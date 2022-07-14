香港武術隊世界運動會奪佳績　港將楊頌熹楊子瑩李泳容共奪三銅

世界運動會是一項以非奧運會項目為主國際性的綜合體育賽事。世界運動會由國際世界運動會協會主辦（IWGA），受國際奧委會（IOC）認可，每四年舉行一次。

「2022世界運動會」首次加入「武術」為競賽項目，武術比賽於2022年7月12日在美國伯明翰拉開帷幕。香港武術隊以林杭貴擔任領隊兼教練，共派出4位運動員參加比賽。經過兩日奮戰，港隊共獲得3面銅牌。

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楊頌熹參加男子太極拳太極劍全能項目，在太極拳演練得分為9.253分，小組排名第三。其後，他在太極劍演練表現出色，以9.65分奪小組首位。最終，他總分為18.903分，僅次於南韓及汶萊選手，為香港奪得一面銅牌。

楊子瑩出戰女子刀術棍術全能項目，在棍術演練取得9.22分，在刀術演練取得9.36分，合共總分為18.58分，以0.086分之差位居季軍。

李泳容參與女子南拳南刀全能項目，在南刀演練取得8.977分，在南拳演練取得9.117分。結果以總分18.094分，獲得一面銅牌。

另外，顏樂旻參與男子南拳南棍全能項目，最終獲得第五名成績。

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八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：