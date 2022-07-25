UFC新星Paddy Pimblett好友賽前自殺　三連勝灑淚呼籲關注身邊人

Paddy Pimblett 是英國MMA一名超新星，他以其古怪的髮型、狂野的個性和有趣的戰鬥風格而聞名。但他在昨天的「UFC Fight Night 208」勇奪UFC出道三連勝後，他分享了一個令人感動的訊息。

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「The Baddy」Paddy在上兩場比賽以首回合終結取勝後，人氣急速上升。今場比賽他對陣「The Monkey King」Jordan Leavitt。

首回合，Paddy馬上在籠邊發起猛烈攻勢，Leavitt 隨即採取針對性纏鬥戰術，主動搶佔纏鬥距離，成功化解Paddy的打擊佔勢。在一分多鐘後，Leavitt 把Paddy整個抬起猛摔在地，Paddy趁機搶到斷頭臺把位，一度威脅Leavitt。回合末段，Paddy搶得上位優勢，輸出一波地面打擊。

Paddy 度過了艱難的開局，然後在第二輪取得了重大優勢。在一次籠邊纏鬥中，Paddy先以手三角威脅Leavitt，Leavitt於是彎腰防守，這時Paddy以膝擊重擊Leavitt頭側，Leavitt馬上跪倒在地。Paddy馬上搶佔背位，最終以裸絞降服取勝。

在賽後採訪中，Paddy 與UFC傳奇人物Michael Bisping 透露，在倫敦O2競技場進行他人生中最重要一場比賽的前一天，他收到了一個令人心碎的消息。

Paddy Pimblett 淚灑台上，感言為賽前自殺好友而戰。（圖片來自：Getty Images）

「我在星期五早上4點被一條訊息吵醒，說我在老家的一個朋友自殺了。這是在稱重前五個小時。所以，Ricky，小伙子，這是給你的。」Pimblett說。

這位UFC新星利用他在聚光燈下的一刻，鼓勵那些正處於心理掙扎的男人，呼籲在有需要的時候要大聲說出來並尋求幫助。

「這個世界上有一個污名，就是男人不能說話。聽著，如果你是一個男人，你的肩膀上有重擔，並且認為你能解決這個問題的唯一方法是自殺，請向別人說！向任何人說。跟任何人說。」Pimblett 說。「我知道我寧願我的夥伴在我的肩膀上哭泣，也不願下周去參加他的葬禮。所以，請讓我們擺脫這種污名，男人們，開始說話吧！」

Pimblett 認為，這樣的情況使對他比賽產生了負面影響，但他很高興即使自己在處於一個不正常的夜晚，他仍然能獲得勝利。他在UFC中達到出道三連勝，充份證明自己在輕量級的實力。

「很明顯，我知道我有多好。我知道在任何一天我都可以擊敗任何人。排名中的任何一個人。你是誰並不重要。我可以擊敗任何人，即使在像今天這樣糟糕的一天，我仍然做到了。」Pimblett 在賽後告訴ESPN。

「我仍然進入了那裡，並佔據了主導地位。好吧，我沒有在開始時支配他，但仍然認為我贏得了第一回合，然後我在第二回合得到了結束。」

Powerful. Emotive. Inspiring ♥️



Paddy Pimblett using his platform to spread an important message 🙏



Please take a few minutes and listen to this… pic.twitter.com/mIGkDTW4Ff — UFC on BT Sport (@btsportufc) July 23, 2022

在後台訪問中，Pimblett 向Adam Catterall 進一步公開了他自己的心理健康掙扎。

Pimblett 敦促男人們把事情說出來，並透露他是如何通過尋求幫助來應對的。他流著淚說，他對沒有採取足夠的措施來幫助那些正在掙扎的男人，以及圍繞男性心理健康問題的恥辱感感到悲傷。

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