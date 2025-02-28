財政預算案2025 | 內地沒人關心香港了？

財政司司長陳茂波26日公布2025/26年度財政預算案後，《香港01》記者嘗試聯繫北京、深圳等地的港澳研究學者進行解讀，不過收到的反饋卻是「不熟悉內容」、「沒有跟進研究」。這不禁讓人疑惑：難道內地學界現如今沒人關心香港了？



筆者自2014年開始關注香港，從2014年至今香港發生的大小事變，包括佔中運動、旺角騷亂及至後來的修例風波、國安法落定、選舉制度改革等，內地港澳研究者都興致高昂，雖然論述的內容多數從大的方面展開，很難深入到香港社會的細部，但已經足以提供給香港社會一份參考和提醒，也即在這些問題上，內地究竟是什麼想的，而不是各自沉浸在各自的訊息繭房中。

但自國安法落定、選舉制度改革之後，內地的港澳研究似乎陷入了某種停滯，曾經有一位資深港澳研究專家對筆者說，「香港現在已經沒有什麼大題目了」。去年5月筆者在採訪香港教育大學客席研究講座講授呂大樂時，呂大樂也說，「香港目前沒有什麼大題目」，但他同時也說，一系列政治運動和風波之後，很多人認為「一國兩制」已經不必討論，甚至乾脆情緒化地說「一國兩制已死」，不過「撇開很多人的主觀願望，在未來一段頗長的日子裏，一國兩制依然是一個重要的議題。」「認真反思一國兩制，是當下香港社會最重要的議題。」

陳茂波再到立法會簡介新一份預算案內容（黃浩謙攝）

香港目前是否真的已經無大題目可做？相較於上一階段的政治運動和各種拉布，而今的治理和改革的確不那麼刺激，但如果忽略今天的治理和改革，如果不對香港經濟、社會、歷史、教育、輿論、民生、就業、住房等具體問題進行深入研究，誰又能保證香港不會再次陷入到政治化的泥沼中？香港又該如何用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題？又如何搞清楚香港的獨特優勢，進而實現香港發展的迭代更新、轉型升級？

回看香港回歸27年的經驗教訓，香港今天的深層次結構性矛盾不是回歸之後才產生的，而是早在回歸之前就已經埋下，而且長期被表面的發展與繁榮所掩蓋，愈發積重難返。換言之，主權回歸從一開始就不意味着香港問題的解決，反而是一系列問題的開始。正如台灣左翼學者陳映真所言，無論是台灣還是香港，「統一」、「回歸」並不只是一個主權問題，也事關改變冷戰形成的殖民結構的問題。主權的回歸最為關鍵，但「人心」的回歸則是一項需要持久努力的工程。

雖然今天主流輿論認為以國安法落定和選舉制度改革為標誌，香港已經完成了「由亂轉治」，進入到了「由治及興」的新階段，但熟悉香港的人都知道，沒有了街頭的運動和立法會的拉布，只能說香港「不亂了」，並不等於香港的有效治理就自動降臨了，更不等於香港接下來就順順利利「及興」了。今次的財政預算案就是一個提醒，香港有不錯的家底，現如今的財赤並非到了不可承受的地步，讓人們真正擔憂的是，當香港受困於經濟結構問題，「勇於改革、勇於破局」又只停留在口號，市民看着這份預算案，也不知道今時今日的經濟不景還可以怎樣逆轉過來，或者可否逆轉過來。

人大常委會通過《香港國安法》釋法草案後，李家超召開記者會。（廖雁雄攝）

既然是經濟結構問題，既然是深層次矛盾，那就意味着香港要進行「二次創業」，就不是依靠小修小補就可以掛一漏萬、高枕無憂。其中學界的力量不容忽視。內地上世紀八十年代的經濟體制改革，莫干山會議（1984年9月在浙江省德清縣莫干山召開的「中青年經濟科學工作者學術討論會」）、巴山輪會議（1985年9月在「巴山」號輪船上召開的一場「宏觀經濟管理國際研討會」）起到了很大的助推作用，而這兩場會議，主體都是由經濟學界構成。很難想象，當內地沒人關心香港了，香港自身又缺乏改革的魄力，香港經濟結構問題要如何「破局」？

修例風波四周年之際，筆者寫了一篇不討好的文章，認為修例風波是一場被浪費的危機，因為正是修例風波引發的民意海嘯，讓各方都無法再對香港的深層次結構矛盾睜一隻眼閉一隻眼了，北京方面也從以往的「不作為」、「有所為」轉而開始更加「積極有為」，內地學界也開始反思，港澳研究究竟出了什麼問題，但隨着這場改變香港政治生態的風暴落幕，人們仿若又回到了「回歸了就萬事大吉了」的圈圈裏，認為香港已經「由亂轉治」，接下來自然要「由治及興」。

2023年黨和國家機構改革在國務院港澳辦基礎上組建中央港澳辦，中央港澳辦承擔的職責除了貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全，還有保障民生福祉，支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調，督促落實。港澳辦主任夏寶龍同年在出席中山大學港澳研究40年暨「港澳研究回顧與展望」研討會並致辭時說，港澳研究是一門實踐性、應用性非常強的學問，必須始終堅持問題導向。要把理論研究與港澳實際緊密結合起來，真正把問題找準、把情況摸清、把對策提實，為破解港澳深層次矛盾和問題、保持港澳長期繁榮穩定獻智出力，積極助力解決「一國兩制」實踐中的問題。

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

把問題找準、把情況摸清、把對策提實，需要深入的調查研究，需要通過每一次或大或小的事由來把脈香港，當財政預算案都沒人跟進研究了，問題就大了。