文創圳興．三｜用一台3D打印機掀起的「全民造物潮」

數十年前，3D打印還是一項昂貴而遙遠的工業技術，藏身於實驗室與工廠車間。今天，一台入門級打印機不足千元，體積縮小到書桌也能放下，操作簡單到幾乎0學習成本。從收納盒、花瓶、首飾，到定製家具、全尺寸模型，甚至等身高的Cosplay道具——過去需要開模、需要等待數周的產品，如今一個人就能獨立完成。從專業工具走向全民造物，這是科技的進步，也是文創的變革——這正是深圳最擅長的，用科技賦能產業，打通從技術創新到商業價值的完整閉環。當3D打印從工廠車間搬上每個人的書桌，一個新的問題浮現了——誰能真正從這場「全民造物」的浪潮中獲益？是賣機器的人、做內容的人，還是按下打印鍵的每一個你我？



「文創圳興」系列深度報道之三



3D打印第一股創想三維在今年5月於港交所上市。（創想三維提供）

從代工到品牌，創想三維的創業路

今天，四家深圳3D打印巨頭佔據了全球九成消費級市場份額。若追溯源頭，3D打印機從工廠走向桌面的這股風潮，最早是從歐美吹起來的。2009年，關鍵技術FDM（熔融沉積成型，即把塑料絲加熱熔化後逐層堆疊成型）專利到期，價格門檻驟降，歐美率先湧現出一批消費級3D打印品牌。進入2010年代，3D打印機逐漸走入中國，國產品牌開始萌芽。

以2014年成立的「創想三維」為例，初期企業以代工為主——機器賣到海外，品牌卻貼着別人的名字，話語權不在自己手上。為了擺脫被動，企業決定從代工轉向自有品牌，並且迅速憑藉極具競爭力的「性價比」打破海外高價壟斷，迅速打開個人消費市場。而真正讓產品站得住腳的，是深圳的產業鏈。市場部負責人巨錚直言，如果不在深圳，不會發展得那麼快：「深圳及珠三角擁有完整的機械結構、運動控制、材料及生產製造產業鏈，這與手機、電腦不同——3D打印更依賴硬件和機械運動，必須有成熟的供應鏈配套。」

巨錚認為3D打印可以結合到眾多興趣領域，「二次元、Cosplay、手辦周邊、模型、攝影配件、航模車模、親子教育……場景非常豐富。」（創想三維提供）

從「賣機器」到「建生態」

硬件賣出去之後，用戶拿它來做什麼？這是3D打印行業從誕生之初就面臨的問題。早在MakerBot於2008年成立前一年，其創始人就率先打造了一個專供3D打印用戶分享模型與作品的社群平台，後來成為全球桌面級3D打印最早的內容生態雛形。2020年，創想三維推出「創想雲」平台，整合了設備控制、模型下載和玩家社群功能。對3D打印品牌來說，自有創作平台既是降低使用門檻的入口，也是綁定用戶、構建生態壁壘的長期布局。

「機器本身只是工具，內容才是更重要的。」巨錚打了個比方，「電腦配置再高，也需要軟件和遊戲來承載。3D打印機也一樣，你把它買回家，需要知道玩什麼、怎麼玩。」隨着生成式AI技術的融合，「以前玩家要自己創造想要的東西，就得去學建模軟件。現在可以利用AI圖像生成模型，拍一張照片就能生成一個手辦玩偶的3D文件，直接打印出來」。

創想三維與智元機器人於2026年4月聯合推出了「Make Your Robot」機器人3D打印外觀設計大賽，圖為該活動「最佳改造首席獎」作品。（創想三維提供）

誰創造了「全民造物」？

消費級3D打印機的需求，很大程度上是被品牌「創造」出來的。這種「全民造物」的精神內核深受美國「車庫文化」影響，而後又演變了「創客」、「極客」的文化現象，其宗旨就是「讓每個人都能稱為創造者」。而將這種文化推廣到內地的，正是3D打印品牌——透過降低門檻和內容生態，品牌把工業工具變成消費品，再用社群把興趣變成持續需求。

