走進洪都拉斯．二｜香港NGO成中洪橋樑　駐洪大使：貢獻國家外交

中美洲國家洪都拉斯正在爆發登革熱疫情，中國駐洪都拉斯大使于波表示，「中國和洪都拉斯是新朋友、新夥伴，針對洪疫情，中國希望真誠地提供援助。」作為中洪建交後第一個涉及醫療衛生領域的合作項目，全國政協副主席梁振英創辦的「港產」國際人道援外機構香港共享基金會，就此與洪都拉斯衛生部門簽訂《登革熱防控項目》合作備忘錄，並會捐贈總值2,800萬元的抗疫物資、進行公共教育和人才培訓。于波認為，這是香港非政府組織（NGO）愛國情懷、大愛無疆的生動體現，是香港服務國家外交事業、融入國家發展大局的具體行動，是「一國兩制」成功實踐的新篇章。



「走進洪都拉斯」系列報道之二



6月16日，中國駐洪都拉斯大使于波在官邸接受《香港01》等三間香港媒體專訪，分享中洪關係的未來發展和一路走來的難忘經歷。（鄭子峰）

位於中美洲的洪都拉斯（Honduras），曾是瑪雅文明中心之一，如今深陷所有第三世界國家都會出現的困境：貧窮落後、暴力犯罪、毒品氾濫、貪污腐敗、政局不穩。2023年3月26日，洪都拉斯作出歷史性的決定，宣布與中華人民共和國建立正式外交關係。兩個半月後，洪都拉斯總統卡斯特羅（Iris Xiomara Castro Sarmiento）訪華，中洪兩國元首首次會晤，會後雙方一致同意在「一個中國」原則基礎上加強政治引領，推動中洪各層級交往，加強文化交流與各領域合作，做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。

自1992年開始派駐拉丁美洲的外交官于波，於2023年10月獲任命為中國首任駐洪都拉斯特命全權大使，在中洪正式建交以來見證了很多寶貴的「第一次」。五星紅旗第一次在洪都拉斯上空飄起，中國使館第一次與旅洪僑胞共祝國慶、中秋、新春佳節，南京和長沙與洪都拉斯特古西加爾巴和聖佩德羅蘇拉結成第一批友好城市，中洪簽訂了第一個經濟基礎協定，還有第一個醫療衛生領域對洪援助項目——由香港共享基金會攜手洪都拉斯衛生部展開的「登革熱防控項目」，也於今年6月17日簽署備忘錄，正式啟動中國助洪抗疫。

位於中美洲的洪都拉斯（Honduras），曾是瑪雅文明中心之一，如今深陷所有第三世界國家都會出現的困境：貧窮落後、暴力犯罪、毒品氾濫、貪污腐敗、政局不穩。（鄭子峰攝）

「志合者，不以山海為遠，中洪政治互信不斷深化」、「道相同，共赴美好未來，中洪務實合作快速推進」、「心相通，跨越千年相約，中洪人文交流亮點頻現」......今年3月27日，中共建交一周年之際，于波在洪都拉斯媒體《論壇報》發表署名文章〈增進互信 深化合作 譜寫中洪關係美好未來〉，以此為三大主題闡述過去一年中洪關係的發展成果。

4月5日，在洪都拉斯外交部和文化部的邀請下，于波穿越高海拔地區，走訪西北部科潘省。在著名的咖啡產地聖羅莎市，咖啡莊主和咖啡店員告訴他，期待自己的咖啡品牌能夠早日進入中國市場。在充滿歐陸小鎮風情的布埃索廣場，上演了以中國文化為主題的火把節，他為當地民眾和各地遊客講起中洪歷史文化的共通性，以及人類命運與共、團結合作的客觀性。在世界文化遺產科潘瑪雅遺址，中洪聯合考古項目組洪方首席專家為他講解科潘瑪雅文明和中華文明的許多神秘相似之處，令他感嘆相隔萬里的文化竟然彼此契合，正所謂「萬物並育而不相害，道並行而不相悖」，他更希望繼續促進兩國文明交流互鑒。

