Mayweather vs Conor McGregor」還要多出60萬。

若想重溫一代拳王Pac-Man如何由籍籍無名的小伙子，搖身一變成為史上唯一曾奪八個量級冠軍的男人，橫跨四個十年的傳奇故事，可參看《Manny Pacquiao引退｜30年前籍籍無名 史上唯一奪八量級冠軍拳王》。

（四）Canelo Alvarea 制霸超中量級

只花上短短兩年，「P4P之王」Canelo Alvarez便踏上世界拳擊之巔，達成世上所有拳擊手夢寐以求的成就：稱霸量級。（圖片來自：Getty Images）

只花上短短兩年，「P4P之王」Canelo Alvarez便踏上世界拳擊之巔，達成世上所有拳擊手夢寐以求的成就：稱霸量級。

Canelo 在2020年12月對陣英國雙料拳王Callum Smith。經過12回合後，Canelo 以壓倒性優勢、「一致判定」獲得勝利，一舉成為WBA（Super）、WBC、The Ring超中量級冠軍。

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5月Canelo跟WBO 超中量級拳王Billy Joe Saunders 進行拳王爭奪戰。在第八回合以一記右手上勾拳重擊Saunders，迫使Saunders 團隊在回合結束後決定放棄賽事，令Canelo 一舉成為WBC、WBA（Super）、WBO及The Ring 超中量級拳王，而Saunders 則吞下職業生涯以來首場敗仗。

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11月Canelo Alvarez 毫無懸念地擊敗IBF拳王Caleb Plant，一舉成為拳擊史上首位拳手稱霸超中量級，亦是墨西哥史上首位「無爭議冠軍」、史上第六位男子「無爭議冠軍」，亦是Josh Taylor以外第二名現役「無爭議冠軍」。

（五）Conor McGregor 兩度敗給Dustin Poirier

【UFC 264】Conor McGregor最後居然敗在自己腳下。（圖片擷取自：Bill Shannon Twitter）

2021年UFC首場大賽UFC 257 以Poirier 擊倒McGregor 告終！那個從不令人失望的巨星McGregor終於首次被擊倒終結！Poirier 成功一報6年之仇，成為首位TKO Conor 的拳手！在票房加持下，兩人的二番戰半年後正式展開，不料以更令人意外的方式告終。

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相隔半年，Dustin Porier在UFC 264 的三番戰中再度擊敗Conor McGregor，正式終結McGregor「最強左拳」神話。不過，今次並不用Dustin親自出手，Conor最終竟然敗在自己腳下。

坦白說，單以一回合的表現來說，Poirier跟McGregor的確上演了一場5分鐘的激戰。Conor McGregor果然重新採用昔日的搏擊站姿：側架、闊馬、跳動、拳腳並用。在比賽開始後，McGregor馬上以一記後旋踢打響戰局。

UFC 264: Dustin Poirier Vs Conor McGregor 3 Say After BREAKING His LEG 2021 pic.twitter.com/LNVtOkJ6uw — djjamaice (@djjamaice) July 11, 2021

在回合最後15秒時，Conor McGregor在打出其招牌左拳之際，左腳脛骨竟然突然斷裂變形，最後踏步時整個人的體重壓在歪掉的腳腕上。McGregor馬上倒下，Poirier衝前追擊，回合在McGregor苦苦防守下終結。McGregor 在鐘聲響後仍然倒坐在地，最終Herb Dean宣告比賽終結，McGregor腳腕受傷不能繼續作賽。官方戰果為，Dustin Poirier在1回合5分鐘以TKO（醫生終止）勝出賽事。

（六）Julianna Peña爆大冷擊敗Amanda Nunes奪冠

(Twitter @MMAFighting)

「獅后」Amanda Nunes賽前的賠率是-1100 （賭$1100贏$100），她的對手Julianna Peña則是+650（賭$100贏$650），可見Amanda Nunes賽前已被眾人「睇好」，結果「真・大爆冷」！

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第一回合Nunes的低掃有效，更用拳擊倒對方一次，但之後進入地面戰，Peña一直以木村鎖威脅著冠軍，雖然在地上沒有優勢，但亦令Nunes未能攻擊。

第二回合非常刺激，Peña的刺拳打擊開始得手，然後開始與 Nunes搏拳；未知是否第一回合的寢技戰消耗了一定體力，Nunes的還擊算不是很銳利。Peña的攻擊不算「漂亮」，技術上也不是細膩，但就是不斷的出拳、出拳、出拳，最後更把Nunes 摔在地上，並以RNC降服對手，成為新冠軍。

