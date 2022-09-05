OL棄文職參加中電見習技術員計劃　現負責維修及保養架空電纜

中華電力四名見習技術員及助理工程師，早前於職業訓練局的2021年傑出學徒獎勵計劃及香港工程師學會的2021年度傑出見習工程師選舉奪得數項獎項。



獲得優異學徒獎項的黎芷均大學畢業後從事文職工作，因覺得工作重複和乏味而轉行，參加中華電力的見習技術員計劃後，深深感受到工作的挑戰性，她目前負責架空電纜維修及保養工作，期望日後能於不同崗位累積經驗，成為獨當一面的工程人員。



中華電力見習技術員林曉晴（中）及關庭朗（右）榮獲職業訓練局「2021 年度 傑出學徒」，而黎芷均（左）亦獲得「優異學徒」獎項。（中電提供）

兩得獎學員本從事零售服務業

獲選為職業訓練局「2021年度傑出學徒」的見習技術員林曉晴和關庭朗，及獲選為「2021年度優異學徒」的見習技術員黎芷均，一同於2019年參加中華電力的見習技術員計劃。

林曉晴表示，中學時自覺不適合傳統學習模式，完成中四後投身零售服務業，及後對電力行業產生興趣，便透過中華電力的見習技術員計劃投身電力工程行業，現時負責電掣房供電設備的維修保養工作，她目前正修讀職專文憑課程，向專業工程師的目標邁進。

另一名傑出學徒關庭朗目前主要參與發電廠的保養維修工作。他曾從事零售、裝修及運輸等不同行業，後來為了學習專業技能，毅然轉行進修，希望在事業上有更好的發展。

關庭朗表示，見習技術員的訓練令他獲益良多，不但學習到不同領域的電力知識，例如機械打磨裝嵌、調校傳輸器及分析儀等技術，更讓他重拾職業志向，確立清晰的生涯規劃。他又感激培訓導師盡心傳授知識與技術，並給予支持和鼓勵。他現時正修讀高級文憑課程，希望進一步裝備自己，以應對未來的工作挑戰。

感文職工作重複乏味決定轉行

至於獲得優異學徒獎項的黎芷均，大學畢業後從事文職工作，因工作重複和乏味而轉行。她認為電力工程屬一門專業，故參加中華電力的見習技術員計劃。她感激培訓導師的悉心指導與包容，並提供機會讓她參與不同類型的工作，打好事業根基。

黎芷均目前負責架空電纜維修及保養工作，期望日後能於不同崗位累積經驗，成為獨當一面的工程人員。

到中電實習表現獲獎 畢業後入中電成為見習工程師

除了三名見習技術員，現職龍鼓灘發電廠／竹篙灣發電廠助理工程師的葉津沂亦力壓同業，勇奪香港工程師學會頒發的「2021年度傑出見習工程師獎」第三名。她擁有香港科技大學機械工程學一級榮譽學士學位，並完成智能建築物技術與管理碩士學位課程，在學時曾於中華電力實習，憑優秀表現獲得「中電工程志學獎」，並於大學畢業後隨即加入中電集團成為見習工程師。

在接受訓練期間，葉津沂努力學習發電、輸電及配電系統的運作，亦有機會參與不同工程項目，包括發電機組檢修工程、新燃氣發電機組及新界西堆填區堆填沼氣發電項目的運作測試等，累積大型工程項目經驗，提升她在安全及風險管理與問題解難等方面的能力。

葉津沂工餘時間積極參與工程業界及專業學會活動，並不時與學生分享生涯規劃經驗，鼓勵年輕人投身電力工程行業。她希望未來有機會參與更多工程管理及低碳發電項目的研發，為中華電力的可靠供電及減碳環保工作出一分力。

中華電力營運總裁唐連勝讚揚四名年輕工程人員的優秀表現，他指出中電多年來透過各項見習工程人員計劃，培育不同專業技能及崗位的電力工程人員，讓具備潛質而有志從事電力行業的年輕人有機會一展所長，同時提升他們的競爭力以助事業發展，達致薪火相傳。唐連勝又勉勵年輕工程人員抱持熱誠和堅毅的態度，努力實踐夢想，繼續為香港的電力服務作出貢獻。