「何其有幸，親歷了中洪關係歷史上一個又一個的『第一次』，見證了中洪政治互信、友誼加深、合作共贏、惠及人民。」中洪「登革熱防控項目」合作備忘錄簽署前一天（6月16日），于波在官邸接受《香港01》等三間香港媒體專訪，分享中洪關係的未來發展和一路走來的難忘經歷。

「共享基金會來自香港，此次對洪的人道主義援助，是香港非政府組織愛國情懷、大愛無疆的生動體現，是香港服務國家外交事業做貢獻、積極融入國家發展大局的具體行動，是『一國兩制』成功實踐的新篇章。」對於共享基金會的援助，于波形容是「小而美」援助項目。最訪問最後，他談及兩幅由當地友人贈送、融合中洪文化的繪畫和雕塑，相信兩種文化能夠取長補短相互學習共通推進。

以下為訪談實錄：

考古人員在世界文化遺產科潘瑪雅遺址中，發現一些瑪雅文明和中華文明的神秘相似之處。于波感嘆相隔萬里的文化竟然彼此契合，更希望繼續促進兩國文明交流互鑒。（鄭子峰攝）

問：針對洪都拉斯登革熱疫情及公共衛生問題，中國如何提供援助？

答：洪都拉斯正在登革熱疫情高發期，確診病例也超過3萬例，洪都拉斯政府已經宣布全國進入登革熱國家緊急狀態。中國和洪都拉斯是新朋友、新夥伴，針對洪疫情，中國希望真誠地提供援助。此時此刻，共享基金會風雨兼程、萬里馳援，在不到三個月的時間裡，全國政協副主席梁振英率領共享基金會團隊，兩次抵洪，跋山涉水，深入疫區，體察疫情，科學研判，迅速決定作出援助洪抗疫物資的決定。

目前這批物資，已經到了洪都拉斯，包括快速抗原檢測設備，滅蚊燈、滅蚊紙、帳篷和蚊帳，以及綜合的監控檢測設備，同時共享基金會還有針對性地在洪開展防疫健康衛生的宣傳和教育。我們也看到，共享基金會與洪政府，就中國援助洪都拉斯登革熱抗疫援助項目簽訂合作意向書，馬上（6月17日）也要簽訂合作諒解備忘錄。

洪都拉斯爆發登革熱，全國政協副主席梁振英率領香港共享基金會的義工團隊赴洪，協助當地政府抗疫。（鄭子峰攝）

問：共享基金會與洪都拉斯簽署《登革熱防控項目》合作備忘錄，有什麼特別意義？

答：它標誌着中國助洪抗擊登革熱疫情項目的正式開啟。中國和洪都拉斯建交後，這是第一個中國非政府組織在洪都拉斯、在中美洲開展的援助項目，是第一個在醫療衛生領域開展的援助項目，也是第一個正式落地的「小而美」援助項目。從近期看，它有接地氣、見效快、惠民心、聚民意的功能，受到洪都拉斯人民的熱烈期待，對他們來說是雪中送炭，解決了燃眉之急，更體現了中洪兩國人民的守望相助；同時從全球公共衛生合作領域的角度看，它具有鮮明的示範和引領作用。從長遠看，這樣的合作有利於新生的中洪關係的發展，有利於中洪共建「一帶一路」，更有利於中洪攜手推動構建「人類命運共同體」。

共享基金會來自香港，此次對洪的人道主義援助，是香港非政府組織愛國情懷、大愛無疆的生動體現，是香港服務國家外交事業做貢獻、積極融入國家發展大局的具體行動，是「一國兩制」成功實踐的新篇章。

