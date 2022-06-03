香港金融突圍．三｜獨家對話肖耿：港深合作頂層設計需要「破冰」

從一枚港幣出發，推導到離岸市場體系的未來，再及粵港合作建設「特區中的特區」，香港國際金融學會主席、香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策與實踐研究所所長肖耿的理論研究「正本清源」，梳理香港發展瓶頸與機遇所在。



但是，從理論到現實並不順利。回歸25年，香港與內地城市的合作屢屢碰壁，單是20年都未能打好地基的落馬洲河套，足以折射出「區隔思維」。「我們沒有想通制度層面的頂層設計。」肖耿指出，粵港澳大灣區內試點方案多注重基礎設施建設，反忽視「軟基建」——制度設計；而香港與大灣區內地城市，若能在「一國兩制」框架下結合數字化技術探索「制度創新」，會是將理論轉化為現實的關鍵所在。



「傳統的監管都是以『屬地原則』為準，這個概念根深蒂固，例如一塊地過了深圳河，那就歸深圳管。但是在數字經濟的趨勢下，我們要解放思想。」肖耿說，應以數字化技術，設計香港制度氣泡，將打破「邊界」的限制，轉變為對「市場主體」的精準監管，「例如，香港的機構雖然在深圳運作，可以歸香港金管局、香港證監會來管。」

「監管是什麼？我過去在香港證監會工作很長一段時間，所謂的『監管』就是監管機構索取『數據』，因為監管機構需要知道你的動向。現在無論是報表還是日常運作，數據都『數字化』了。」肖耿強調，新技術之下，物理位置相對而言不重要：「無論機構在香港的IFC（國際金融中心）還是深圳的IFC，那都是IFC！香港企業的數據還是交給香港的監管機構，按香港的法律制度去監管，不會交給深圳，跨境監管也就變得有可能。」

制度氣泡雖具有突破性，但仍有瓶頸......

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《跨境合作頂層設計需要「破冰」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。