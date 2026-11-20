歷史教育影響着學生如何認識過去，也塑造了他們理解歷史的眼光。課綱和考評決定了教學的開頭與結尾，而教科書則是銜接這兩者的載體，關於歷史教科書的改革，曾在社會上引起諸多爭議。2025年10月3日，教育局公布了「優化高中中國歷史科及歷史科課程框架」。這項改革預計於2027/28學年在中四級全面推行，並適用於2030年及以後的香港中學文憑試（HKDSE）。這次改動有何要義？課綱之外，歷史教科書要如何編撰？未來又是否可能會出現與內地類似的統編教材？



「冷宮裏的歷史科」系列深度報道之二



歷史科教科書的改動，曾在社會上引起諸多爭議。（張清語攝）

重劃時間起點：從「西方視角」到「國家本位」

在世界歷史方面，香港歷史教育正從西方視角轉向「同根同源」。立法會選委界議員、嶺南大學校長特別顧問劉智鵬，擔任教育局課程發展議會轄下「優化高中歷史科課程工作小組」，引領了高中世界歷史課程的改革方向。他指出，過去的課程基本上是從西方的歷史觀點來看待這個地球；而今天，則是從中國的角度來看待世界，講述中國從最初一個受到西方帝國主義壓迫的古老文明大國，慢慢走到了今天。因此，新課程中特別加入了一個專題，專門講述中國在改革開放以來的發展，亦新增了華人華僑專題。

對於香港史的處理，劉智鵬表示，過去很多時候，大家對香港史的論述往往只從鴉片戰爭開始。但近年來香港史的起點，已經提早到新石器時代，甚至可能再往前推。「從那麼漫長的歷史時期來看，香港與內地一直都是同根同源的。」他指出，香港交由外國政府管治的經歷，只是一個階段性的歷史事實，而無論是人口來源、生活資源還是地理環境，香港都與中國歷史有着莫大的關係，「我們在歷史上從來沒有分開過，過去的論述把兩者割裂了。」因此，現在的調整方向是：中國歷史課程講述古代中國與香港的關係；世界歷史課程則從19世紀開始，講述香港如何與國家一同在世界歷史中發生關聯。

劉智鵬認為，香港過去的歷史課程基本上是從西方的歷史觀點來看待這個地球；而今天，則是從中國的角度來看待世界。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

為課綱做減法：用「多元一統」重建骨架

中國歷史科課綱將更加貼近中學生的實際接受程度。中文大學歷史系教授張瑞威自2023年起擔任教育局課程發展議會轄下「優化高中中國歷史科課程工作小組」主席，主導高中中國歷史課程的改革方向。他表示，優化課程工作小組在審視最初的課程方案時，許多專家都提出了不同的意見，部分學者傾向於讓課程內容更趨圓滿和齊備，但中國歷史範疇廣闊，中學課程很難做到面面俱到。此外，部分學術課題的設置與中學實際教學水平存在落差。以「宋明理學」為例，部分研究該領域的學者、中學教師乃至教科書，在闡述這一課題時往往語焉不詳，導致學生難以準確理解其歷史影響與思想實質。他強調，中學課程的編纂必須評估學生的實際吸收能力，若超出其理解範圍，則不應納入課綱以增加負擔。

張瑞威還指出，舊課綱中的部分選修單元在實踐中效益不高。例如「婦女史」單元，其往往只是在歷史中挑選武則天、秋瑾等個別著名女性，單獨抽出來講述其生平。但在他看來，嚴格來說，這並非真正的婦女史。他解釋，婦女史的核心應當探討結構性的權利演變，即在不同的歷史時期，法律條文何時開始轉變，女性何時獲得涉足政界、接受高等教育及進入職場的權利，但目前的單元設計恰恰缺乏了這方面的討論。

因此，這次優化工作提供了一個重新審視課程的契機。既然學生無法在有限時間內完成過量內容，就必須建立一套共識，將不必要的內容予以剔除，確立了「多元一統」作為課程的宏觀脈絡。在這一脈絡下，中學歷史教育既能兼顧中國政治大一統的歷史主線，也能容納地方史和不同區域文化的多元性，從而使整個中學階段的歷史框架具備結構性。

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誰來執筆寫歷史？現行「私編官審」出現漏洞

資深歷史教師梁延敬在擔任中史教師的同時，也是教材編輯，曾負責過宋元明清等朝代相關內容的編撰工作。對於相對敏感的民族內容的處理，梁延敬透露，當時在編輯過程中並未注意到一些字眼的使用，後來教育局通知了出版社，出版社便主要在字眼上做了一些修改。例如在民族關係上，用詞會更加嚴謹、中立，提到宋朝、遼或西夏時，不會將其描述為「國與國之間」的對立；同時，對於外族的「入侵」，也會儘量改用「進攻」。

梁老師也坦言，有些歷史內容較有爭議，這部分就需要學校教師進行有技巧的處理。劉智鵬則表示：「就算是大學同行，對於不少歷史節點也都持有不同的看法。」正因如此，他認為未來的發展，應該改變現有的編書模式。目前的做法是：教育局提供一個課程大綱，出版社根據大綱內容去編寫，編完後交給教育局審查，審查通過了就印刷銷售；而劉智鵬主張，香港歷史課程的進一步改革，需要在教科書上嚴格把關。

現行「出版社寫、教育局審」模式，讓出版商與前線教師在敏感邊界上摸着石頭過河，劉智鵬認為，通過提升老師的教學水平固然是一個方向，但更重要、更見效的，是直接給他們一本高質量的教科書。「這樣一來，即便老師對中史有着不同的理解，只要拿着這本好教科書，也能把課上好。」他建議，其他學科的教科書可以讓出版社自由出版，但中國歷史、世界歷史、地理（以中國地理為主）這三門課，應該由教育局自己出版，實行統一標準，類似內地的「統編教材」。

讓學生參觀展覽、赴內地遊學的種種舉措，能否真正喚起學生對歷史的興趣？（資料圖片）

遊學團能教好歷史？別讓愛國教育困在旅遊巴上

除了課本以外，不少教育者將目光放到了課堂之外。本身是香港教育工作者聯會主席的立法會選委界議員黃錦良表示，通過培訓等方式拓展教師的認知，或以展覽的形式讓學生能夠接觸到課本外的歷史，都是在一定程度上行之有效的方法。

然而，讓學生參觀展覽、赴內地遊學的種種舉措，能否真正喚起學生對歷史的興趣？張瑞威指出，目前香港中學的內地歷史考察團在實踐中面臨數量增多但質量存疑的困境。由於中學生多為未成年人，前線教師在帶隊時承擔了巨大的安全責任，為規避風險，考察團往往傾向採取集中乘坐旅遊車、嚴格限制學生自由活動的封閉式管理。這種模式雖然能夠滿足學生參觀歷史文化景點的需求，但因缺乏自由探索的空間，容易讓學生與國家的真實圖景仍有一層隔膜。