中概股來港．二｜大國分歧多年難解　中概股走過高山低谷

中國企業海外上市的歷史最早可追溯到上世紀九十年代。三十年來，秉承「改革開放」國策的中國乘着全球化潮流，取得舉世矚目的經濟成就，也與美國這一世界上最大的經濟體建立緊密聯繫。目前有超過250家中概股在美上市，便是最好體現。不過，由於中美之間始終存在意識形態鴻溝，即使是在「蜜月期」內也暗湧頻現，例如從2011年的東方林業到2020年的瑞幸咖啡，中概股一直是做空機構的重點關注對象；而部份中概股的財務造假，也為整體品牌帶來信任危機。當「蜜月期」結束，美國右翼保守主義抬頭、反華情緒加劇等政治因素，最終把中概股逼至退市懸崖，而審計底稿則成了「懸崖勒馬」的最後一步。



中概股曾有過無限風光。據湖北省社科院經濟研究所論文《境外中概股危機：背景、成因與影響》梳理，1997年7月14日，第一隻真正意義上的中概股「中華網」在美國納斯達克上市，掛牌當日股價從20美元飆升至67.2美元，漲幅高達245%。到2005年，中國互聯網企業百度登陸納斯達克，當日漲幅高達353.85%，更創下了海外首次公開招股（IPO）的最高紀錄。2008年，金融海嘯爆發，納斯達克指數狂瀉41%，而中概股一枝獨秀，成為美國基金經理們的「救命稻草」。

故事轉折發生在後金融海嘯時代......

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此為「中概股來港」系列報道四之二：

近年來不少中國新經濟企業在美上市，圖為小鵬汽車在紐交所上市時的廣告。（資料圖片：紐交所）