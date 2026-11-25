提起商業航天，人們習慣仰望全球首富馬斯克（Elon Musk）與他的火箭；但對於缺乏重工業土壤的香港而言，這是走不通的死路。不造火箭，香港能造什麼？立法會創新科技界立議員邱達根、SpaceHK牽頭人馬學志（Mahesh Harilela）、香港科技大學教授高揚和蘇慧，分別代表政商學界給出了答案——「創規則、造生態、盤活數據」。可是，在商業航天的人才、硬科技與產業生態尚未建立之前，香港連最擅長的金融與平台服務都步履維艱。數據停在跨境關口，資金也因缺乏官方對接而無法進場；政策端談在談「長線培育」，資本端卻要「明確規則」——到底應該如何是好？



「香港太空夢」系列深度報道之二



「香港科大-雄彬一號」是由香港科技大學主導研發的全港高校首顆多光譜光學遙感衛星，於2023年8月在甘肅酒泉發射成功。（香港科技大學YouTube截圖）

香港不造火箭造什麼？

香港可以發展商業航天但造不了火箭和衛星——這幾乎是所有人的共識。內地商業航天正從技術驗證期加速邁向工業化、規模化發展的爆發期，火箭與衛星這類重工業製造研發是主要的吸金領域。2025年，中國商業航天行業融資總額達到186億元人民幣（下同），其中火箭製造67.1億元、衛星製造約30億元，兩者合計佔逾一半的資金盤子。但眾所周知，香港物理空間有限，缺乏重工業與完整供應鏈的基礎，無法搶佔硬件製造和生產市場。

不過，確實有一部分人主張，香港毋需硬碰那些「不擅長」的重工業。全球價值鏈中，火箭與衛星製造僅佔約一成收入，香港可觸達的市場是「中介交易量」——即融資、保險、爭議解決、數據託管等。正如資本市場代表、SpaceHK創辦人馬學志所言，香港沒有製造技術的能力，只能透過純粹的商業驅動參與發展。然而，他也指出一個冷峻的現實：「在商業航天領域，香港並不存在。」因為全球商業航天收入構成中，政府資本僅佔約21%，其餘79%皆來自商業資本；而香港除了幾家老牌衛星公司，幾乎沒有成型的產業生態。

來自學界、商界、政界的持份者，都為香港勾勒出一幅「優勢拼圖」。科大教授高揚從科研與工程的維度指出，香港應專注於高附加值的系統工程與太空機器人，尤其可以專注於科研成果從實驗室走向應用的「轉化」環節：「要有產業鏈的概念，在關鍵部分要有自己的品牌，像香港名片一樣。」另一科大教授蘇慧則從輕資產商業模式出發，指香港優勢在於數據應用，以及憑藉完善的普通法與國際仲裁機構，發展內地所欠缺的航天保險、金融與數據治理服務。立法會議員邱達根則將香港定位為未來的「國際航天樞紐」和「全球太空金融中心」，指香港在融資、衛星設計、衛星運營以及國際買賣方面還有不少空間。

星睿雲智的「輕資產」實驗

但再好的藍圖也需要企業去落地。香港雖未形成成熟的航天產業集群，但保留了一些「火種」。其中包括1988年成立的亞洲衛星與1992年成立的亞太衛星，這兩家老牌企業長期專注於通信衛星運營；此外，還有以「星睿雲智」為代表的、依託高校科研力量衍生出的新太空經濟初創公司——說到底，走的正是數據服務這條路，只不過數據源來自自家衛星。

蘇慧來港出任科技大學土木及環境工程學系講座教授之前，在美國NASA工作了17年，主要從事氣候數據分析。她在2022年通過「全球創科學人計劃」加入科大，在高校的推動和鼓勵下領導研發了香港高教界首顆衛星「雄彬一號」以及「天韻相機」等航天與氣候監測項目。2023年8月，「雄彬一號」在發射後不足半個月就遇上了颱風蘇拉過境，「拍攝到了滑坡、泥石流造成的災害」，於是團隊就有了將衛星數據轉換為商業價值的想法。

2023年11月，星睿雲智正式成立，走的是輕資產的數據服務賽道。它的股權與孵化結構帶有典型的香港產學研特徵：蘇慧和學生團隊作為主要持股方；科大研發中心（RDC）負責知識產權授權，並持有少量股份；特區政府在2026年透過「產學研1+」計劃提供資助，但不佔股——目前星睿雲智也是該計劃中，唯一專注於商業航天領域的獲批企業。

