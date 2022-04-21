淺談拳套｜古希臘早已發明拳套　露指拳套真的由李小龍發明？

拳套可說是搏擊運動中最重要的保護裝備，不同設計的拳套可以配合不同搏擊類型的需要和特性，因此大致上可分為拳套和露指拳套兩類。【武備志】曾為大家介紹過拳套的發展歷史，本文將會進一步介紹各種拳套的起源和特色。



拳套的起源及歷史

有關拳套的記載早於公元前1500年已出現於古希臘的彌諾斯（Minoan）壁畫中，畫中描繪著兩個彌諾斯少年手上戴著拳套狀的配件進行搏擊。另外亦有學者認為拳套應在更早之前出現，因為有西方文獻記載早於公元前4000年在羅州高原和埃及已盛行拳擊運動。跟現代拳套不同的是，當時的拳套是將牛皮條以油浸軟，再纏在手指和手臂上。

現代拳套加墊的標誌性設計據說是由18世紀由英國拳擊拳王Jack Broughton所發明的，重量由6安士到18安士不等。

根據國際業餘拳擊聯會的規定，拳擊選手必須在比賽時戴上拳套，並根據自己的體重級別而選擇不同重量的拳套，以達至最佳的發力效果。拳套的作用不單是保護對手，緩衝出拳的威力，減低對手受創的程度，同時也保護拳手自己的手腕、指骨和指關節，避免造成脫骱等嚴重傷害。

露指拳套的出現

至於較後出現的露指拳套，則由日本著名職業摔角選手「初代虎面」──佐山聰發明。由於使用一般包覆整個手掌的拳套限制了手指的活動，不能使出關節技，而露指拳套則能解決這問題，亦為不同比賽廣泛使用。露指拳套的最初概念有指是由李小龍構思，並於電影「龍爭虎鬥」首次出現。

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佐山聰設計的露指拳套雛型最早被其師傅安東尼·豬木於一次異種格鬥技比賽中使用，後來佐山聰於1985年創立了「修斗」（Shooto）格鬥組織，為了令選手可以順利發揮「投、打、極」三個修斗格鬥技，修斗選手全面使用露指拳套，到後來普及至UFC等西方綜合格鬥組織。

露指拳套亦有多種。例如現時業餘修斗比賽和UFC的拳套，就有差別：修斗所使用的露指拳套有一整塊的護墊由拳頭包裹到手指，護墊範圍較大，保護力較強，介乎UFC的那種拳套與拳擊拳套之間，所以又稱混合綜合格鬥拳套（Hybird MMA Gloves）；而UFC所使用的露指拳套則是在每隻手指上加上護墊，手指間可以分開，相比之下選手能較為靈活地運用手指，但對於選手的保護則稍為下降。

露指拳套比一般拳套輕很多，加墊的部份也相對薄很多，露出手指的設計令選手更靈活使出關節技。拳套重量分有4安士和6安士，一般業餘拳手使用6安士的露指拳套以增加保護性能。

除了常見的拳套和露指拳套，部份拳手在練習時會使用沙包拳套，作打沙包、打靶訓練。沙包拳套比拳套薄，體積也相對較小，由於比較輕盈和貼近手掌大小，拳手不會因為拳套的重量而削減出拳的力量，更能有效地練習及掌握出拳的力度和速度，同時又能保護好指關節和手腕。

拳擊拳套與露指拳套的技術差異

拳套尺寸的差異也迫使一些風格和打法發生變化。你可以隱藏在8盎司或10盎司的拳擊拳套防禦後面，但一對4盎司的MMA拳套就不能提供同樣的掩護。較小的拳套雖然製造出更小的盾牌，但也是更精準的武器，這些武器可以更容易地穿過防禦的間隙。

此外，露指拳套讓手指保有一定程度的活動空間，使拳手能夠使出更多攻擊手法，特別在近身纏鬥、摔抱、倒地時運用擒拿，以指掌更有效地控制對方肢體。

外國科普節目曾對拳擊拳套及露指拳套進行實驗，邀請前UFC重量級冠軍Bas Rutten戴上不同拳套進行打擊，測試打擊力度有否存在差異。結果發現，雖然拳擊拳套的護墊部份較露指拳套厚，但它在打擊力度上並沒有明顯差異。

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