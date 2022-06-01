香港金融突圍．一｜獨家對話肖耿：港幣體系是國家軟實力核心資產

「我授課時問學生，什麼是『Made in Hong Kong』（香港製造），學生只會回答什麼菜式。」香港國際金融學會主席、香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策與實踐研究所所長肖耿笑着說，「真正『Made in Hong Kong』的就是『Hong Kong Dollar』，港幣才是真正的香港品牌。」



肖耿對港幣的由衷盛讚，基於他的新穎理論。傳統理論中，貨幣功能有三：計價、交易和儲備。長期觀察美元的肖耿得出第四種功能——監管媒介，「香港的貨幣與商業體系具國際競爭力、親和，也是國家軟實力的核心資產。」《香港01》獨家對話肖耿，從新視角理解港幣與國家金融發展的關係，為人民幣國際化另闢蹊徑。



「《基本法》裏保護港幣的地位，最重要的就是確立港幣的監管功能。」肖耿指出，香港社會過去「簡單化」了貨幣制度，只是強調港幣與美元掛鉤的聯繫匯率制度，「好像覺得那是最重要的」。肖耿釐清，港幣跟美元掛鈎「實際上只是一個『貨幣定價』的問題」，意味着它的貨幣政策必須緊跟美國的貨幣政策。

「邏輯應是，強調香港監管體系是有獨立性的。其對貨幣的監管，即聯繫匯率制度，是能得到全球認可的。」肖耿補充道，「在此基礎上，聯繫匯率是跟英鎊掛鈎，還是跟歐元掛鈎，還是美元或人民幣掛鈎，這都是次要的。」

他強調，從貨幣的「監管媒介」功能出發，香港這一國際認可、完整的貨幣體系，便成了國家外循環上一個最重要的核心資產。

關於港幣體系與聯繫匯率未來的走向，肖耿如是分析......

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《對話香港國際金融學會主席肖耿：港幣體系是國家軟實力的核心資產》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

肖耿笑言，港幣是真正的「香港品牌」。（受訪者提供）