星睿雲智利用「天韻相機」及正籌建的「飛廉星座」獲取的氣象數據，結合AI演算法，精準預測風場變化。蘇慧說，公司主要營收來自「風功率預測」，「可以直接將訂閱制服務賣給風電站，比如說風電站一年花20萬買氣候數據服務，我們就每天給他產出未來24小時每15分鐘的功率產出。」此外，相關數據也被應用於再保險公司的災害預警、航空航運及碳交易等領域。她預計「飛廉星座」12對衛星全部發射後，「年產值可能達到幾個億」。

「完美」的商業模式卻仍有製肘？

科技研發、高校孵化、數據變現、高附加值服務⋯⋯星睿雲智的商業化路線，可謂是香港優勢的合集；但蘇慧坦言，這套商業模式在香港落地時，仍面臨多項現實制約。首先是融資規模的局限，商業航天通常是長線投資，星睿雲智暫時也未能實現自負盈虧，「現在還屬於前期，基本是燒錢的階段」。「國內的商業航天拿到的政府的投資，體量比較大，有的動輒就是上億甚至好幾個億。香港目前（每個項目）還是在千萬級的一個投入。」她提到，在「產學研1+」的談判中，資金常會被削減三至五成，除此之外，儘管香港資金多元化，融資也更為便利，「但每一筆錢的體量也並不大，要找很多出資方。」

其次是本地硬科技人才的短缺。 蘇慧直言：「目前我們在香港找這種硬科技的航天的人才並不是很容易，國內市場確實更容易找到人才。」香港缺乏完整的航天供應鏈與工程化土壤和人才，促使星睿雲智將佈局延伸至內地。星睿雲智選擇在寧波、上海設立分公司，並在北京尋求合作夥伴，以此支撐香港的商業化落地。

此外，數據作為商業化的核心要素，也面臨着跨境流通的壁壘。 蘇慧指出，目前「天韻相機」的數據從內地傳輸至香港存在滯後：「比如說我今天拍的數據，我可能要一天以後才能拿到。」對於時效性要求不高的碳排放數據影響尚且可控，但對於公司未來的核心產品「飛廉星座」而言，這種延遲是致命的。她解釋：「飛廉的新衛星數據關係到颱風、災害這些瞬息萬變的現象，我們需要實時拿到數據，不能延遲好幾個小時。」

蘇慧表示，這涉及內地相關部門（如網信辦、氣象局）的監管與共識，商業數據出境需要更通暢的機制。她期望香港政府能與內地協商，為這類氣象數據提供「綠色通道」或專線，否則將直接影響產品的商業化進程。

數據成香港航天破局關鍵

業務前線遇到的「數據出境」難題，只是香港商業航天制度缺失的冰山一角。SpaceHK創辦人馬學志認為，香港的優勢最終都匯聚成一個核心關鍵詞——「數據」。根據IIM信息發布的行業報告，2026年全球商業航天數據分發與應用產業市場規模預計達到420億美元，約佔全球商業航天市場的兩成左右。在他看來，造硬件是苦活，而運用收集來的數據進行研發應用與商業化，才是香港的舒適區，也是香港真正應該參與的高附加值戰場。

馬學志反覆強調，中國擁有海量衛星數據，但受《數據安全法》等管控，涉及國安與國防的數據極難出境。這對香港是致命的，因為香港最具優勢的太空保險、金融定價與數據交易，全都建立在「有數據可用」的前提上；沒有了內地的原始數據，香港的保險公司算不出保費，交易平台也無貨可賣。要解開這個死結，他建議讓香港充當「合規緩衝帶」——香港必須一邊向北京立下軍令狀，承諾絕不轉移敏感知識產權以換取數據過境；一邊向海外客戶提供普通法體系的法律背書，消除他們對「中國獲取數據」的恐懼，讓數據真正「錨定」在香港。

這套「雙向承諾」的商業邏輯看似完美，但國家層面的信任授權絕對無法憑藉私人市場完成。馬學志指，SpaceHK一直倡議香港應設立專責航天辦公室與中央政府建立溝通機制，奈何在今年發布的《施政報告》與《五年規劃》中未見採納，至今仍然不知誰是主責機構，「不是商經局、不是投資推廣署、不是運輸及物流局，也不是能是正在聚焦北都的創科局——到底誰來統籌？」他甚至直言香港目前不存在航天產業，只有少數家族辦公室透過SPV（特殊目的載體）等迂迴結構，小額參與海外或中國的航天投資——金融服務和出海平台已是香港最具基礎和競爭力的商業航天賽道，而目前看來，這條賽道也仍未跑通。

