親子好去處 | 茶果嶺海濱公園最啱放電 港媽提帶替換衫避正午時份

新開的茶果嶺海濱公園佔地1.8萬平方米，某天在平日放學帶孩子過來，人流少到近乎沒有人，孩子可以暢快遊玩公園的兒童遊樂場。公園以大自然為設計概念，用空氣、大地、天空、陽光和水五個元素，設計出不同遊樂體驗，例如鞦韆、風車、迷宮、滑梯和樹屋，鼓勵小朋友探索大自然，從中有不同的感官體驗。

（本文作者：護士Vi媽三小火）



港媽分享指公園內有心形攀石牆、海濱空間及園景平台，更可眺望維港海景和啓德郵輪碼頭，風景優美。她更指自己從網上看見評論，指公園在第一個開放的週末假日，吸引了超級多人來玩，與屯門公園不相伯仲。港媽亦分享和兒子的第一身經驗，指公園環境開揚，沒有遮掩，在夏季烈日當空的情況下，大人和小孩都感到相當炎熱辛苦，或很易中暑。而公園的金屬滑梯甚至被太陽曬至熾熱，建議家長不要在中午至下午時候到來。

遊玩攻略：

1. 需要帶多一套衣服更換，因為有玩水的區域。

2. 需要搽防曬和帶備大量飲用水，因為公園很少乘涼位置。

3. 黃昏以後才去，氣溫會比較舒服。

4. 整個公園範圍很大，但是道路彎彎曲曲的，稍一不留神便看不到孩子，幼童需跟貼一點。

5. 其中一個滑梯設施，滑到末端近馬路，相對比較危險，要小心一點。



港媽更建議家長們可順道到附近另一相連公園，指茶果嶺海濱公園一條路連接觀塘海濱公園，兩個公園各有特色的兒童遊樂場。秋天待天氣稍涼的時候，花一個下午，玩盡兩個海濱公園，必定可以讓孩子完全放電。

茶果嶺海濱公園交通前往方法：

1. 港鐵觀塘站B1出口步行約13分鐘直達公園。

2. 乘巴士和小巴至觀塘碼頭，再經觀塘海濱長廊和翠屏海濱跨河通道步行約5分鐘前往。



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《文章獲護士Vi媽三小火授權轉載》

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