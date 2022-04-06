王羽與邵氏結怨拍「獨臂拳王」系列惡搞　古龍小說高手秒變嘍囉

6、70年代著名邵氏小生、憑電影《獨臂刀》成名的藝人王羽昨日在台北離世。說起王羽，大家都會想起他的成名作《獨臂刀》，王羽憑此片成為香港影壇炙手可熱的紅星，也憑此片奠定他張徹第一代弟子的地位，當紅後的他成為邵氏電影一線小生，但後來卻因合約問題鬧翻，因而遠走台灣避過邵氏的法律訴訟，之後拍過一系列環繞「獨臂刀」主題的電影，並因拍戲合作問題與張徹分道揚鑣，造就張徹轉而捧出狄龍和姜大衛。



王羽曾在2014年在美國紐約亞洲影展獲得終身成就獎，2019年獲得金馬獎終身成就獎。（臺北金馬影展執行委員會）

張徹是王羽的伯樂，早在拍《獨臂刀》（1967）之前，二人已合作一部《虎俠殲仇》（1966），王羽成為張徹愛將，張徹那時也初嘗新派武俠浪潮的新試。王羽和張徹的組合，開始了武俠片的風潮，張徹極具「剛陽味」的電影風格顛覆了六十年代中以前李翰祥黃梅調古裝電影雄霸國語片市場的局面，銀幕上也非一面倒的被李菁、林黛、凌波、樂蒂等女星壟斷，新的風潮下邵氏出現了一批男星，張徹麾下的武打演員佔了當中重要的席位。

邵氏受惠於片廠制度，電影能快速因市場口味大規模生產拍攝，張徹的武俠片大賣，邵氏就一窩蜂的趕拍武俠片，王羽在拍完《獨臂刀》後，便再拍張徹的《獨臂刀王》（1969）和程剛導演的《神刀》（1968）。可這段期間，未知是否因為王羽沒有只留期專拍張徹的電影，而去了拍程剛的電影，所以張徹開始冷待王羽，王羽有見及此就自導自演拍了一部《龍虎鬥》，雖然因為與邵氏解約這部作品被雪藏一段時間，《龍虎鬥》拖到1970年上映時卻仍然票房大賣狂收。

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與邵氏官司避走台灣拍戲

王羽一直不滿邵氏的片酬制度，適逢邵氏鄒文懷部署出走創立嘉禾，曾私下遊說張徹和王羽過檔，王羽還為此去偷大量邵氏的合約（偷合約是王羽自己的說法，但坊間有評論對王羽自己偷合約一事存疑，然而邵氏一直沒有表明遺失合約，只是突然以加薪為由重新與一眾演員簽新約，讓人猜測邵氏有可能真的遺失了藝員合約）（１）。可是天意弄人，王羽正當要離開邵氏之際，張徹卻突然保持中立要留回邵氏，鄒文懷又延遲出走計劃，王羽只好先去台灣拍片賺錢，亦因與邵氏合約糾紛，長期留在台灣。（2）

嘉禾正式開業，王羽為嘉禾第一套拍的戲就是《獨臂刀大戰盲俠》（1971），但因邵氏版權官司在身，禁令王羽不准在香港拍《獨臂刀》的電影，於是王羽把《獨臂刀大戰盲俠》帶到日本拍攝。據王羽自述，電影對日本觀眾來說，盲俠不可能輸，香港版獨臂刀不可能輸，「所以日本版結尾是盲俠站起來，我血一直在流，受傷了，不知道有沒有死。他（盲俠）說『很多事是誤會造成的。』他表示跟我只是誤會。香港版我們補了鏡頭，在香港找了一個跟日本有點像的地方，找了身影各方面跟盲俠很像的替身，加了兩個鏡頭，我這個刀一舉起來，盲俠便一下倒下去。」（3）

後來王羽自己開了名叫「正明電影公司」的香港電影公司，開了幾部獨臂拳王系列，當中包括《獨臂拳王》（1971）、《獨臂拳王大戰血滴子》（1976）、《獨臂拳王大破楚門九子》（1976）等。當中《獨臂拳王大破楚門九子》是拍攝最晚的一部，雖然表面上看本片是一部古裝武俠片，實際上卻極盡惡搞之能事，王羽自己也表示此片是為了跟邵氏鬥氣。（4）當時古龍武俠片已經開始流行，邵氏開始大量拍攝此類影片，王羽和邵氏交惡，所以他在片中把古龍小説裏的著名角色來個大集燴，有的改了名字有的則乾脆直接用原名，來大大的揶揄諷刺一番。在古龍小説裏威風凜凜的狠角色到了本片都全都變得窩囊而不堪一擊，在片中孟星魂、木子飛刀、有花和尚、燕十三等角色接連被獨臂拳王劉一手打敗，最搞笑的是孟星魂居然是由在邵氏影片《流星蝴蝶劍》中扮演同個角色的宗華來扮演，在《流星蝴蝶劍》中孟星魂一開場就乾淨利落的殺了一個高手，而在本片裏孟星魂則是一開場就被劉一手乾淨利落的給殺掉，之後像羅烈、龍飛、陳鴻烈等扮演的戲仿古龍小説裏的人物也接連被殺。

1970年張徹轉捧第二代弟子姜大衛和狄龍，姜大衛更憑電影《報仇》得了亞洲影帝，王羽認為是張徹要留他而他不肯，所以捧另一個人來「報仇」（5）。王羽和姜大衛最終卻迎來了合作機會，二人在1976年以獨立制片身份，合作導演和演出《獨臂雙雄》（王羽憑《獨臂刀》成名、姜大衛也拍過《新獨臂刀》），可是因為戲中二人都不能輸，於是故事最後兩個人一跳起來，空中定格，沒有結尾，故事有點難尾感，影片也未能大賣。

1977年王羽最後上映的一部「獨臂系列」是《獨臂俠大戰獨臂俠》，之後他正式告別「獨臂」角色，一直到2011年他拍攝陳可辛執導的《武俠》，電影才再一次致敬他「獨臂刀王」一角，不過電影卻是以甄子丹為主角，王羽則演出大反派。

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（1）（3）（4）（5）王羽《十三太保說張徹》

（2）張徹《回顧香港電影三十年》