資本萬事俱備卻難破制度死結

2025年，夏利里拉集團的馬學志牽頭成立SpaceHK，希望建立一個「統一中心」，將本地航天機構、投資者與商界領袖匯聚一堂，集中對接太空領域的研究、金融、法律、保險及教育資源。然而，一年過去，香港的商業航天產業的生態似乎並未因這個平台的出現而建立起來。馬學志指出，SpaceHK主要在推進不同的工作，卻面臨不同程度的阻礙。

SpaceHK涵蓋兩種營運方式：第一是「教育與諮詢」，第二是「政策倡導」。儘管SpaceHK「花的錢比賺的錢多」，但他沒有把諮詢當作收費業務，「我沒有想過從這裏賺錢，這是我個人投入的資本，也是為了香港。」為了真正把資金引入產業，SpaceHK正在推動第三步棋：籌備一支私募投資基金，並且正在向證監會申請9號資產管理牌照。他也希望推動內地航天企業來港設立「非軍事」的商業實體，再由基金注資，助其國際化。

「我們已經準備好了，但一分錢都還沒投出去。」馬學志無奈表示。這套可以為香港引入首批「龍頭」的商業模式，最終還是卡在了缺乏官方對接口的制度死結上，「沒有專責機構，連該找誰遞交申請都不知道。」他提醒，港資已錯失SpaceX的早期紅利，如今應盡早佈局中國太空企業以尋求10至20倍的長期回報，並將目光投向衛星數據服務與本地星座建設。蘇慧補充，在建立統籌部門之餘，香港還缺乏明確的土地、稅收等優惠措施。她指出，香港政策更多是「意向性」，「對於需要前期大量投入的商業航天企業而言，沒有可預期的成本優勢」，企業自然會選已具備成熟產業配套的內地城市。

馬學志認為，SpaceX估值雖高達 1.7 萬億美元，但香港投資者受美國政策限制，只能小額間接參與，晚入場回報僅約一至兩成；反觀中國太空企業仍在早期階段，8至12年回報可高達20倍。（Reuters）

政策的長線耐心與商業的短線焦慮

如馬學志、蘇慧這樣身處商業航天一線的人，需要的是能立刻推進的審批機制與清晰的規則指引，以解決他們眼下面臨的商業困局。但當視角轉向政策端，分歧便顯現出來。作為立法會創科界議員，邱達根同樣主張設立司長級的專責機構，並建議抽調1%的基建開支（約200億港元）投入創科。但在時間與回報的預期上，他與資本市場有着不同的判斷。

邱達根認為，科技投資作為長線投放，本質上伴隨着極高的不確定性，「沒有人能預測下一個科技熱點在哪裏」。他以新加坡為例，政府每五年都會檢討一次國家級的科技與研發藍圖，幾年前曾投入大量資金扶持FoodTech（食品科技）並引進企業，但最終成效不彰而放棄；過去對區塊鏈、人工智能的投資也經歷過起伏。他強調，政府用公帑投資必須接受「風險」，不能要求「保證成功」。對於投資成果如何與市民交代，他認為不應設定硬指標或時間表，需給予足夠的容錯空間，指行業的新發展是賦能香港原有的產業，如金融與衛星運營，「商業航天不是一般市民會感受到的。」

馬學志則指出，私募基金與家族辦公室的資金具備時間成本與避險需求。若缺乏專責辦公室與清晰的KPI，太空經濟對GDP的貢獻將無法量化，市場難以建立信心。同時，面對內地航天企業估值波動較大的現狀，香港需建立國際認可的定價模型，資本方能安全進場。

說到底，這是公帑「長線培育」與商業資本「利益導向」的邏輯差異。政策端基於科技投資的高失敗率，傾向給予時間與容錯空間；資本端則基於資金的時間成本，要求明確的遊戲規則與回報預期。兩種取態的分野恰好暴露了香港當下的尷尬處境——正如多位受訪者所總結，這片土地有科研的潛力，也有資本的渴望，卻因制度與態度的猶豫與滯後中，至今未能孕育出真正的產業生態。