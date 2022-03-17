安老之難．三｜輾轉討論三十年　官商民三方仍然「雞同鴨講」

若社會缺乏一套完善的全民退休保障制度，長者愈是長壽，可能就過得愈是煎熬。平情而論，特區政府並非完全沒有在退保路前進，甚至早於港英政府末年已就退休計劃進行諮詢，至回歸以來也發起多次討論，可惜結果都是官商民三方「雞同鴨講」。



1994年，末代港督彭定康發表題為《生活有保障、晚年可安享——香港的老年退休金計劃》的諮詢文件，但由於社會討論激烈、意見分歧過大，支持與反對的意見各佔一半，最終宣布放棄。眾多反對意見中，也包含香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新等一班學者的聲音。周永新憶述，時任港督彭定康一邊推政改，一邊推老年金，但後者只是一種政治手腕，以引誘社會支持前者，而非真心為香港市民設想。



時過境遷，香港回歸後成立特區政府，但對退休保障的態度仍然曖昧。



（安老之難深度報道系列四之三）



在曾經的「全民退保」諮詢會上，時任政務司司長的林鄭月娥表明立場對「不論貧富」的「全民退保」有所保留。（資料圖片）

專注社會工作學研究和教育的歐陽達初與社聯政策研究及倡議總主任黃和平，曾經合著《未完成的香港社會保障：批判的導論》一書，提到全民退保方案存在諸多爭議點。但無論如何，政府應視長者老年的幸福生活為應有之義，而不是因官商民「雞同鴨講」的紛擾聲音失去主見。（資料圖片）

詳細內容請閱讀第299期（2022年3月14日）出版《香港01》電子周報《全民退保輾轉討論三十年 官商民三方仍然「雞同鴨講」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

安老之難．一｜政府不擔責 安老之難從黃婆婆的「三難困境」說安老之難．二｜安老三招漏洞百出 退休保障似有還安老之難．三｜輾轉討論三十年 官商民三方仍然「雞同鴨講」安老之難．四｜打破姓「資」姓「社」迷思 還長者生活尊