網絡安全業現全球人才荒　以色列公司Check Point推3招培養新人

網絡安全日益重要，但行內人才短缺，來自以色列的網絡安全公司Check Point有見及此，一早已經展開「搶人才」大計。Check Point香港及澳門區總經理周秀雲和香港及台灣技術總監侯嘉俊接受「01教育」訪問時分享了行內最新發展及業界生態，亦介紹公司在培育人才方面的不同計劃。他們亦寄語有興趣入行的人士，行內發展瞬息萬變，「最重要是願意接納新事物和主動學習」。



Check Point香港及台灣技術總監侯嘉俊表示，網絡安全市場需求近年有轉變。（盧勁揚攝）

數碼轉型刺激網絡安全需求 團體人手要求變高

Check Point於1993年成立，擁有30年歷史，是一間專門提供網絡安全服務的跨國企業。當中Check Point香港及台灣技術總監侯嘉俊分享網絡安全近年發展，憶述10多年前進入公司時，產品和服務以防範電腦病毒的防火牆為主，但隨着數碼轉型，智能手機、雲端儲存平台，以至區塊鏈都可能被黑客攻擊或潛伏偷取數據，所以「網絡安全知識愈來愈闊，由過往（每組）兩名工程師，增至目前約10人，才能勉強有足夠知識（應付）」。

侯又說，網絡安全愈受重視，大型公司都會有相應部門。一般而言，公司內部的網絡安全員工會分析公司的安全隱憂，繼而投放和引入相關資源，亦會留意是否發生安全事故，並處理攻擊。Check Point提供的服務就比較宏觀，設有研究團隊，會主動找出黑客最新攻擊模式，然後自行研發相應產品。Check Point亦會提供售前服務，向客戶解釋產品特點，為客戶設計和應用產品，並提供相應的售後服務。另外，他們亦會為客戶進行安全事故調查。

畢業生選擇多 調整招聘條件吸引人手

數碼轉型下修讀電腦相關科目的畢業生有大量出路，包括系統工程師和程式設計師，不一定選擇網絡安全範疇，令行內出現人才短缺，更有研究指現時業界的全球人才缺口高達340萬人。加上現時院校提供有關網絡安全的內容不多，對學生而言相對陌生，即使他們有意入行，亦需要繼續學習相關知識。

Check Point香港及澳門區總經理周秀雲指，公司近年「專注找有潛質人才」。（盧勁揚攝）

Check Point香港及澳門區總經理周秀雲亦形容不少客戶或伙伴公司「無一個Team（隊伍）係齊人」，情況是她從事資訊科技業多年來從未見過，「都幾誇張」。候亦補充，過往他們在招聘時都會都會考慮應徵者在網絡安全行業的年資，一般需要從事相關工作達8至10年經驗才會聘請，惟現時人才不足，亦決定調整要求，「專注找有潛質人才」。

3招培育業界人才 管理實習生可到以色列總部上課

說到招攬人才的方法時，侯表示公司在5年前展開為期兩年的「Young Talent Program」，參與管理實習生計劃的實習生會獲安排前往以色列總部接受3個月培訓，學習基本知識包括產品、銷售流程及其他相關資訊，然後回到香港根據能力分派到不同崗位，由資深同事帶領工作，翌年便會嘗試自行完成工作，其間若遇到困難，資深同事都會伸出援手。2年後如果表現良好，即可獲聘。

Check Point香港及澳門區總經理周秀雲及Check Point香港及台灣技術總監侯嘉俊。（盧勁揚攝）

被問到是否修讀電腦相關學科才能入行，周指公司有與外間機構合作，推出證書課程，任何人士都可以報讀。侯亦舉例有同事主修數學，畢業後進修考取不同證書，包括網絡安全，然後入行，重申「無論你本身讀什麼，其實只要你有興趣，就能自行進修相關文憑，入行不會太遲」，更可以邊讀邊做，例如先在代理商吸取經驗，令修讀課程事半功倍。

另外，Check Point亦有與大專院校合作。周舉例，現時在香港大學專業進修學院（HKU Space）修讀相關學科的學生都可以選修校內有關網絡安全的帶學分課程，內容由Check Point提供。公司期望與更多院校合作，推廣網絡安全知識。她亦寄語有興趣入行的「生力軍」，心態比學歷更重要，「公司每年推出新產品，同時行內出現新潮流，所以願意接納新事物和主動學習是很重要」，只要溫故知新，就能迎接行內不同發展的可能性。