香港共享基金會與洪都拉斯衛生部門簽訂《登革熱防控項目》合作備忘錄，並會捐贈總值2,800萬元的抗疫物資、進行公共教育和人才培訓。（鄭子峰攝）

問：中洪建交對兩國關係有什麼重要意義？如何促進兩國的經貿發展？

答：中洪建交，功在當今，利在長遠。建交後，在兩國元首的戰略引領下，在雙方共同努力下，中洪關係起步快、開局好，成果豐碩，未來可期。中洪關係發展之快，充分證明洪都拉斯與中國建交，是符合歷史發展大勢和時代進步潮流的正確政治抉擇，充分證明堅持「一個中國」原則是國際大義、人心所向。兩國同為發展中國家，同屬全球南方，在各自國家發展現代化建設上，在許多國際和地區問題上，理念相似，我們擁有廣闊的廣泛的共識和共同利益，推動兩國在涉及彼此核心利用和重大關切議題上相互支持加強合作，共同維護國際公平正義，就有助於推動中洪關係走深走穩，為此提供堅強的政治保障和堅實的政治基礎。

兩國人民彼此知之甚少，是因為幾十年來沒有外交關係，建交後雙方在各個領域的交流合作拓展，民之交促進了民之親，民之親促進了心相交，所以中洪兩國和兩國人民已經成為了好朋友、好夥伴。中洪兩國的經濟互補互利，務實合作，大有可為。雙邊貿易建交後，快速增長。今年一到四月，雙邊貿易增長8.7%，其中洪對中國的出口增長65.7%，我們看到中洪自貿協定談判已經進行了五輪，而且簽署了特殊的早期收獲安排，洪咖啡、香蕉、白蝦還有甜瓜等特色產品獲准進入中國市場，未來應該高質量共建「一帶一路」的框架下繼續加強發展戰略的快速對接，聚焦共同利益的交匯點，推動務實合作。洪方也應該抓住「中國式現代化」發展的新機遇，推動更多的優質特色農產品挺進中國大市場；同時我們中國製造的優質產品，新質生產力和投資，也將進一步助力洪的發展和民生改善。

洪都拉斯咖啡莊園商人期望進入中國市場。（鄭子峰攝）

問：中洪建交一周年，任內有什麼難忘經歷和成果？

答：難忘的就是許多的「第一次」。鮮豔的五星紅旗第一次在洪都拉斯上空高高飄起；洪都拉斯總統歷史上第一次訪華，兩國元首舉行了歷史性會晤，達成許多重要共識，為中洪兩國關係的發展方向擘劃了宏偉藍圖；洪都拉斯第一批留學生赴大陸留學深造，第一批洪記者媒體參訪交流感知中國的發展成就；洪作為主賓國，第一次參加進博會，也簽出了第一批大單，第一批洪輸華的咖啡、白蝦整裝起運，很快就端上了中國老百姓的餐桌。

我們也看到，中國的南京、中國的長沙，與洪都拉斯首都特古西加爾巴，與洪都拉斯第二大城市聖佩德羅蘇拉，結成了第一批的友好城市；中國使館第一次與旅洪僑胞共同慶祝國慶中秋新春佳節；第一個中洪經濟基礎協定也簽署了，表明中國在大力幫助洪都拉斯實現教育基礎設施條件的改善；當然還有這次，第一個醫療衛生領域對洪援助項目正式落地，我作為首任中國駐洪都拉斯大使，何其有幸，親歷了中洪關係歷史上一個又一個的「第一次」，見證了中洪政治互信、友誼加深、合作共贏、惠及人民。

洪都拉斯農產資源豐富，但經濟發展落後。（鄭子峰）

問：未來如何促進中洪關係繼續發展、繼續深化？

答：中洪將以建交一周年的成果為新起點，繼續落實好兩國元首共識，達成的重要共識，以構建「人類命運共同體」理念為引領，以高質量共建「一帶一路」和落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為依託，加強兩國的政治互信，推進發展戰略對接，推進兩國在治國理政經驗方面加強交流。

我們還可以增進政府、議會、政黨、經貿、金融、教育、科技、衛生、健康、醫療以及基礎設施領域的建設，包括這些方面我們加強更多的友好交往，我們也歡迎中洪兩國加強地方方面交流溝通，在這方面，香港可以發揮特區的優勢，我們一起促進兩國的團結合作，共同培育中洪友誼關係的這棵大樹更加根深葉茂，共同為兩國人民創造更多的福祉。