29歲的阿坤是原創配飾品牌Y-KIND的主理人。他接觸3D打印的初衷很單純——把腦子裏的球鞋靈感做成實物。沒學過設計，但建築系的建模底子加上3D打印技術，剛好補上那道缺口。2022年，他以3D打印為核心創業，專注原創首飾和數碼配飾。「3D打印可以說是顛覆了傳統工藝。」他指出，過去要把想法變成實物，要麼靠藝術家用雕塑等技法實現，要麼依賴工廠開模或複雜製造流程，門檻很高，「但民用3D打印機出現後，實現了『3D打印民主化』，不再依賴工廠、製造商或手工藝人，在家就能把三維模型變成實物。」

以最近設計的耳機殼為例——以前打樣，快則一周，慢則一個月；現在只需把檔案傳給桌上的打印機，三、四個小時後樣品就拿在手上。成本也降低很多，「機器一兩千元，耗材幾十塊一卷，能打非常多樣品。」阿坤認為，這項技術讓大家更有勇氣去創作，「不僅是賦能原有創作者，重要的是讓更多新人加入內容創作，讓社區活躍起來」。

阿坤在拓竹和耐克共同舉辦的Air Max Day活動中加入「聲音打印」互動裝置，讓每位遊客可以擁有獨一無二的3D打印掛飾。（阿坤提供）

產品「獨特」還是「廉價」？

隨着更多品牌加大社群運營力度，透過賽事激勵和跨界聯名，如與遊戲IP、體育品牌合作等，一個由「品牌搭台、創作者參與、內容沉澱」的生態閉環正在形成。

然而，技術普及的同時也帶來了新的困境。阿坤指出，正是因為3D打印作為一個生產工具已經非常普及，產品不會被這項技術被賦予更多價值，反而會被認為「廉價」，產品幾乎沒有議價空間。對於市場趨勢，他認為，「做內容生態相關的事情，比如結合AI做模型生成器、做有意思的項目來豐富整個3D打印生態，可能更長久」。當技術本身不再是壁壘，真正值錢的就不再是打印機，而是打印機裏跑出來的創意。

近五年，全球3D打印市場從127.5億美元擴張至242億美元，中國產業規模也從208億元飆升至700億元，近20萬家產業鏈企業、數千萬青年創作者參與其中。在這一輪產業爆發中，一個問題無法繞過——孕育出全球消費級3D打印四大巨頭的，為什麼是深圳？

自去年九月開始，拓竹在全國多地開設線下門店，圖為杭州旗艦店。（拓竹公眾號）

深圳做對了什麼？

如果說珠三角嚴絲合縫的產業鏈是「骨架」，那深圳「無死角」的支援政策就是「血液」。深圳政府早在2013年已然開始部署3D產業發展計劃。後續不僅成立行業協會，還在2022年將「激光與增材製造」（3D打印）納入「20+8」產業集群重點方向，從技術攻關到資金扶持，覆蓋了幾乎所有製造環節。不止於此，3D打印同時被納入深圳「數字創意產業」核心扶持範疇，與創意設計、動漫遊戲、數字文化裝備等文創領域直接掛鉤。深圳市文化廣電旅遊體育局對文化領域數字技術創新應用項目給予最高500萬元資助，市裏亦設立了目標規模10億元的數字創意裝備產業基金。從硬件製造到文創應用，從技術攻關到內容生產，深圳的政策幾乎打通了3D打印從設備到產品的全鏈條。

政策有了，落到各區的動作也快。龍華區是創想三維的起點，看着它從20平米辦公室到15萬平米全球總部。光明區則接住了另一大品牌拓竹，在2026年初簽約，三個月後拓竹即以1.41億元拿下逾8.3萬平方米工業用地，有望成為全球最大3D打印製造中心之一。

阿坤不到20平工作室桌上那台機器還在轉。品牌和資本在追逐生態和市佔率，政策和產業在規劃產能和集群，但回到創作者本身，阿坤擔憂的是AI讓創作更卷、是侵權在開源的行業中愈演愈烈、是真正的創作者還能如何靠這台機器吃上飯——這些問題似乎並不在如火如荼的大戰之中。但至少，技術的門檻被拆掉了，科技的加持，讓文創的靈感落地變得簡單，剩下的，就看每個按下打印鍵的人，能把這台機器帶到多遠。