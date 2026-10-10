AI醫生．五｜哪種AI醫療賽道最值錢？投資人警告：泡沫已至！

從美國史丹福大學商學院，到軟銀集團，到矽谷風投公司，再回到中國深耕醫療健康領域投資，梁穎宇連續七年登上「福布斯全球最佳創投人」榜單，被譽為「中國最懂醫療健康的女性投資人」。梁穎宇接受《香港01》專訪時，對AI醫療的核心賽道各有評價；她指出AI製藥的確賺錢，但也嚴正警告「泡沫已至，未完全實現產業化」。



「AI醫生」系列深度報道之五



梁穎宇認為，做AI醫療應用「賺到錢」是難題，「國內AI醫療領域太內捲了，很多醫生、患者不一定願意付費」。（梁穎宇提供）

從「只有超聲波」到「歐美有的我們都有」

2002年，梁穎宇入職美國矽谷的風投公司工作，聽聞身在廣東的一位遠房叔叔罹患肝癌，於是幫忙搜羅一些先進藥物。她發現，當時創新藥在美國層出不窮，中國醫藥市場卻是一片荒漠。2001年，美國處方藥市場總銷售額達到1,410億美元，美國藥品銷售額佔了世界半壁江山；彼時中國的藥品市場總額只有1,260億元人民幣，且以仿製藥和傳統中藥為主，創新藥滲透率極低，連最基礎的腫瘤藥都沒有，更因批文壁壘無法引進進口藥品。

隨後，梁穎宇前往深圳參加全中國最大的醫藥展覽會，又發現展場上幾乎百分之百都是超聲波檢查儀器，感到既震驚又遺憾。「我覺得還是離開硅谷，回國創立幾家醫藥公司，引進癌症藥和治療方式。」於是，她回國與朋友共同創立了三家專注腫瘤醫藥的公司。

2006年，她應「啟明創投」創始人之邀，從零開始創立整個醫藥板塊。此後近20年間，從提供新藥研發與臨床試驗專業外包服務的機構（CRO），到仿製藥公司，再到創新藥和AI新藥研發公司，累計投資近220家醫療企業。她不僅見證了無數初創企業成長為各細分板塊的龍頭，更目睹中國醫療健康市場發展至如今擁有逾700家上市公司的龐大產業版圖（A股逾500家，港股近270家），一躍成為全球在研創新藥第一大國，躋身全球生物技術領域的主要參與者。梁穎宇笑言：「現在去同一個展覽，歐美有的東西我們都有了。」

梁穎宇認為，目前AI醫療中最有潛力賽道的還是AIDD。（梁穎宇提供）

從「大家都看不懂」到「最有價值的賽道」

「AI+醫療健康」的賽道多樣，包括但不限於AI醫學影像、 AI精準醫療與基因分析、 AI醫療機器人、AI健康管理、 AI病理診斷。梁穎宇最看好的是那條最有價值，也最漫長的賽道——AI製藥。2016年，她發現國內創新藥研發缺乏經驗和人才，於是決定投資可以提高國內創新製藥能力的工具——CADD（計算機輔助藥物設計）和AIDD（人工智慧藥物研發），再開放給她投資的國內的創業者和做創新藥的科學家們學習使用，「不只是我投過的科學家，我還開放給全部的科學家，讓更多的人更糟知道怎樣用AI做新藥研發。」

梁穎宇投資的英矽智能（Insilico Medicine），從2017年開始用生成式AI做藥物研發——用AI找靶點，再用AI設計整個藥物分子結構，成為全球首家實現 AI 挖掘全新靶點、AI設計完整分子結構的企業。在她推動協商下，英矽智能將總部從美國遷至香港，依託內地豐富的臨床資源與人才紅利，加速新藥臨床開發進程。去年，英矽智能在港交所上市，成為「AI創新藥第一股」；今年，與全球製藥巨頭禮來簽下近30億美元的AI製藥合同。

艾媒諮詢最新數據顯示，全球AI製藥市場再2025年已經達到24億美元。中國AI製藥市場也進入快速發展階段，根據華創證券的數據，2025年市場規模突破6億。這條賽道的核心亮點是技術要求高、準入門檻高、入市戰線長，但同時價值也最大。截至2026年中，全球還沒有一款完全由AI驅動研發的新藥（AIDD），可以獲得主要國家藥監機構批准上市發售。英矽智能則已公布30款AIDD，其中一款用於「特發性肺纖維化」治療的藥物，成為首個進入三期臨床研究的AI藥物，被投資者看好是最有潛力最早獲批的AI設計藥物之一。

梁穎宇指出，「不論是對外授權或是自主開發的藥物，一旦臨床研發成功，單款每年便能創造數億至十幾億美元營收、具備穩定盈利，足以見證AI製藥龐大商業價值。」（資料圖片）

AI製藥正在經歷「第二波泡沫」

儘管領投不少AI製藥，但梁穎宇認為這個領域的真正產業化需要滿足四個條件：大藥廠認可並獲得許可、臨床數據正面、藥監局獲批、上市後證明真的省了時間和成本。以現階段來看，大藥廠授權已有實例，部分項目產出正面臨床數據但還需更多數據支撐；藥監上市批文、上市後驗證研發降本增效兩項條件，目前暫未有企業做到。儘管如此，她仍然看好行業未來的可能性：「關於AI新藥研發，我們目前尚未完全明晰AI在整個產業鏈中的最佳賦能方式。但作為VC（創投），我們的投資邏輯永遠是看五到十年後的趨勢。」

