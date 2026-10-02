全球正陷入一場向人工智能求診的狂熱。OpenAI官方數據顯示，每周至少有2.3億人向ChatGPT諮詢健康和保健問題，以至於今年1月，OpenAI在美國市場推出專門的「ChatGPT健康」。當AI問診已從「新奇玩意」變成影響上億人口的「日常習慣」，我們不得不問，這些看似「無所不知」的AI，在真正關乎生命的醫療問題和臨床考驗面前，表現如何？



「AI醫生」系列深度報道之一



在港上市的AI醫學影像公司杭州德適生物，為評測全球醫療大模型的「臨床實戰能力」，發佈評測平台DoctorBench及榜單。（德適提供）

一個市場，三類AI：你問的是哪一種？

在港上市的AI醫學影像公司杭州德適生物，為評測全球醫療大模型的「臨床實戰能力」，發佈評測平台DoctorBench及榜單。德適生物醫學影像與人工智能事業部產品負責人何迅接受《香港01》專訪時，揭示了一個值得警惕的事實：那些在醫學測驗中接近滿分的AI大模型，一旦面對真實的病患場景，便頻頻「高分低能」，給出的用藥方案甚至直接危及用戶的健康。

應該理解AI在醫療領域的表現？何迅從功能定位出發，將之分為三級：第一類是類似ChatGPT和DeepSeek的「通用AI」，屬百科全書式的大而全模型，什麼領域都涉獵但不專精，也可以回答醫療相關問題；第二類是「通用醫療AI」，即專門針對醫療場景訓練的垂直領域模型，如螞蟻大福、京東康康，面向大眾提供健康諮詢；第三類是「醫院輔助AI」，即通過國家藥監局審批、可進入臨床使用的專用醫療AI。

「通用及醫療AI是面向大眾、注重科普廣度的『百科顧問』；醫院醫療AI則是面向臨床、死守安全紅線與極值精度的『專科醫生』。」何迅解釋，這道鴻溝的根源，在於訓練語料庫的根本不同。他以「紅色聯想測試」來說明，「你問通用AI『紅色』你會想到什麼，它可能想到蘋果、紅綠燈。但你問醫療專用的大模型，它第一反應是血細胞。」通用AI的語料來自互聯網文本，醫療專用AI的語料則來自「金標準」（醫學行業公認的診斷基線）和臨床指南。

當AI問診已從「新奇玩意」變成影響上億人口的「日常習慣」，我們不得不問，這些看似「無所不知」的AI，在真正關乎生命的醫療問題和臨床考驗面前，表現如何？

你可能問的是套了殼的「醫療AI」

這種差異在技術細節上體現得更為明顯。不同於通用AI可透過網絡海量數據進行訓練，醫療AI高度以來嚴格標註的醫療數據，並且對數據質量要求甚高。何迅舉例，AI訓練需要大量人手標註關鍵詞，但「懂醫學的人看了就知道某些詞是醫學術語，通用標註員可能就把它略過去了」。這也催生了市場上一個令人憂慮的現象——「套殼AI」的野蠻生長，「有些用開源模型投餵數據做一個套殼，然後包裝成『醫療專用AI』，但如果你問的複雜疾病或罕見疾病足夠多，它就會露出馬腳。」

市場的急速擴張加劇了這一亂象。畢馬威2025年發布的《醫療大模型產業圖譜》報告指出，全球已發布的醫療大模型中，中國發布數量佔比超過70%，其中大語言模型佔比近65%。不過，數量的爆發並不直接等同於臨床應用的成熟。例如，國家藥品監督管理數據顯示，全中國醫學影像檢測項目共3,285項，但拿到國家藥監局三類證（可直接用於臨床的最高級別認證）的AI產品才剛剛突破兩百個，且大部分還停留在實驗室檢驗階段，如查肺結節、查染色體，而非直接參與治療決策。何迅解釋，「在中國，AI直接應用於臨床還是受到非常嚴格的監管和限制的」。

大型的通用AI公司，會有很多各行各業的人做標註，其中會有專門做醫療的人。所以像Gemini或者OpenAI，他們在醫療上的榜單評測分都是比較高的，因為他們人多、有資源。但是小一點的公司可能就沒有這麼多資源。 ——何迅

當AI給出的答案可能「要命」

德適生物今年3月推出醫療大模型評測平台DoctorBench，號稱為全球首個以「臨床實戰」為核心的評測平台，希望為良莠不齊的市場提供一把統一的「尺子」。何迅列舉了三個在評測中發現的典型案例。

第一個涉及嬰幼兒用藥。測試設定中，一名八公斤的幼兒發燒38.5度，家中有150毫克的對撲熱息痛栓劑。Deepseek建議家長將栓劑「切開」給嬰兒使用。然而，栓劑在臨床上嚴禁分割，因為分割會導致藥物含量不準確，粗糙斷面有機會損傷直腸黏膜。

第二個案例關乎個體化治療。一名68歲晚期肺癌患者，體能狀態評分（PS）僅兩分，意味身體非常虛弱，同時伴有輕度腎功能不全。但某AI套用標準治療指南，建議同步進行化療。何迅點評道：「它在指南上做到正確，但在人文關懷和個體化判斷上做得非常差。」

