疫情下的DSE考生．二｜學習需要氛圍，家境決定一切

2022年中學文憑試（DSE）考生特別不容易。從2019年9月算起的三年高中生涯，核心科目通識教育的課程內容和評核準則屢有爭議和變動不說，又遇上反反覆覆的新冠病毒肺炎疫情，「停課」頓時成為「新常態」，面授課時寥寥可數，全日課堂更是少之又少——學校未能發揮培養學習氣氛、提供平等資源、促進師生互動等等教育功能，學生亦無法經歷校園生活規範——到頭來，仍是由家境決定考試命運。



「疫情下的DSE考生」系列三之二



家朗明言，整個應考過程極其艱辛，「直至今時今日，都沒有一個舒適的空間，讓我好好溫習。」(受訪者提供)

學習需要氛圍

病毒肆虐，政府和學校固然需要盡力保護學生健康，同時減少社區傳染風險，所以「暫停面授」確實是不得已而為之。然而，防控疫情的同時，當局也不應忽視學校應有的教育功能，以及學生理應經歷的校園生活規範，因為教育的本質在於育人，需要師者傳道、授業、解惑——這些功能都不能抽離於校園，正如學習需要氛圍，學生需要老師。

兩年半的疫情，徹徹底底打破學生的正常教育生活，對應屆DSE考生來說更是重擊。學校原定一年最少的上學日數為190日，但《香港01》早前統計，2020年的中五及中六學生面授日數僅有92天，連一半都趕不上。面授課時不足，網課支援有限，學生學習成效自然大打折扣；而更重要的是，學生無法透過與老師及同學的互動豐富學習經歷。

剛剛走出三年高中「迷宮」的應屆考生希希和家朗（皆為化名）都不若而同地指出，學校之所以能夠成為學習的場所，正是因為它的學習氛圍是在家上網課所不能取代的。例如希希表示，在家學習容易分心，難免失去學習動機：「學校有老師在、有同學在，那種大家都在學習，又互相競爭的氛圍，能夠讓我進入學習狀態。」

除此之外，學校也是相對平等的學習場所。從一方面看，不同階層學生分在同一個課室，接受老師劃一的教學方式，學習同樣的知識，完成同樣的作業、測驗和考試，並塑造相似的價值觀。但疫情之下，停課、復課、面授和網課不斷轉換，原本的教學框架不再適用，要追上教學進度已是困難，更枉論育人、解惑。到頭來，老師只能在有限的時間內，不斷壓縮課程內容，留給學生自行消化，學生的學習成效自然存疑。

居住環境惡劣是上網課的其中問題，讓考生根本無心溫習。（資料圖片）

家境決定一切

另一方面，學生坐在電腦屏幕前到底能不能學進去，表面上取決於個人的自律性，但實質上也是倚重於家庭的經濟地位、住屋環境和家庭關係——如果沒有了學校和課室這樣可謂平等分配教育資源的場所，那學生的出身，基本上就決定了他們將來的人生路。

對於具備一定經濟條件的家庭而言，父母可以聘請私人教師、購買學習材料，透過不同補充學習行徑減少疫情對子女學業造成的巨大影響。但對於基層學生而言，網課意昧著失去暫時抽離於社會和家庭以外的學習空間，容易被各種各樣的事情打擾學習。

一家四口合住一個狹小空間的家朗明言，整個應考過程極其艱辛，「直至今時今日，都沒有一個舒適的空間，讓我好好溫習。」他回想備考DSE期間，在家實在難以集中精神上課、溫習——沒有自己的書房和書桌，只能在客廳溫習；有時電視聲量太高，希望調低一些，又會引起家人微言，只好戴上耳機自我隔音......諸如此類的小事還有不少，家人也不是不能互相遷就，而是當疫情遇上貧窮，問題就會雪上加霜。

屋漏偏逢連夜雨，在4月22日正式開考之前一個月，已經盡量減少外出的家朗還是染上新冠病毒，備考節奏頓時被打斷，壓力和焦慮一湧而上，既怕影響表現，又怕傳染家人，但再不安也是求助無門，只能自己硬抗。所幸的是，家朗康復之後，有補習社提供場地供他靜心學習。不過，在大量基層學生面前，這樣有心的補習社不過是杯水車薪。

來自三口之家的希希，有著類似的煩惱。他獨自在家學習，望著雜亂的擺設、雜亂的書桌，集中力一瞬即逝，「很容易分心，還不如躺在床上，看動畫、看書和睡覺。」

基層學生面對種種的學習困難，很容易掉入學不懂、成績差、不想學、又再學不懂」的惡性循環之中。（資料圖片）

師生需要互動

教師的角色同樣重要。在實體教學時，老師和學生的教與學過程是即時反遣的，老師透過觀察學生的學習進程、能力，調整教學節奏。在課堂以外，老師亦會為學生解難，同時激發學生的學習動機。對數學科不感興趣的希希，坦言沒有了老師的即時督促，上網課時尤其心散，隨著課題愈見艱深，心思早已飛到九霄雲外，彷彿DSE已不復存在。

家朗也談到，回校領取DSE模擬試成積的時候，教中文科的班主任會趁機跟他聊上幾句，提醒他要做好中文科卷一甲部，可惜未能遇上任教其他科目的老師，聽取更多建議。而老師們在網上解卷時，也只能夠重點闡述全班常見的答題問題和需要注意的地方，學生若有問題可在課後提問，「但網上授課令同學沒什麼提問動機。」

希希和家朗都是基層考生的典型例子，早有不同報告指出基層學生學習的種種困難。

香港社區組織協會在2021年10月發布調查報告，以問卷形式向401名18歲以下基層學童進行網上調查，探討疫症前後基層學童的學業成績變化和影響。其中，有逾五成半受訪學童表示學習成績有少少退步或很大退步，逾六成半受訪學童表示跟不上學習進度。報告指出，除了家庭環境了限制之外，令學生成績倒退的最大原因包括：家中網課難以集中、沒有指導，難有學習成效；學習支援不足，學生跟不上進度，又導致學習動機大減，陷入「學不懂、成績差、不想學、又再學不懂」的惡性循環之中。

在這樣的環境下面參加有超過5萬人競爭的公開試，能夠脫穎而出的考生從來都是少數。