梁穎宇同時警告，AI製藥已經出現了兩波泡沫。第一波在2018年，她看中的Schrödinger的成功，徹底引爆AI製藥賽道。根據頭豹研究院數據，當年全球投資額達65.2億美元，是2016年的18.4倍。第二波就在當下，大模型熱潮下，投資者都在追問「怎麼賺錢」，醫療被視為最大的應用方向之一，而新藥研發又是其中門檻最高、價值最大的賽道。「AIDD的辦公室也太多太多，大部分說可以做的技術成果，其實是做不了。」她直言：「（AI製藥）有點泡沫了。第一波很多公司倒閉了，當下這一波也會重複同樣的問題。」

如果說AI製藥是一場漫長而昂貴的賭注，那麼AI影像在梁穎宇眼中，則是一條從一開始就注定難以賺錢的賽道。單看市場數據，這個賽道似乎正處於爆發期。「IIM信息」數據顯示，2025年，全球醫療影像AI輔助行業市場規模達到86.5億美元，一年內增長了近四分之一；中國市場更加火熱，達到128.6億元人民幣，同比增長近三成，佔全球總量逾兩成。

大約八九年前，梁穎宇便布局投資AI影像賽道，卻得出了與市場增長數字不同的結論，「利潤空間不高，因為它的難度不高。」門檻不高導致大量公司湧入，中國醫學影像AI公司在高峰時期超過百家，肺結節、眼底影像、腦卒中CT等領域尤其擁擠。但真正實現規模化盈利的寥寥無幾，北京研精畢智信息咨詢市場調研顯示，市場的繁榮並未轉化為企業的盈利。全球醫療AI企業存活率僅38%，國內醫學影像AI初創B輪融資通過率不足15%，六成以上企業尚未實現盈利，平均回本周期長達三到五年。技術空心化、數據匱乏是淘汰主因，而83%的醫療數據洩露事件涉及敏感信息，責任界定仍無統一標準。

梁穎宇補充，更關鍵的痛點在於，大型醫療設備廠商紛紛將AI功能預設內置於硬件當中，第三方AI影像軟件難以實現獨立收費，商業化難度極高。儘管「IIM信息」數據顯示，超過45%的三級醫院已部署AI影像輔助系統，二級醫院滲透率也突破22%，但部署率不等於商業化。2022年，上海長征醫院的調查顯示，三級醫院配備AI輔診軟件的比例達73.9%，二級醫院為32.5%，但能向患者收費的比例分別僅為4.4%和5.9%。國家醫保局已明確，AI現階段無法單獨向患者收費。換句話說，AI醫學影像市場變大了，但企業能分到的錢並沒有變多——大多數產品仍以「科研」或「試用」名義進院，真正的付費模式尚未打通。

「科技公司」還是「醫藥公司」重要嗎？

梁穎宇對「什麼是真正的AI醫療公司」有着清晰的界定：若企業核心業務是透過「AI研發新藥」，本質屬於醫藥公司；若僅運用AI開發各類醫療軟件應用，則仍歸類為「AI科技公司」。她強調，長遠來看，大模型、AI技術會成為行業通用標準化工具，不再具備稀缺壁壘；真正決定企業價值的是新藥研發能力，「藥物資產商業價值遠高於單純的技術工具」——這也是她衡量各賽道投資回報差異的核心邏輯。

在近20年的投資經驗中，她總結出一個核心標準：判斷一個項目是「真創新」還是「偽需求」，關鍵不是技術，而是創始人的毅力。她指出，95%的創業者在第一天展示的商業計劃，基本上都跟後來的實際情況不一樣，「關鍵還是看創始人的毅力——能不能根據市場反應、競爭格局、產品研發的進展，不斷調整方向，持續推動公司和項目往前走。」

她的目光已投向比當前熱門賽道更遠的領域——長壽科學、AI智能體、數字孿生患者、多組學精準醫療、AI手術機器人。但這些都不是她眼下最看好的方向。「我們現在在投的領域會比這些更厲害。」她只點出了一個：腦機接口——讓癱瘓病人或漸凍症患者直接透過大腦信號控制外部設備，實現「意念操控」或與外界溝通，「其餘的，還不能說。」

梁穎宇與香港資本市場的淵源，遠不止投資人的身份。她曾任港交所董事四年，親身見證了及參與了《主板上市規則》18A（生物科技公司上市規則）和18C規則（特專科技公司上市規則）的決策過程。她指出了一個至今未被充分討論的問題：香港的收購門檻太高。在美國，50%的收購案都是收購上市公司的，只需20%的小股東同意即可完成要約收購；而在香港，需要得到大多數小股東同意，導致難以被收購。「如果我們那個香港上市的新藥研發沒有一個渠道可以給收購的話，那就變成我們的一個小的退出機制。」對很多內地醫企而言，香港是最好的出口，而梁穎宇的補充是：出口之後，還需要一道可以退出的門。