（七）Tyson Fury Deontay Wilder 風波告一段落

Tyson Fury在第三回合首度擊倒Deontay WIlder。（圖片來自︰Getty Images）

擾攘3年，Tyson Fury跟Deontay Wilder的風波終於在今天的「三番戰」中告一段落。

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Tyson Fury跟Deontay Wilder的「一番戰」發生在2018年12月，這兩位當時仍是未嚐一敗的冠軍級拳手，但當日的賽事卻最終以極具爭議性的和局收場。

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一年多後，二人在2020年2月再戰，Fury 在第7回合逼得對手陣營拋毛巾投降，使得Wilder吞下生涯首敗，英國拳王為自己贏下WBC重量級金腰帶。Fury在第3回合及第5回合把「Bronze Bomber」擊倒在地，賽事呈現Fury一面倒優勢，Wilder只能勉強支撐。

基於二人合約中帶有「三番戰」條款，所以二人曾為三番戰成行而努力。Tyson Fury與Deontay Wilder的第三戰原本預計會在去年12月19日於拉斯維加斯舉行，不過因為疫情問題，日期和場地多次延期後都一直未能落實。Fury團隊於是宣布他們將安排其他比賽，而他們認為「三番戰」合同已經到期。

正當Fury宣布跟當時另一重量級拳王Anthony Joshua的「最強之戰」正式落實後，Wilder卻馬上向法院提出仲裁。昨日，法庭宣判Deontay Wilder跟Tyson Fury的「重賽條款」仍然生效，命令Tyson Fury必須在9月15號前再次同Wilder舉行「三番戰」。

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH — Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) October 10, 2021

Fury最後一擊出現在第十一回合，他在繩邊以一記加重勾拳準確擊中Wilder左下巴，Wilder如斷線公仔般向右半轉，再面朝地直直倒下。

Fury毫無懸念地以KO再次擊敗Wilder，衛冕自己的WBC重量級金腰帶。正式了結二人之間的恩怨情仇。

（八）英國重量級拳王Joshua敗於烏克蘭拳王Usyk

英國拳王Anthony Joshua意外落敗，Oleksandr Usyk憑精準出拳完勝。（Getty Images）

在3月份，一度傳出時任WBA、WBO、IBF拳王Anthony Joshua 跟WBC、The Ring 拳王Tyson Fury 近日簽下對賽合約，是為拳擊史上首場4大組織重量級拳王統一戰的消息。不過最終因為Deontay Wilder隨即就「三番戰」入稟法院，成為Fury跟Joshua之間的攔路虎。

輾轉之下，Joshua被安排跟WBO強制挑戰者Oleksandr Usyk對賽。Oleksandr Usyk原是奧運拳擊及世界拳擊金牌得主，13年轉到職業拳擊，2016年便奪得WBO Cruiserweight 冠軍，2018年時是次重量級無爭議冠軍，2019年升重至重量級作賽，實力毋庸置疑。

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AJ本身擁有一套以「Long Guard」為主的攻防系統，以Long Guard保持自己擅長的中、遠打擊距離，再以強勁的後手打擊傷害對手。不過，自從AJ在2019年爆冷慘敗於墨西哥拳手 Andy Ruiz Jr.後，他的打法便變得有點過分小心。雖然上場對陣Kubrat Pulev 時再次打出自己具爆炸性的攻擊，但今場在面對Oleksandr Usyk時卻因「Long Guard」失效而顯得束手無策。

結果，Oleksandr Usyk 以「一致判定」擊敗英國拳王Anthony Joshua，一舉奪去WBA、IBF和WBO 3條世界重量級金腰帶，亦令萬眾期待AJ跟Tyson Fury合演的世紀拳王大戰，暫時或無法實現。

（九）UFC首現犯規DQ失冠軍 Sterling因Petr Yan膝擊犯規成冠軍

在UFC 259中，出現令人跌破眼鏡的一幕：Petr Yan在一面倒優勢下犯規，令Aljamain Sterling以DQ勝成為新一任冠軍！賽事引起拳迷熱烈討論，更有意見指Sterling是「MMA尼馬」。

在首回合中，Sterling 利用臂展優勢作出外圍打擊，Petr Yan 沉著以High Guard 一一應對，再待機打出札實的反擊。Sterling 其後試圖把Yan 帶到自己擅長的地面戰中，但Yan 早有預備地防住對方的Takedown。Sterling Takedown 不果，反而耗掉自己大量的體能，使比賽優勢逐漸傾向Petr Yan 那邊。

到第四回合，Aljamain Sterling 的體能已跌至難以做出威脅，抱摔的力量小得 Petr Yan用一點力就足以讓他跪在地上。正當大家以為Yan 能夠輕易衛冕之際，卻出現了以下一幕⋯⋯

在第四回合一面倒優勢下，Petr Yan 膝擊單膝跪地的Aljamain Sterling的頭部——「膝擊或踢擊地面對手的頭部」是違規動作，因而被判犯規。

Aljamain Sterling wins by disqualification after this illegal knee from Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/4NNbCWEyp3 — UFC 259 - Blachowicz vs Adesanya (@UFC259Card) March 7, 2021

