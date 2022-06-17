中概股來港．四｜既做避風港　更做築橋者　尋找金融中心新定位

中美金融戰火不斷，美國證券交易委員會（SEC）短短三個月內已把149間中概股企業納入「預摘牌名單」，港股也隨之大起大落，甚至有不少人擔心處於雙方交匯的香港作為「國際金融中心」地位不保。然而，只要香港懂得主動出擊，確立自身金融主權，就能奠定「中國的國際金融中心」新定位。一方面，香港能強化「避風港」功能——國家經濟增速面臨下行壓力，而中概股近乎腰斬的估值和頻發的裁員又加重陰霾；香港理應優化資本市場及互聯互通制度，為「退市風險」提供優質而順暢的緩衝選擇，解國家新經濟產業的燃眉之急。另一方面，香港可扮演「築橋者」的角色——香港有着與西方接軌的監管法制和金融聲譽，理應積極主動提供經驗和制度建議，助力國家改革開放金融市場，以消除西方世界對中國的誤解，助中美早日達成共識。



「中概股風波不是一個損失，而是一個結構性的機會，香港要抓住這個機會。」工銀資管（全球）固定收益投資部副主管溫凡說。

只是，面對中概股來港的機遇，香港在這些方面仍未做好準備.......

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《化避風港、築橋者角色 香港可彰「中國的國際金融中心」新定位》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

此為「中概股來港」系列報道四之四：

受中美角力影響，中概股正在面臨退市風波。（資料圖片）