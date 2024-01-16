新年好去處｜遊長洲戲院4展區優惠半價起！影棚過戲癮/考古工作坊

新年好去處｜長洲是不少人心目中的優閒渡假聖地，但大家又知道長洲的好玩精彩另一面嗎？經過修復後的長洲戲院，內設多元文化園區活動，園區面積約38,000呎，分為長洲文化館、啞鈴資訊中心、1931影棚、銀幕大笪地4大展區，其中本地電影主題體驗館更加不容錯過！工作坊現經《01空間》訂票更有獨家買一送一優惠，1931影棚更低至人均$76。趁著新年有幾日假期，不妨計劃一下你的新年大計啦！



長洲食買玩的地方有很多，如果不想行程太密，悠閒一點的，除了一日遊外，也可以參加長洲戲院文化半天遊，遠離城市的繁囂，回到舊色港產電影的世界，再登上觀景台眺望島嶼的迷人景色。56折二人套票｜文化工作坊買1送1

1931戲棚｜化身導演明星重現電影經典場面 人均低至$76

1931戲棚是熱愛本地電影的戲迷必定喜歡的地方。觀眾可以走進影棚內的電影拍攝體驗館，一嘗當導演或演員的滋味。館內設有兩套電影經典：周星馳搞笑電影《唐伯虎與秋香》及TVB名劇《法律風雲》，觀眾可換上戲服，重演經典電影著名場面！最後，工作人員還會為大家後期剪接成一條一分鐘的電影，讓你留低搞笑回憶！現經《01空間》購買快閃優惠，參與兩套經典影視作品《唐伯虎與秋香》及《法律風雲》的電影體驗，人均低至$76起。56折購票

張保仔觀景台｜眺望長洲景觀 90分鐘自助飲料吧

提到長洲，就不得不提起張保仔。文化館內亦有一個不可錯過的景點是位於館內天台的「張保仔觀景台」，天台以張保仔的帆船作為藍本，觀眾可以在天台上飽覽整個戲院的原貌及眺望小島景色。天台還設有90分鐘「自助飲料吧」，更可一嚐多款長洲地道小食套餐，如大魚蛋、芒果糯米滋等，讓大家可以一邊享受長洲醉人的風景，一邊稍作休息。56折購票

張保仔觀景台（圖片來源：主辦方）

啞鈴資訊中心｜免費參觀出土文物考古遺蹟

在長洲戲院進行復修期間發現合共18個考古遺蹟，當中包括屬於1920年代的兩個建築物基及13個灰坑，以及屬於新石器時代中至晚期的3個灶。中心還有百年歷史的手繪圖、文件紀錄，如用具清單、名人墨寶，想了解文物價值及背後故事的朋友可以去看看。56折購票

啞鈴資訊中心（圖片來源：主辦方）

銀幕大笪地｜10,000呎空間嘆長洲本土特色雞尾酒

坐擁10,000 呎的銀幕大笪地，重現長洲戲院濃厚的文娛氣氛！草地提供戶外空間，可以舉辦音樂會或播放電影之外，主辦方亦鼓勵新晉導演或學生到場分享拍攝心得，藉此支持本土電影創作。場內特設3間以帆船為造型的美食攤位，可以享受長洲本土特色設計的創意精美雞尾酒，讓人在長洲放慢腳步。56折購票

銀幕大笪地（圖片來源：主辦方）

連理古樹「祈福許願牆」｜百年老樹打卡祈願

離開之前，留下你的新年願望吧！長洲戲院內有一棵百年老樹，最近園方於樹下平台增設一個特色打卡位「祈福許願牆」，同時提供3款「長洲許願籤」，讓大家將心願掛起，為新一年留下美好願景。56折購票

