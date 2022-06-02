香港金融突圍．二｜獨家對話肖耿：以灣區腹地打造「特區中特區」

「香港是海水，內地是河水。香港機構是海蝦，內地機構是河蝦。兩種蝦在對方的環境裏是無法生存的。」香港國際金融學會主席、香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策與實踐研究所所長肖耿，日前與《香港01》獨家對話時強調，香港與大灣區內地城市的合作「不是合併」，「要保留『兩制』的優勢」。



在肖耿眼中，香港雖有着制度優勢，但也有着難解的困局：產業空洞化、樓價高、收入不公。他把香港比喻為「失去腹地的曼哈頓」，建議以「特區中的特區」的路徑，解決香港內部的深層次矛盾和外部的供給不足，實現大灣區城市合作的多贏。



肖耿指出，全世界的灣區城市群都是一個整體，只有粵港澳大灣區是有多種不同制度，有多種貨幣，「我們要利用這個東西，將大灣區變成內循環和外循環交界的高地。」

如何突破傳統的一體化框架，讓香港在融入大灣區城市群的同時又不失特色，與內地城市合作時能夠互惠互利？肖耿是這樣構想的...

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香港國際金融學會主席、香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策與實踐研究所所長肖耿強調，香港與大灣區內地城市的合作不是合併，要保留「兩制」的優勢。（受訪者提供）