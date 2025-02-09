台灣機密文件外洩｜防部甩轆外傳軍官財產資料　香港01獲千人名單

台灣一日未回歸，「武統」仍是可能選項，當地軍事防衛力量也備受關注，不過，近年台灣防部及軍方多次爆發機密文件外洩醜聞，被指「管理混亂」、「紀律渙散」、「軍力堪憂」。去年10月中旬，台防部政風室出現嚴重疏失，將所有必須申報財產的軍官名冊及相關資料等機密文件，以電郵方式傳送給所有申報人和各個軍種所屬單位，引起資安疑慮。當時防長顧立雄曾於立法院保證：「資料都在內部軍網，未流至外部。」然而，今年1月中旬，有關資料疑被放上暗網平台交易，與顧立雄說法有明顯出入，惟當局沒有積極跟進。踏入農曆新年，《香港01》收到一份「113年度公職人員財產申報（機關別）應申報人員名單」，列載958名防部軍官的個人資料。



《香港01》收到一份「113年度公職人員財產申報（機關別）應申報人員名單」，列載958名防部軍官的個人資料。

去年10月21日，台灣《中時新聞網》率先揭發，防部政風室在處理所有負責財務、採購、以及上校階級以上軍官的財產申報工作時，將一份記載了所有人員私隱資料的名冊檔案，當成電郵檔案附件一併寄給所有申報人和各個軍種承辦人員。據報道，有關資料不但列有申報人個人及其年滿20歲以上家屬資料，而且詳列申報人的各項收入、存款、投資、不動產、收藏品，「等同把一家人私密財務全都摸透。」另外，報道又指，名單羅列軍事情報局中所有需要申報的情報人員的真實資料，一旦流出恐怕「造成極度嚴重人身安全」。

事件引起網民熱議，直指「太瞎了吧」、「有夠廢，軍購被坑，個資被盜」、「不用防火牆控管，承辦人想寄就寄，白X嗎」、「這幾年民進黨執政內政經濟和能源荒腔走板，對外又挑釁大陸，國防又搞這出大包」。兩日後（10月23日），防長顧立雄在立法院接受質詢時強調，有關資料並沒有流傳至民間，因為只是經過內部軍網系統傳送；但他承認處理手法有疏失，沒有將機敏人員名冊進行個別處理，而法務部廉政署正就此進行調查。

不過，事件沒有就此平息。今年1月中旬，網絡社交平台「爆料公社」爆出，上述資料疑被放上專門交易洩密資料和非法工具的不法網站Nulled出售。國民黨立委鄭正鈐曾就此質疑：「顧立雄到底是完全搞不清楚狀況，還是在說謊？」他又批評，事件不僅揭示防部管理的嚴重疏失，更反映整體資安體系的潰敗，難以令人相信其有足夠能力應對外部威脅。

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然而，當局沒有跟進事件。台灣國際戰略學會副研究員江鰲生在《獨家報導》撰文指出防部陷入信任危機：「未能明確界定責任歸屬，對外回應又模稜兩可，無法清楚指出權責單位，也讓外界對其危機處理感到憂心」，「對暗網交易的威脅認知產生資訊落差，未能預見資料外洩後的嚴重後果，暗網屬於一種躲避監控的隱秘交易平台，其存在為非法活動提供庇護」，「軍方除了技術防護上的缺失外，在危機處理中的態度也顯得虛與委蛇」。

事隔不足半個月，農曆新年假期過後，《香港01》收到一份名為「113年度公職人員財產申報（機關別）應申報人員名單」的文件，列載958人的資料。他們的職稱涵蓋「少校」、「中校」、「上校」、「少將」、「中將」、「上將」；而他們所屬的服務機構則包括不同地區的軍隊醫院，以及防部轄下的醫學院和不同部門，例如部長室、參謀本部、高等軍事法院、軍備局、軍事情報局、政治作戰局等等。同時，《香港01》還收到另一份名為「防部本部監察院申報名單（2024-10-11）」的文件，當中涵蓋57名高級長官級別的資料，包括部長顧立雄、副部長柏鴻輝和徐衍璞、前部長邱國正等等。

綜合不同媒體報道及網上資料，有關文件疑是正在暗網兜售的名單，也即顧立雄在立法院所保證「只經內部傳送，沒有流出民間」的名冊。

事實上，台灣防部和軍方已非首次流出機密文件，或被批評管理混亂、漏洞百出。早在2023年去年1月中旬，台媒曾經大肆報道，有人在外國網站以15萬元美金兜售10G的「台灣情報機密文件」；及後法務部調查局迅速介入，但沒有交代真偽。同年5月中旬，《香港01》收到相關文件，揭發台灣軍情局轄下情報小組疑似與馬來西亞「對外情報組織」（MEIO）有所合作，並且透過送禮、請客等方式，獲取馬國政府內部分析。另外，文件也涵蓋其他情報小組的工作周報，並記錄有關情報人員如何物色潛在間諜、怎樣探聽中共情資的執勤日常；還有近20名遍佈廣東、福建、海南、香港等地的「線人」的個人資料。

「紀律渙散」和「軍力堪憂」也是常見的批評。2023年11月上旬，士林地檢署起訴兩名軍情局軍官，指二人涉嫌虛構中國情報人員「梁方」並連續多年提供虛假情資，合共詐領布建情報獎金超過1000萬元新台幣。數天後，《鏡周刊》又以「鬥毆、酒駕、虛報線民費，軍情局軍紀渙散情搜失靈」為題，報道軍情局第四處的四名軍官外出聚餐後先是酒駕返營，再因醉酒爆發口角互相毆鬥，其中一人傷勢嚴重險些送命，但被長官下了「封口令」。2024年1月，《香港01》再次收到疑似台軍機密文件，內容直指軍情局特種情報通訊室一名組長作風敗壞，不但與已婚女下屬發生不倫戀，而且常藉捕風捉影資訊領取大額工作費用，甚至違規利用公帑培養諸如「焦慮主婦Lia」等陸配網紅為民進黨助攻。

連串事件被揭後，台媒很快就冷處理，民進黨當局更是不再回應。然而，外界疑慮遲遲未解：民進黨蔡英文主政八年大幅增加軍事開支，但軍紀問題解決了嗎？防衛能力進步了嗎？民進黨賴清德起用「文人」顧立雄出任防長，又能招架得住「武統」嗎？