第三個案例則體現了AI的「過度審慎」，這也是AI面對醫療問題為保證準確性和免責最常見的問題。有用戶詢問阿士匹靈腸溶片該用溫水還是涼水服用，AI回答：「請遵醫囑。」這句話科學上無懈可擊，但對一個正在家中、需要實際操作指導的用家而言，無異於拒絕回答。

DoctorBench對於「安全性」設立「一票否決制」，何迅表示，「如果最基本的安全性不能保證的話，這個題做得再好也沒有意義」。（何迅提供）

通用醫療AI更像「醫生」？

能回答醫療問題的通用AI，到底應是一個做題機器還是一個有感情的醫生？何迅拆解了DoctorBench對醫學語言大模型（通用AI和通用醫療AI）在傳統評測之上（準確性、安全性、性能性）新增的四個關鍵維度，評分越高，越接近臨床標準。

首先是情感支持。「患者有的時候會比較心慌，他不知道自己有什麼問題，他比較緊張，可能會有意或無意地說錯或說漏。」何迅指出，AI需要先安撫情緒，再引導患者準確描述病情——這不是軟技能，而是直接影響診斷準確性的硬需求。他透露，DoctorBench是少數將「情感支持」納入評測指標的體系。Open-AI去年推出的Health Bench作為全球首個為醫療AI打造的臨床評測平台，在AI界和醫療界備受關注，但何迅認為仍「偏學術化，主要關注信息準不準」，更像是從嚴肅的「理工科生」的角度進行評分，而忽略了看病本質上是人與人之間的交流。

其二，若想AI成為真正可信或「有溫度」的「醫生」，主動追問和信息補全亦很重要。何迅指出，醫生看診時一半功力在「追問」，因為普通患者往往不清楚哪些症狀重要、哪些細節需要告訴醫生。AI需要填補這個盲區：「我們希望AI能去做到這個信息的補全和判斷，去填補這個患者的盲區。」

其三是信息優先級排隊，AI需要像醫生一樣對信息進行優先級排序。他以急診室場景說明，「孕婦出現咳嗽的狀況，這是非常嚴重的羊水栓塞，可能幾分鐘內就有生命危險。」AI必須能從眾多症狀中識別出最致命的信號並優先處理，這是人類醫生多年訓練才能掌握的「臨床直覺」，「AI在醫療問診領域中理應填補普通人對這種醫學知識的空白」。

最後是可解釋推理，何迅用一個看似荒謬的例子說明臨床推理的重要：「『我頭痛怎麼辦』，AI說『你去看腳』——很有可能這個患者就是因為腳上某個疾病導致頭痛。」關鍵在於AI必須能解釋為什麼，「如果沒有科學推理以及信息填補，這個就是不可信的。」

醫療AI如果出錯的話，肯定會非常嚴重的後果。不像金融AI可能錢算錯了問題沒那麼嚴重，也不像娛樂AI生成個圖片嘴歪了無所謂。 生物醫學影像與人工智能事業部產品負責人何迅

「官方榜單」為何缺席？

所有評測維度之上，「安全性」絕對是不可退讓的底線。何迅表示，「一票否決制」是DoctorBench的核心機制，若AI給出與事實相悖的答案，或主動詢問之後會丟失記憶或者有幻覺，安全性項目總分直接歸零，「如果最基本的安全性不能保證，題做得再好也沒有意義。」

何迅透露，「我們最開始第一版榜單測出來很多是負分的，後來因為覺得不太好看，稍微調一調變成正分。」德適一開始用於測評標準較高固然是事實，但側面反映了市場上「高分AI」相較臨床醫療的水平可能比公眾想像的更低。

不過，既然測評和榜單能為公眾提供關乎健康和生命的重要參考，為何全國、乃至全球沒有「官方榜單」？他解釋道，國家衛健委、藥監局可以對於醫療AI在安全性、準確性、能否用於臨床上訂下明確標準，但對於「模型本身的性能好不好、交互品質好不好」卻無法量化評級。核心原因更是因為AI發展速度遠超監管速度，「很多標準沒法提前定好。長期記憶、多輪對話、主動問詢這些，幾年前AI根本做不到，現在卻已成標配。」儘管中國信息通信研究院有做相關的工作，但何迅指出，「它更多是做意見徵集，組織企業和機構一起去定標準。」

在他看來，企業主導的榜單在持續運營方面有優勢，「企業化運作更靈活，願意投入資金長期運營一個平台，跟一次性發布相比，有本質的區別」。他同時強調，企業雖走得快，制定標準離不開學界背書，「業界跟學界一定要有密切的合作，才能做出好的AI產品或者榜單。」

香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星接受《香港01》訪問時表示，認同學界和業界必須共同制定標準，但對此類評分制度提出質疑：人的健康狀況是否真能化約為一個數字分數？即使一個AI宣稱準確度達98%，仍有2%的誤差，即每百名使用者中就有兩人可能被誤導，在醫療領域此等風險絕非小事。他認為這類榜單「有總比沒有好」，但其實際參考價值仍有待驗證⋯⋯