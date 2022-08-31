疫情下的DSE考生．一｜三年高中，三年「迷宮」

韓國2016年高考紀錄片《學習的背叛》中，初三考生允葉媛說：「大人的一年和小孩子的一年是不一樣的，大人反覆做一樣的事情度過一年，但小孩子在這一年內做的事情會直接改變他們的人生。」對於經歷兩年半新冠病毒疫情的應屆中學文憑試（DSE）考生來說，影響更是無可限量——他們站在人生的分岔路口，被改來改去的考核內容、時嚴時寬的防疫措施、前所未有的網課安排、飄忽不定的考試日期，搞得緊張兮兮、亂七八糟，但誰會為他們從此被改變的未來埋單？有人考前確診，幾經焦慮和不安，最終仍獲大學取錄；有人僥倖生於這時代，少了些競爭者，多了些時間，考了好成績；有人家庭環境欠佳無法專心學習，名落孫山後只能責怪自己......



「疫情下的DSE考生」系列三之一



今年是香港中學文憑考試推行的第十年，期間高中教學內容不斷變化，但這些事都沒有比疫情這三年更令人無所適從。（資料圖片）

課程變動，無所適從

對考生而言，一些日子意義非凡。首次採訪當天是4月20日，新增25宗確診、64宗無症狀感染、338宗快速抗原測試陽性個案，兩日後是應屆DSE開考日。

家朗（化名）談及兩天後（4月22日）的英文科考試，語氣稍有緊張，而他最擔心的是緊接著在4月26日舉行的中文科考試，「卷三（綜合）還好，但閱讀和寫作就很一般。」他一連提到幾個大日子：5月4日考最後一門，7月22日公布考試成績（俗稱放榜），8月10日大學聯合招生辦法（JUPAS）放榜——屆時，整個中學生涯將就此作結。

這一屆考生特別不容易。今年正好是「三三四新高中學制」之下DSE推行的第十年，在這期間，高中課程不斷變化，考試科目亦有縮減，評核內容也屢屢引發爭議——

例如，2020年DSE歷史科有試題提供兩篇閱讀材料指明近代日本曾對中國施以援手，問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，引發時任教育局局長楊潤雄批評傷害國民感情，及後考試及評核局宣布取消試題；又如，作為四大必修科目之一的通識教育科，考核形式、評分標準、課程成效都備受質疑，而且屢屢被批評是年輕人變得激進的「元兇」，直到2020年更開始進行學科改革，包括易名為「公民與社會發展科」、不再設有校本評核的獨立專題研習、公開考試評核只分「合格」及「不合格」等等，凡此種種的變動，都讓考生們惴惴不安。

但這些事，都沒有比斷斷續續的疫情更令人無所適從。另一名應屆考生希希（化名），同樣熟悉那幾個開考、放榜的大日子，但對於三年高中的上課日程已經沒有什麼深刻印象了，畢竟他們一直處於變幻當中。

「我想像中的高中生涯，是有明確的軌跡，知道什么時候做什么事——朝早起身上學，下午回家；知道什麼時候放假，什么時候考試。」希希談及的這些軌跡，對中學生來說似乎是理所當然——每年新學期來臨，校曆表都會清晰列明未來一年大小日子，涵蓋開學禮、陸運會、秋季旅行、期中試、期末考、家長會、結業禮等重要活動，更具體到每周每天的課程表；然而，疫情之下，這條徑直走向公開試終點的固定道路，頓時成了「迷宮」——遠遠看到終點，路標卻不斷變換位置，連教育局長也說不準該怎麼走。

教育局在教學和技術方面的支援有限，導致網課窘態盡現、質素成疑。（資料圖片）

三年高中，三年「迷宮」

但追溯起來，早在2019年9月1日展開的中四上學期，已是應屆考生三年高中生涯變幻無常的開端。當年6月，即將完成中三課程的他們，或在埋頭準備期末考試，或在積極考慮高中選科，或在引頸期盼暑假生活；不過，隨著反修例風波的一觸即發，延綿不絕的街頭示威、持續升級的警民衝突、劍拔弩張的黃藍撕裂...填滿了他們升讀中四前的記憶。

同年11月，也即他們從「初中生」變成「高中生」的兩個多月後，正式拉開「不正常」高中生涯的序幕，與「停課」結下難解之緣。11月11日起，反修例示威者發起罷工、罷課、罷市等「三罷行動」，阻塞多條主要道路，影響公共運輸服務；三天後（11月13日）教育局宣布全港幼稚園、小學、中學及特殊學校停課，直到11月20日才恢復。停課期間，教育局一再提醒學生，應留在家中，不要在街上流連，切勿參加違法活動；而校舍則須保持開放，家長有需要時可將子女送返學校，交由教職人員照顧。不過，希希對此沒有印象，「我記得，當時第一次停課，應該是因疫情而起。」

惟事實上，扣掉周末，學生們整整停了四天的課，但那時當然不懂得事態嚴重，甚至難免有點「難得放假」的僥倖心理；不料，接下來的三年內，「停課」竟然變成「新常態」。

2020年1月中，全國不同省市出現大規模感染新冠病毒肺炎的跡象，到1月23日的農曆新年前夕，開始有零星確診個案輸入香港，此後陸續引起社區爆發。當時中四考生剛剛完成上學期期末考試，正在享受為期兩周的農曆新年假期，但兩天後的大年初一，時任教育局局長楊潤雄就以防疫為由，宣布把原定2月3日的復課日期延長至2月16日。更令人意想不到的是，這一推遲就是四個月，中四學生要到5月27日才以半日制形式復課。