Petr Yan 這下犯規即時會有兩種後果之一：一，Sterling 能夠繼績作賽，Yan 被判扣分；二，Sterling 不能繼績作賽，Yan 被判犯規失格，Sterling 勝出比賽成為冠軍。而最後結果如何，已經眾所周知了。

二人原定於10月30日的UFC 267中重賽，但Sterling在9月25日因傷退賽，至今仍背負「影帝拳王」之名。

（十）堀口恭司挑戰Bellator 完全優勢下被KO

相隔2年多後，堀口恭司再次挑戰Bellator冠軍，對陣「Showtime」的弟弟、現任冠軍Sergio Pettis。可惜最後強勢領先三回合下，被Pettis奇招擊倒。（圖片擷取自：Sherdog Twitter）

相隔2年多後，堀口恭司再次挑戰Bellator冠軍，對陣「Showtime」的弟弟、現任冠軍Sergio Pettis。可惜最後強勢領先三回合下，被Pettis奇招擊倒。

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在打法上，堀口恭司還是採用其慣用的突進打擊，以靈活的步法配合多變的強力打擊，完全掌控比賽節奏。從「Bellator Public Relations」公布的計分紙可見，三名裁判於首三回合都一致判定堀口恭司為「10-9」。換言之，堀口恭司強勢領先對手Sergio Pettis。

.@sergiopettis OUTTA NOWHERE! 😱 😱 😱 😱



What a way to end the 2021 Bellator MMA season LIVE on @SHOsports. #Bellator272 pic.twitter.com/g8Kstu4E3v — BellatorMMA (@BellatorMMA) December 4, 2021

可惜，在第四回合的一次纏鬥中，Pettis使出一記類似WT跆拳道常用的「掛頭」踢擊，堀口輕鬆下潛避開並橫移走側，不料正好被Pettis的轉身背拳擊中下巴，堀口登時失去意識倒在台上。

最終，Pettis憑籍這記出乎意料的KO翻盤，成功衛冕自己的Bellator Bantamweight冠軍腰帶。

（附一）Floyd Mayweather 輕鬆玩弄Logan Paul

在6月6日，Logan Paul跟「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr. 進行了一場拳擊表演賽。（圖片來自：Getty Images）

Jake Paul、Logan Paul網紅兩兄弟在2021年中接二連三地「興波作浪」，向退役拳手明星發起挑戰，跟他們進行拳擊對賽。他們主要目的不是成為什麼偉大拳擊手，而是為了製作「話題之戰」，從中獲利。

弟弟Jake Paul 在2021年便分別戲劇性KO了前ONE FC冠軍Ben Askren及前UFC冠軍Tyron Woodley（還有一番戰的判定勝），讓大部份拳迷大跌眼鏡，甚至懷疑人生。

「怪賽」之所以能夠層出不窮，原因十分簡單，就是把握於人群「看熱鬧」及「獵奇」心理。除了他們的支持者外想看他們出場外，也有不少討厭他們的人希望他們出醜，比賽技術高低早已不是他們關注的事，反而更是趨於集體的情感渲洩。

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在6月6日，Logan Paul跟「不敗拳王」Floyd Mayweather Jr. 進行了一場拳擊表演賽。

雖然二人的身高與體格差異，但是二人的技術差異比這體格差異大得多。每回合Logan Paul 以刺拳攻擊，Mayweather要麼是在距離外，要麼就是輕鬆閃避；當Paul以重拳攻擊，Mayweather就踏前一步纏著，纏鬥中 Paul以輕拳打一兩下；反之，Mayweather 看到有機會（或者是他想的時候）時就打一下頭或身，也會輕鬆反擊一下。

賽後Mayweather 對於這類表演賽作了個比喻：「我想拳擊是薯泥。 這些傢伙就是肉汁！」可見其輕鬆自如的「賺錢」態度。

（附二）《烙印戰士》作者三浦建太郎去世

日本漫畫社白泉社5月20日發佈消息，指《烙印戰士》（Berserk）漫畫作者三浦建太郎已於5月6日離世，終年54歲。鉅作《烙印戰士》無法迎來結局，頓成遺作。

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《烙印戰士》由1989年連載至今，累積了超過4000萬本漫畫，雖然現時為不定期連載，但仍然非常受歡迎，近年亦有新的動畫版（2016-2017）推出。《烙印戰士》的故事黑暗殘酷，卻非常吸引，加上作畫非常精細，是經典中的經典。

可能有讀者會感到奇怪：「為什麼漫畫作者去世也能上榜？」原因只有一個，因為《烙印戰士》是武備志其中兩位編輯的最愛，謹此而己。

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