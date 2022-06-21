社區治理・一 ｜當小政府遇上大社團——香港社區組織能力較弱？
三個月前，特首林鄭月娥引述中央援港抗疫專家指出「香港社區組織能力較弱」，所以只能暫時擱置籌備足月的「全民強制檢測」。但事實上，香港社會團體力量並不薄弱，單是向《社團條例》報備的社團就有超過五萬個，遍及全港各行各業，涵蓋勞資、同鄉、專業、地區社團等等至少11種性質，牽涉數以百萬計市民。
可是，這股力量在極其嚴峻的第五波疫情面前卻被特區政府忽視了，並沒有被及時動員起來。細究箇中癥結，到底是因為社團數量眾多所以政府沒有能力組織，還是因為既得利益關係千絲萬縷所以政府不願耗費精力組織？
社團具備三大特色，有利於發起動員：一是擁有人力、金錢和政治社會網絡等充足的資源；二是社團成員背景相似，同鄉社團成員擁有類似的文化、方言背景，工商社團成員擁有類似的社經背景和共同利益；三是社團動員模式多種多樣，容易凝聚會員。
每當社會應對公共危機，社團的動員作用就更明顯：一方面，社團能在在提供公共物品、維持公共秩序和調節社會關係等方面彌補政府不足，通過互助、倡議和監督政府，促使政府作出更好的決策；另一方面，社團通過動員社會大眾，令市民積極響應抗疫呼籲，形成互助的公民社會。不過，正是因為社團往往能夠自行補充政府角色，變相也導致政府愈發習慣於放任社會自行解決問題，即使2020年以來不斷爆發新冠病毒肺炎疫情，也只是任由社團自我發揮抗疫作用，沒有透過積極統領不同社團創造更大成效。
候任特首李家超在《競選政綱》承諾將會加強政府與地區組織聯繫，藉此「提升地區施政效能，增強基層社會服務供給能力」，而對本港社團進行系統化的整理和研究，也許就是強化組織的第一步。具體而言，應該......
詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《當「小政府」遇上「大社團」——香港社區組織能力較弱？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。