面對突如期來的「悠長假期」，希希既開心又失落，「可以提前放假，當然開心，不過很多課外活動都取消了，有些遺憾。」但停課對學業成績到底有何影響，他當時並沒有多想。

停課期間，教育局提倡學生應該善用時間，持續學習，做到「停課不停學」。然而，由於本港資訊科技教育發展不足，每間學校的電子教學步伐本就相差甚遠，而停課決定來得太急，教育局在教學和技術方面的支援更加有限，導致網課窘態盡現、質素成疑。復課後兩個月，教師為了追回教學進度，不斷加插補課，但似乎怎樣追也無補於事。

中學採取分流措施，分流考生及學生。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

網課生涯，糊里糊塗

直到7月初，第三波疫情大爆發，教育局便宣布提早一周於7月13日放暑假。

整個過程對希希和家朗來說都很魔幻，他們彷彿瞬間就結束中四學生生涯，「跳級」成為中五學生。但在暑假期間，疫情並不像中四課程那般「稍縱即逝」，反而愈發升溫，防疫措施和社交限制也不斷升級，娛樂及康樂場所要關閉，食肆一度禁止堂食。

一轉眼，中四升中五的暑假就結束了，像沒放一樣。

到了距離DSE更近一步的中五生涯，一起步就受挫，因為「面授上課」的路標一再變化，9月1日的開學日要移師網上，師生只能繼續透過Zoom等視訊工具進行網上授課，直到9月23日才正式恢復校園生活。然而，僅僅上了兩個月學，再度爆發更大規模的第四波疫情，特區政府不得不在11月29日宣佈暫停面授，直至12月底的聖誕節。疫情反反覆覆所帶來的混亂，令希希更無心上課，「有時會『掛機』上課－－一邊上課，一邊做其他事。」

轉眼間，踏入2021年1月，希希和家朗也迎來中五下學期，並對網上授課習以為常了。

隨著疫情降溫，教育局陸續容許中小學安排不多於六分一學生回校，而中學亦可舉行最多兩節的半日課堂或考試。但直到同年3月26日，教育局才宣布將在復活節假期後的4月中陸續恢復面授課堂，而拖拖拉拉之後要到5月底才能全面恢復；可是上了不足兩個月，中五下學期就此告終。高中生涯轉眼就要進入最後一個學年，這個暑假變得不再輕鬆，因為疫情壓縮教學時數，很多課程都趕不上原有進度，假期都被一大堆補課填滿。

希希和家朗就這樣，糊里糊塗地升上了中六。大半年後，就是決定人生命運的公開試。家朗說，「中五時沒有高中生的自覺，唯有到了中六的上學期，實體課堂逐漸增加，才意識到自己已經是高中生了，準備面對公開試。」

其時，學校繼續維持半天上學，政府同時不斷鼓勵師生接種疫苗，承諾只要學校接種比率達到7成，可以恢復面授上課。不過，香港社會當時普遍存在「疫苗猶豫」，全港接種率只維持在6成左右，當中未成年和長者接種率持續偏低。然而，由於疫情逐漸放緩，特區政府要求全民接種的態度也不強硬，中六學生總算「平安無事」地過了大半年。

4月22日，DSE終於開考，但整個考試月，考生都被可能確診的焦慮籠罩。（資料圖片 / 羅君豪攝）

提心吊膽，無心應試

惟好景不長，2021年最後幾天，由於特區政府未有堵塞機組人員的檢疫漏洞，最為嚴峻的第五波疫情洶湧而至。那時希希和家朗都在如火如荼地準備2022年1月中旬進行的DSE模擬試，但Omicron變種病毒迅速在社區擴散，政府在2022年1月20日宣布全港中學最遲在1月24日暫停面授。儘管當局容許學校安排中六學生上午回校面授，下午回家網上補課，但由於社區隱形傳播鏈不斷，不少學校紛紛自行停止面授。以家朗的學校為例，儘管模擬試仍然可以在校內進行，惟老師改卷時經已停課，只能在網上解題。

2022年2月28日，第五波疫情全面失控，每天新增過萬宗確診病例，教育局史無前例地提早「放暑假」，將原定七、八月的假期「搬到」接下來的三、四月，但當局對於DSE的考試日期仍然未有定案，只說會爭取以4月22日作為開考目標。

3月，香港迎來第五波疫情高峰，公立醫療系統頻臨崩潰，圍封強檢屢見不鮮。

家朗眼見周遭親友陸續確診，既擔心學業，更擔心一旦確診，或會傳染家人，或會送到隔離中心，根本無法安心應考，他只好減少外出，把自己關在書本堆中，專心溫習。不過，他還是不幸染疫了，備考節奏頓時被打斷，壓力和焦慮一湧而上，「當時無辦法離開這『四面牆』，又怕傳染家人，而家人又有些徬徨，經常有『拗撬』，完全是『困獸鬥』。試著做幾題數，又停不住咳嗽，喉嚨很痛無法說話，根本無辦法集中溫書。」

幸運的是，家朗康復之後，有相熟的補習社提供場地，供他靜心學習。不過，由於當局舉棋不定、安排混亂，加上家庭條件有限，更多考生根本無法進入「備考」狀態。

疫情在4月中旬開始回落，DSE則如期在4月22日開考。希希和家朗帶著快測結果和準考證提前到考場。在考試期間，旁坐的幾聲咳嗽，就足以令考場氣氛緊張得喘不過氣來。就算一場考試過去，又要害怕會在下一場考試之前被感染，屆時恐怕要到竹篙灣隔離中心應試。這種提心吊膽的心情，籠罩著整個考試月，直到考完最後一科。