神童升大學｜天水圍直資李兆基書院13歲學生　入讀港大獲工程學院

過去不乏資優生「跳級」升讀大學。據了解，天水圍直資英文中學「香港青年協會李兆基書院」13歲學生劉鴻志，獲香港大學破格取錄，即將於新學年入讀工程學院，暫未知其獲港大破格取錄的條件為何。《香港01》正向港大工程學院查詢，正待回覆。



消息指，香港青年協會李兆基書院一名13歲學生獲香港大學破格取錄，即將於新學年入讀工程系。（資料圖片）

一年前入學 中一跳級至中三 自學大學網上課程

據了解，獲港大取錄的13歲劉鴻志，一年前剛入香港青年協會李兆基書院便由中一跳級至中三，在疫情其間更善用網絡資源在網上修讀世界不同大學的課程。

香港大學回覆查詢時指，校方一般以學生的學術成績及表現作為主要取錄因素，學生年齡並非考慮關鍵，港大過往亦曾經取錄過較入學平均年齡為輕的學生，又強調會為有不同需要的學生提供援助，包括學業輔導、交流機會、職業導向及生涯規劃支援等，以全面協助同學於學術以至個人成長方面的發展。

去年13歲「數學神童」入讀城大

去年亦曾有「數學神童」破格升讀大學，浸會大學附屬學校王錦輝中小學學生江誥綸，去年以13歲之齡，報考英國高考（GCE A-Level），在純粹數學、高等數學、生物、化學及物理合共5科，全部考取A級佳績，IELTS獲8級佳績。獲城市大學破格取錄修讀工學士智能製造工程（Intelligent Manufacturing Engineering）課程。

江誥綸其智商獲評150、兩歲半已懂乘數表的資優生，極具天賦，中小學曾5次跳級，6歲入讀小二，小五升中一，中一升中三，中三升中五，中五升大學一年級，多次轉校、跳級後，提早應考公開試。

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1500新生參加入學禮 署理校長王于漸：要擁抱轉變

香港大學今天（31日）於百周年校園李兆基會議中心舉行新生入學禮，約1,500位學生親身在會堂内或在附近演講廳，透過視像直播參與入學儀式。校方指，今年是港大成立111周年，入學禮特別以「擁抱轉變」為主題，港大署理校長王于漸致辭歡迎新同學，他鼓勵同學多與老師和彼此一起發掘大學的新事物和學習機遇，締造豐盛的大學生活及學習旅程，「由加入大學大家庭的一刻開始，簡單來說，你與港大已建立一段永恆的關係。」

王于漸勉勵新生要不斷求進步、發揮創造力，成就自己作出建樹，負起作爲社會一份子的責任，為大學的成長及發展出力，「我們所有老師都會一直幫助你。然而，只有你，才是長遠塑造、影響和成就大學的主角。」他不忘叮囑學生要擁抱轉變，「你們是轉變的一部份，轉變的結果由你們塑造，我們會盡全力支持大家。」

港大於明日（9月1日）開始新學年，所有本科生課程將全面回復面授教學，大學提醒所有同學要注意個人及公共衞生及遵守大學的防疫守則。