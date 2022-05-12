山崎照朝｜極真之龍糅合空手道泰拳　《街霸》阿龍也以他為原型？

《街頭霸王》（台譯︰快打旋風）是舉世知名的格鬥遊戲。但你知道男主角阿龍（隆）跟極真空手道家山崎照朝大有關係嗎？



隱瞞家人偷學的極真之龍

山崎照朝（Terutomo Yamazaki）在1947年於日本山梨縣甲州市出生。他是著名的極真空手道家，曾任Kickboxing拳手、記者及歌手。在極真會館創辦人大山倍達於1994年離世後，他創辦「逆真會館」，並於2011年創立為「空手研究會」。

山崎從高中二年級開始接觸空手道，由於當年社會視習空手道為不良風氣，他瞞騙父母偷偷的長途跋涉，往位於東京的極真空手道本部，跟隨大山茂、千葉真一（亦為現今著名日本演員）等師兄練習。資質聰穎的山崎在短短兩年半間便考到段位（黑帶初段），並於下半年再考獲黑帶二段，擁有「極真之龍」稱號（另一「極真之虎」為添野義二、士道塾空手道創辦人）。

及後山崎獲邀教授駐日美軍武術，他表示在這段教學期間，他經常可以找到身形遠比他高大的外國人作練習，讓他更具經驗去面對身形龐大的對手時，亦從中探索對付體型龐大對手的格鬥技法。

梶原一騎漫畫《空手バカ一代》，講述大山倍達和他弟子故事曾一度改編為電視劇，主題曲便是由山崎照朝主唱。

成為日本著名踢拳手 積極糅合泰拳技法於己用

1960年代，日本開始流行踢拳比賽，日本各電視台爭相舉或轉播有關賽事。1969年，山崎受老師大山倍達的指示，參加由朝日電視台舉辦的賽事。山崎遂先後開始他輕量級和次中量級踢拳拳手生涯，並先後打倒在日本有多場戰勝記錄的泰拳拳手Kannanpai和Samanso。

而在與泰拳拳手較量過程中，山崎深深感受到泰拳的威力，所以也開始積極學習泰拳，尤其將泰拳的腳法、肘技和膝技融入他的空手道武術中，之後山崎亦因以糅合空手道和泰拳拳法於格鬥技中而聞名武壇，更成為日本廣為觀眾擁戴的拳手。

山崎在踢拳界只留了一年便返回空手道圈，在這短短的踢拳賽事生涯中，山崎一共出戰10場賽事，當中有8賽擊倒對手，2場判定戰敗記錄。

首屆全日本空手道大會冠軍 積極發揚空手道

1969年，極真會館主辦了第一屆全日本空手道大會（All-Japan Full Contact Karate Open Championship），大會亦邀請了不同武術的參賽者參加這些不帶任何護具和拳套的武術大賽。代表極真會的山崎亦參加了這次比賽，並奪得第一屆大會冠軍。

但是大學畢業後的山崎投身電視台監製行業，令他開始減少在空手道訓練。雖然在老師大山的勸喻下山崎勉強參戰，之後仍有出戰第二、四和五屆全日本空手道大會，但也只是奪得第二或第四名次。

不過，在1973年第五屆大賽中，訓練不足的山崎奮戰至總決賽，大戰同是極真空手道高手盧山初雄（Hatsuo Royama），成為他一生最為人美談賽事。山崎最後只因判決戰敗，但因他出色表現，而被賦與「天才」稱號。這場賽事以後，山崎亦退出空手道比賽生涯。

在他後來的著作《實戰空手》的中譯版第三章中，他談過對空手道和比賽的看法：

空手道的精彩之處是它不單單只有打擊技，在攻防中還包含逆技（反擒拿）、關節技、投技、寢技等。現在，空手道變成了只有站立技術的攻防，而它原有的技術正在逐漸消失，刀峰擊喉、肘擊、頭頂、膝頂、反拳擊打、踢檔、背刀擊檔等，這些在如今都是被禁止使用的技術。還有推倒技、投技、寢技等已經完全不准使用了。 山崎照朝《實戰空手》

這也是空手道作為競技體育被固定下來的證明，但若為了將空手道作為“武道”使之繼續存在下去的話，即使在比賽中禁止使用，也應該在平時的練習中大量加入這樣的練習。 山崎照朝《實戰空手》

作為武道空手道，既然所有的攻防都是能夠假定的，那麼，練習就要使用空手道原有的技術來進行。在比賽時只要認真貫徹、了解比賽的規則，選擇符合規則的技術動作就可以了。如果僅僅為了比賽而進行練習，就不能稱為“空手道”，而是一種新的格鬥技。 山崎照朝《實戰空手》

在參賽生涯中，山崎曾一度在擊板賽中闖下擊碎一共24塊板世界紀錄（拳擊4塊、踢技7塊、手刀6塊、肘擊7塊），雖然這記錄後來為美國空手道選手Willie Williams所破，但對比高1米96、重100公斤的Williams，山崎只有1米77及62公斤，所以山崎的記錄只今仍為人樂道。

退役後，山崎從事格鬥評論員及電視台監制工作，並仍有練習並推廣空手道。1977年，在徵得老師大山的同意後，山埼在日本崎玉縣開辦他的個人道場，但因為山崎不願意場道場走商業路線，因而沒有沿用極真會館的名號，改以他故鄉歷史英雄武田信玄的名句「風林火山」命名，直到1995年老師大山離世後，山崎才創立非牟利的逆真會館。他亦是少有在大山離世後，才正式分家的早年弟子。

遊戲《街頭霸王》阿龍原型

八九十年代著名格鬥遊戲《街頭霸王》（又譯《快打旋風》），據說主角阿龍的原型便是山崎照朝（另一說法是他老師大山倍達），遊戲早年版本阿龍穿著刻有「風林火山」的道袍造型，與山崎的「風林火山」袍如出一轍。

若細心的玩家或會留意，遊戲中兩個主角阿龍和阿健都是習空手道，而反派司令和沙袈都是習泰拳或泰國武術。有評論指這遊戲背景是在回應五六十年代，日本武術因泰拳和拳擊的衝擊一度式微，而直至大山倍達的極真空手道重振日本武術這段歷史，所以角色也有此安排。

電影《破壞之王》截圖。

而八九十年代，隨著《街霸》的深入民心和日本空手道蓬勃發展。1994年的港產片《破壞之王》也在角色設定上創作了一位大反派斷水流大師兄（林國斌 飾），並留下了這經典金句。

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