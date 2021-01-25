【百人組手】 極真空手道名物　身體與精神意志的最大挑戰

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-01-25 19:07

百人組手是極真空手道中著名的極限挑戰。由極真空手道創辦人大山倍達提出，以與100人決鬥的方式去測試身為一個武道家的肉體和精神意志的極限。在提出這個概念後，大山倍達本人除了親身成為第一位挑戰者外，更在三日內挑戰了三次！

組手（Kumite），即是對打練習，是空手道訓練的三個主要部份之一。而極真空手道中的百人組手則如其名，挑戰者須以全接觸式打法進行100次的對打，對參加者的身體與精神意志都是極大的挑戰。

百人組手規則

在百人組手中，挑戰者將會與每位對手進行為時分半到兩分鐘之間的對打，直到完全100場對打為止。這100個對手需要與測試者擁有相同或以上的水平，而雖然設計上是要與一百個不同的人對打，但假如測試中沒有足夠的參與者，有些對手可能會重複上場。

極真空手道百人組手中的參與者不戴頭盔或胸罩，只會戴護齒及護陰進行拳接觸對打。要通過百人組手，挑戰者必須在這100次對打中勝出當中的50場，而只要挑戰者在任何一個回合中被對手擊倒，並倒地超過五秒鐘，即被判為挑戰失敗。

大山倍達曾親身測試

大山倍達。圖片來源：https://bit.ly/3pg2yun

在提出了百人組手的概念後，大山倍達首先親身為這個挑戰進行測試。不過大山倍達打的百人組手與後世的百人組手有點不同，因為他在三日間共進行了三次百人組手，即是他實際上對打了300次！

根據記載，大山倍達原本打算在第四日再進行多一次百人組手，但因為不少弟子們都已經傷痕累累不能繼續對打而作罷。

初期進行的百人組手是分前後兩日，毎日挑戰50人來完成。後來大山倍達為了增強百人組手的難度，於是在1972年修改為須在一天内完成挑戰100人。

歷代挑戰者

在大山倍達之後，首位正式通過百人組手的是在1965年進行挑戰的Steve Arneil。

之後陸續有空手道家進行挑戰，成功挑戰者包括了曾出戰K-1賽事的 Francisco Filho （1994）等極真空手道家，而在2004年，Naomi Ali就成為了第一位通過百人組手的女性。

根據資料，在大山倍達之後，成功通過百人組手的極真空手道家包括：

- Steve Arneil（1965年5月21日）

- 中村忠（1965年10月15日）

- 大山茂 （1966年9月17日）

- Loek Hollander （1967年8月5日）

- John Jarvis （1967年）

- Howard Collins （1972年12月1日）

- 三浦美幸 （1973年4月13日）

- 松井章圭 （1986年4月18日）

- Ademir da Costa （1987年4月25日）

- 三瓶啟二 （1990年2月24日）

- 増田 章 （1991年5月19日）

- 八卷建志 （1995年3月22日）

- Marius Schoeman （1996年3月23日）

- Francisco Filho （1999年3月22日）

- 數見肇（1999年3月13日）

- Klaus Rex （2002年12月12日）

- Naomi Ali （2004年7月4日）

- Víctor Flores （2004年12月8日）

- Juan Manuel Gallego （2006年1月21日）

- Arthur Hovhannisyan （2009年3月29日）

- Judd Reid （2011年10月22日）

- Tariel Nikoleishvili （2014年4月26日）

- Abdullah Tarsha （2016年6月2日）

- 纐纈卓真 （2017年11月26日）

- Daniel Sanchez （2018年3月10日）

- Cem Senol （2020年2月22日）

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