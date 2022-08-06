李小龍故居展｜VR親身重臨棲鶴小築現場　重現龍爭虎鬥鏡房打卡位

【李小龍/ 龍爭虎鬥】 今年為巨星李小龍逝世49周年，李小龍會為了紀念這位傳奇人物，與PRIZM Group於8月6日至14日在銅鑼灣鬧市中攜手舉辦「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」展覽。



展覽不單詳述李小龍故居來龍去脈，更向公眾提供李小龍元宇宙故居體驗。此外，現場還展出多項與李小龍相關收藏品，以及精心設計的打卡裝置。

2019年，位於九龍塘金巴倫道41號的「棲鶴小築」被夷為平地，李小龍故居從此灰飛煙滅。

三年後的今天，李小龍會聯同三位就讀IVE創作多媒體的學生發起「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」，以VR科技在元宇宙中重現李小龍故居「棲鶴小築」，使李小龍故居永久保留於元宇宙之中。整個企劃目標將於明年7月20日李小龍離世50周年前夕完成，屆時全球影迷均能親身作客進入巨星之家，緬懷一代傳奇李小龍的風采。

為了讓廣大市民了解企劃的種種，同時重溫李小龍生平故事，主辦單位決定於銅鑼灣舉辦「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」宣傳展覽。

展覽以大量歷史圖片及文字詳細介紹九龍塘金巴倫道41號李小龍故居「棲鶴小築」的變遷。

此外，現場還提供李小龍元宇宙故居VR體驗，以3D VR技術，在元宇宙內以1︰1比例重現「棲鶴小築」真實場景，觀眾得以通過屏幕預覽部份VR重製故居，並透過互動內容，進一步了解李小龍事跡。

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會場展出多項與李小龍相關的珍貴收藏品，包括李小龍「似水無形」哲學的手稿真跡，李小龍為紀念電影《龍爭虎鬥》而親自設計的珠寶，以及李小龍舊居外牆磚塊殘骸等展品。

不得不提，展場更有參照電影《龍爭虎鬥》著名場景所設計的裝置，供參觀者重現經典一幕，「打卡」留念。另外，大會重製了李小龍生前使用過的握力訓練器，讓參觀者一試身手。

李小龍會會長黃耀強。（梁煒陽攝）

李小龍會會長黃耀強表示：「李小龍過身之後，故居曾經變做時鐘酒店，一度計劃改建成紀念館；遺憾是經過多番爭取，最後計劃擱置，故居原址終被清拆。是次李小龍故居展覽，追隨李小龍『似水無形』的處世學，透過VR虛擬技術，將『棲鶴小築』重現眼前，大家即使未能親身踏足，都可以尋覓一代巨星的生活痕跡；整個故居重現計劃聯合不同學府及組織，同時亦與三位新生代學生合作，在無所限的形式中將李小龍精神一代傳一代。」

PRIZM Group總監Jeffery Hau。（梁煒陽攝）

PRIZM Group總監Jeffery Hau表示：「本次的展覽是PRIZM在Web 3.0科技方面的最新應用，在今後也會和不同品牌做更多嘗試，比如在元宇宙内創造景點、開演唱會、和其他創作者協同創作。李小龍是中西方文化交流的代表，本次展覽正是希望運用元宇宙概念保育傳統文化，希望能用科技將李小龍精神更好的傳承給下一代。PRIZM作爲數碼行銷公司，將持續用最新科技推廣不同文化場景。」

展覽資料︰



擬遊未盡——李小龍故展復現企劃 展覽



日期 : 2022年8月6日至8月14日



時間 : 11:00-20:00（星期日至四） | 11:00-21:00（星期五及六）



地址 : 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下Shop D



免費入場



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