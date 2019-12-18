【國術】中國武術史上的百年公案　究竟何謂真正的「內家拳」？

「少林以拳勇名天下，然主於搏人，人亦得以乘之。有所謂內家者，以靜制動，犯者應手即仆，故別少林為外」——黃宗羲《王征南墓誌銘》 相信任何研究中國武術的人，都必然知道這段說話。自黃宗羲後，內家拳就被附上了「高深莫測」的形象。各門各派爭相證明自己為「內家拳法」，但究竟甚麼才算內家拳？是否必然要「以柔制剛」、「以靜制動」？

由民國鬥爭談起

時間回到民國初年，其時在國民政府領頭下，各類國術組織紛紛湧現。其中位於南京的「中央國術館」，就更加是匯集了全國的精英。中國歷史上第一次的全國性武術比賽，便為中央國術館於1928年所舉辦的「全國國術考試」。其影響力之大可想而知。

中央國術館由張之江及「劍聖」李景林，分別出任館長和副館長。而在此之下，則分成了「少林」、「武當」兩大部門。所謂「北崇少林，南尊武當」，少林、武當在國術界的象徵意義，素來就是個爭持不下的課題。而受著《王征南墓誌銘》的影響，少林、武當更完全成為了外家、內家的代名詞。觀乎當時的教習內容，少林門專授查拳、劈掛、彈腿等外家功夫，武當門則精研形意、八卦、太極等內家拳術——兩者涇渭分明。

結果，中央國術館開館未久，少林、武當兩門便爆發衝突，武當門長孫祿堂在上任後不足一個月後，便主動離職。而少林門長王子平，則連同副館長李景林一併請辭。事後國術館改組重建，雖然得以保留但卻捐失了大批優秀教員。堪稱民國武術界的一宗大案。

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+ 4 + 3 + 2

內家>外家？

除了路線分歧，擂台實績亦往往令到內家拳的討論陷入尷尬。在二三十年代舉辦的擂台賽中，內家拳的表現遠不如小說描寫般耀眼。當時能夠名列前茅的好手，如曹晏海、朱家三虎（朱國祿、朱國福、朱國禎）、章殿卿等，都是習練通臂、披掛、查拳等外家拳術，而朱家三虎更是接受過西洋拳訓練。

相反純粹的內家武者，許多都未能進入決勝圈。至於在文人之間極受推崇的太極拳，更是全軍盡墨。《近代俠義英雄傳》作者向愷然（筆名平江不肖生，大俠霍元甲的傳說就是由他這本小說發揚光大）便明言：「在一次武術比賽之後，聲明以太極拳為專長的，多未勝利。而北平方面，所去應試之人，其勝利者，雖十之八九曾練太極拳，但在報名時卻未聲明以太極拳為專長……此番南京考試之結果便可證明練太極拳者不如練外家拳者容易致用也」。

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何謂內家

事實上，即便撇除所有實證結果，內家拳本身該如何定義，已經是一個極其磨人的問題。按照黃宗羲說法，內家拳是「以靜制動、以柔制剛」。然而「內家三拳」中的形意拳，卻是力走直線、硬打硬進。還有說法指內家拳修行全憑個人，並不倚重其他鍛煉工具。但其實以往練八卦掌的拳師，都會負重轉掌，練白鶴拳的亦會舉石牌石鎖，與外家訓練實無二致。

因此，內家拳的最大特徵，就是民國宗師常言的「養氣」。所謂「善養氣者便為內家」。不過問題在於：「氣」具體指涉甚麼？游泳、跑步等帶氧運動是否就是養氣？佛道常講靜坐養氣，哪宗教冥想又是否等同內家拳？事實上，任何體育運動都必然牽涉「氣」，亦肯定能有益於人體（當然，前提是要方法正確）。內家拳究竟是甚麼，始終都是說不清。

「內家三拳」的形意拳，可謂打破了大眾對內家拳的既有印象。（圖片擷取http://bit.ly/2M50vrC）

結語

隨時間推移，內家、外家的邊界其實日趨模糊，不少現代武家也認為，只拳術的動作能夠有助「內息」，就當屬內家拳。內家拳高於外家拳的說法，亦不過是歷史洪流中一句短語。

也許內家、外家的確存着理論差異，這當然值得研究、細探，但將之視為武者的必修課題，實在無甚必要。這或許就是前輩留給世人的最寶貴教訓。