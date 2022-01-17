肘擊分析｜拳腳以外尚未充份使用的武器　掌握正確時機與距離控制

在昨日的UFC Vegas 46中，Calvin Kattar與Giga Chikadze 激戰五回合，最終以一致判定取勝，結束了 Chikadze 在此過程中的九連勝。當中Kattar 的肘擊威力令人印象深刻。本文跟大家仔細分析一下，肘擊的正確時機與距離控制。

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有很多比賽，就算是專業的國際比賽，都會禁止肘擊，最有名的如K-1及Pride FC，都不能使用肘打擊頭部。背後當然有多個原因，有傳其中一個就是肘擊很容易割開皮膚，會令拳手流血不止，以致要暫停比賽，甚至醫生會因此終止比賽，所以影響比賽節奏及觀眾體驗云云。

但這種禁止正正反面印證了肘的威力。不過，相對於泰拳比賽，肘擊在MMA比賽仍是其中一種未被充分使用的武器，這可能是跟美國拳擊、摔跤教練較多有關。而隨著時間推移，愈來愈多選手在不同情況下使用肘擊，它的威力也再次被更多人認識。

錯誤的肘擊時機與距離

關於肘擊的距離，大概不用多述。肘的攻擊距離短，所以大多都是在纏鬥時使用，如果未能縮短距離就使用肘擊，就可能會被對方用拳反擊，如以下Bellator 66中 Eddie Alvarez 對 青木真也的情況：

（影片擷取自Youtube）

這場比賽是二人第二次對決，上一次青木真也在Dynamite!! 2008 中以heel hook降服了Eddie Alvarez 。來到了2012年的Bellator 66中，Eddie Alvarez 刻意保持距離以防被摔倒，青木真也後退到近籠邊時，反架的他想以前手肘擊Eddie Alvarez，但 Eddie Alvarez只是微微的後退了一點就避過了攻擊，然後施以上勾拳反擊並擊倒對方。面對在地上的青木真也，Eddie Alvarez停了一下，看準機會才繼續追擊(也可能因為對手良好的地戰技術所以猶豫了一下)，最後連環重拳TKO了青木真也。

可以看到，只要少少的後退就能避開肘擊，同時，如果在較遠的距離使用肘擊但揮空，露出的破綻會較大，容易被反擊。

肘擊時機與距離控制

當然在不同位置及情況有不同的肘擊方法，但有一個概念可以總括使用肘擊的時機，那就是「讓對方不能後退」。而要做到這個情況而且保持肘擊能打中的距離，可以有以下的可能：

對方背對籠邊、繩邊或地下



對方正在前進



抓住對方身體、或者被抓住



其他對方不能/不會後退的情況



以下會以MMA中的一些肘擊例子作為延伸討論。

（一）對方背對籠邊、繩邊或地下

這是最顯而易見的情況。當對方背對籠邊、繩邊或地下時，當然沒有後退的空間。把對方壓在籠邊及繩邊再用肘擊的情況多不勝數，如在2012年Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy中，Nate Marquardt對上Tyrone Woodley。

Nate Marquardt把Tyrone Woodley壓在籠邊，右手的underhook亦防止對方從自己右方逃走，用頭頂著Woodley的頭，除了令他靠在籠邊，要他頭向右望亦防止了他身體向左轉發力，及空出一定距離讓自己使用肘擊：

（影片擷取自︰Youtube）

（影片擷取自︰Youtube）

在UFC 172中，Jon Jones用左手壓著Glover Teixeira 到籠邊，先用左肘打擊，回手後再用左手令Teixeira的頭保持在該位置，然後用右手來回肘擊；又一次控制對手後，再加以左右肘擊，留意Jon Jones的手一直在護頭，同時加上移動以防止Teixeira的反擊。

（影片擷取自︰Youtube）

如果在下位，又沒有貼近對手，上位的人又夠距離的話，肘擊可以做成很大傷害。有一點值得留意，就算你在下位，透過抓著對方的手腕(wrist control)雖然能防止對方出拳，但對方依舊能用肘打中你，就如在UFC 84 中Dong Hyun Kim 打中 Jason Tan 的情況：

（影片擷取自︰Youtube）

（二）對手正在「前進」

這是邏輯問題，一個人不能在前進的同時後退。但對方也不可能在比賽時，直接「前進」而沒有任何動作。此處的「前進」，是指對方進攻露出空隙的時間，無論是過份投入(over-commit)的一拳、向前彎腰、出拳收手太慢，都是反擊的時期。

在 UFC on Fuel TV: Muñoz vs. Weidman的主賽中，Chris Weidman就捉到了Mark Muñoz向前進攻的一下，以右肘阻截對方。Chris Weidman並不需要太過用力使用肘擊，反而更多是利用Mark Muñoz的衝力。

（影片擷取自︰Youtube）

2014年The Ultimate Fighter China Finale，Dong Hyun Kim 向後閃過John Hathaway的肘後，以轉身肘反擊並KO對方。這一下肘擊也令他贏得了2014年World MMA Awards的年度KO大獎(Knockout of the Year )。

（三）抓住對方身體、或者被抓住

抓著對方身體的一部分也是讓對方不能後退的明顯方法。纏鬥(clinch)時一手抓頸，另一隻手用肘擊是常見的用法。Matt Brown 是這方面的專家，他在纏鬥同時，會靠步法及轉腰令對手失衡，令對方難以防禦：

（影片擷取自︰Youtube）

如果可以抓到對方的腳，除了可以嘗試用散打中常見的接腿摔、踢腳外，Mike Pyle就在UFC 170中對TJ Waldburger 使用了並不那麼常見的接腿轉身肘（在泰拳比賽可能會較常見），雖然此處TJ Waldburger是前腳前踢，以致抓住腳後Mike Pyle在外邊。

（影片擷取自︰Youtube）

相反，如果被抓住腳，也可以使用肘擊反擊。老將Dan Henderson就在UFC 199中對上手Hector Lombard，雖然掃踢被抓住，但因為對手抓腳就沒有手護頭，因此Henderson就能用反手肘擊暈對手。

（影片擷取自︰Youtube）

（四）其他對方不能後退或不會後退情況

（加上這一個可能性其實在分類上是犯規的，一個包含「其他」的合集當然能包括所有的邏輯可能。但現實情況比賽時有太多可能，又不想分類太過瑣碎，因此這樣處理是最方便的方法。）

在地上下位的選手，因為不能發力，一直都是被認為沒有什麼打擊技可以使用。但因為對方在自己的防守位置，加上肘所需的發力空間不大，肘擊便成了下方選手的利器。

在UFC 83中，Jason Day 以rubber guard控制住Alan Belcher，另一隻手就能空出來，在有限的空間下發力，以肘打擊對方。

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