社區治理・二｜摸着石頭抗疫 黃梓謙：政府須主動建構社會資本
撰文：劉夢婷
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每逢面對社會危機，社團在動員、救援、互助和倡議方面總能起到重要作用，但特區政府向來忽視組織工作，即使新冠病毒疫情屢次爆發，也不願介入統領社團抗疫工作，而是交由社會團體自行發揮互助力量。例如「全港社區抗疫連線」（連線）成立兩年以來，組織派發超過6,000萬份物資、覆蓋至少400萬名市民。參與統籌「連線」義工服務的全國港澳研究會理事黃梓謙從中總結組織經驗，認為當局必須主動擔起建構和領導「社會資本」的責任，才能善用民間組織提升地區治理效能。
早在十年前，黃梓謙已經創辦「凝動香港體育基金」積極參與社區服務，主要透過集結社會資源為基層兒童提供專業體育培訓。第五波疫情在年初爆發後，黃梓謙從新聞獲悉「全港社區抗疫連線」將會協助分發中央援港物資，便向「連線」總召集人陳振彬自薦成為抗疫義工，對方隨即邀請他加入團隊負責統籌義工事項，包括建立義工招聘系統，管理及配對義工服務。
總結三個月的抗疫經歷時，黃梓謙頻頻提到「摸着石頭過河」——從分配資源、提高物流、穩定工作模式，全都需要在摸索中前進。他強調，要令義工各展所長，最重要是「需求」和「供應」的接軌；但是，民間義工組織未必具備足夠技術和能力統合物資、掌握需求、精準供應，因此需要政府帶頭統籌、提供支援，例如建立統一資料庫。他相信，這既有助供需快速接軌，更有利於建構「社會資本」（Social Capital）......
詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《「連線」摸着石頭抗疫 黃梓謙：政府須主動建構社會資本》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。