中概股來港．一｜中美金融戰火不斷　香港角色何在？

3月8日，再鼎醫藥、百勝中國、盛美半導體、百濟神州、和黃醫藥五間中概股公司被美國證券交易委員會（SEC）列入「預摘牌名單」。事件標誌SEC對中概股的監管正式邁入法律執行階段。此後三個月內，SEC至今合共發布八批「預摘牌名單」，涉及149間企業。本港中資和美資銀行分析師接受《香港01》訪問時都預估，可能所有在美上市的中概股都將進入這一名單。



中美角力，香港顯然無法獨善其身。3月份港股承壓，恒生科技指數一度低見3,400點，恒生指數低見18,415點。打工仔積蓄亦受制裁風波牽連，今年首季強積金錄得762億元虧損，為兩年內最差季績，人均虧損上萬元。但另一方面，資本市場卻迎來前所未有的新機會，因為制裁驅使在美上市中概股加速回流香港，以抵禦摘牌風險。不過，市場也擔憂中概股質量、投資者信心和港股流動性，香港必須做好準備。

宏觀來看，中概股風波是中美金融對峙的最典型事件，無非兩種走向......

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《透視中概股退市風波：中美金融戰火不斷 香港角色何在？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

此為「中概股來港」系列報道四之一：

中概股風波是中美金融對峙的最典型事件。（美聯社）