長洲戲院文化半天遊

價錢：平日（星期一至四）： $438（原價：$792）

假期（星期五至日及公眾假期）： $520（原價：$892）

1931電影體驗一節60分鐘、參觀張保仔觀景台、小食套票2份、許願簽2支

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1931影棚電影體驗

價錢：平日（星期一至四）： $300（原價：$580）

假期(星期五至日及公眾假期)： $380（原價：$680）

場景1：唐伯虎與秋香 (1-3位適用)

場景2：法律風雲(1-5位適用)

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長洲文化館｜5大趣味工作坊 限時優惠買一送一

除了影棚及觀景台等遊覽打卡位外，長洲文化館亦有不同的工作坊，讓你透過不同的活動去了解長洲歷史及帶走有意義的紀念品。如果想與伴侶做做小手工，或親子同樂，也是個不錯的選擇。現經《01空間》預購可享限時買一送一優惠，名額有限，完畢後續享75折優惠。

1 模擬考古發掘工作坊 與歷史互動

為了讓大家更有趣地了解長洲的特色歷史，長洲文化館設有「考古‧長洲」遊學團，讓大家能與特色歷史互動，從玩樂之中增長知識！公眾與小朋友可以參與「模擬考古沙盤發掘」，親自動手利用鏟子、毛刷、 測量工具、記錄工具等，掘出不同的石器，一嘗做考古學家的滋味。工作坊限時買1送1

2 鑽木取火工作坊 探索大自然奧秘

相信不少人也曾有過流浪荒島的幻想，但實際的鑽木取火是如何操作呢？想了解的朋友就可以透過此工作坊體驗一次鑽木取火，然後了解史前人類生產力，及如何利用大自然的物質生火，從而了解火的面向，探索文明的歷程。工作坊限時買1送1

3 瓦當拓印工作坊 創作獨有圖案

去工作坊，當然也想帶走一份有意義的紀念品。大家不妨來體驗瓦當拓印，導師會解說不同朝代的瓦當文化，讓參加者一邊創作，一邊認識瓦當圖案的發展及變化，解石刻對中國的歴史文化及其藝術價值。工作坊限時買1送1

4 立體浮雕工作坊 認識長洲非遺文化

長洲太平清醮是長洲每年的盛事，更是國家級非物質文化遺產。舞麒麟和醒獅在飄色巡遊中必定會看到。這個工作坊準備了四款長洲非遺的石膏浮雕，參加者可一邊學習輕黏土的技巧，一邊在創作過程中認識長洲和長洲的非遺文化。工作坊限時買1送1

立體浮雕工作坊（圖片來源：主辦方）

5 平安包工作坊 炮製獨一無二平安包

提起長洲怎少得平安包？太平清礁衍生的搶包山活動深受歡迎，每年吸引不少市民入長洲觀賞，喜歡吃的朋友怎能錯過這次平安包製作體驗？此工作坊提供食材與相關設備讓參加者親手製作寓意吉祥的平安包，讓你在參觀之餘，也能製作自己獨一無二的平安包。工作坊限時買1送1

01獨家優惠｜工作坊原價買一送一

原價： $180/位｜75折： $135/位（平安包工作坊*需提前3天預約、模擬考古發掘工作坊、瓦當拓印工作坊、鑽木取火工作坊）

原價： $250/位｜75折： $188/位（立體浮雕工作坊）

*由即日至2月9日止。買一送一為2人同行優惠，必須同時預約同一工作坊。只限2024年4月30日前兌換。

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長洲元宇宙｜全港首創還原長洲風貌 化身神明解謎冒險

參觀影棚和參與工作坊外，主辦方相當與時並進地製作了一款結合虛擬和實境互動的手機應用程式「島聚」APP，以嶄新角度重新體驗長洲傳統文化。玩家們將會化身見習神明「阿抌」和「鍾Bell」前往長洲接受考核，遊戲包含生動有趣的故事元素，讓大家以另一個嶄新的方式漫遊長洲，感受純樸小島風情。

AR擴增實境解謎手機App -「島聚」 （最多可以 2 位玩家同時遊玩）限時75折

島聚APP $261（原價：$348）

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