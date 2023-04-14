華為職業認證助業界培訓ICT人才　著重實戰應用涵蓋最新技術

現時本港資訊通訊科技人才短缺，華為香港代表處戰略與市場營銷副行政總裁黃家恒接受專訪時指出，現時社會要求ICT人才具備多元，加上科技急速發展，令大學人才培訓難以追上現實需要，因此華為早已推出著重實戰的職業認證，當中設有三層架構。其中第一級是專為有意入行者而設，裝備他們對最新技術有基礎認識，讓他們可以立即投身職場。



華為香港代表處戰略與市場營銷副行政總裁黃家恒認為，現時大學課程所教授的技術落後現實職場數年，華為職業認證有助裝備畢業生職場所需，可向僱主展示已具備足夠知識投身職場。（張浩維攝）

科技日新月異 學術訓練追不上現實需求

黃家恒解釋，以往社會對ICT人才的技能要求較單一，主要分為資訊科技和通訊業兩大範疇，但隨着科技和社會發展，AI人工智能、大數據、區塊鏈等陸續出現，所涉及的技術亦不再局限於某一範疇。

他形容，現時科技發展急速，「令到大學所教授的內容和現實出現幾年落差」，導致大學畢業生在校內所學的未必用到，而華為職業認證則可協助收窄技術差距，裝備有意入行者最新技術，為企業培訓和提供合適人才。

華為職業認證三層架構助業界培育人才

三層架構分別為「工程師級別」（HCIA）、「高級工程師級別」（HCIP）和「專家級別」（HCIE），涵蓋23個技術範疇，例如雲服務、物聯網、AI、大數據等。

黃家恒稱，第一級「工程師級別」屬入門級，內容以相關範疇的最新基礎知識為主，適合剛畢業的大學生，又或是沒有IT背景的人士「伸多半隻腳入去行業」，令他們對相關範疇的專有名詞和技術有基本認識，日後不一定從事華為相關的工作，用作求職時向僱主展示已具備基礎知識。

至於「高級工程師」，黃家恒稱內容著重實戰，課程以日常案例為主，例如如何為一間300名員工規模的公司設計網絡，以及日常營運和維護，遇上故障如何維修，完成認證後具備獨立工作能力和經驗。

最高級的「專家級別」，則要求具備領導能力，能夠帶領小團隊完成大型項目，例如設立跨國網絡，同時更深入了解網絡安全和私隱，以至各地法規，為晉身管理層做準備。黃家恒補充，華為職業認證除提供技術培訓外，會為高級資歷設交流平台，定期舉辦各類型活動，讓不同背景的技術人員拓展人脈和互相分享經驗。

華為香港代表處戰略與市場營銷副行政總裁黃家恒（中）表示，華為職業認證設三層架構，並設有不同專門範疇，而且內容著重實戰應用。圖左為已考獲HCIA和HCIP的華為項目交付工程師鍾秀明，圖右為已考獲HCIA的大學生豐蘊霖。（張浩維攝）

資歷國際認可 香港高級認證新增數量亞太區最多

三個級別考核均設有筆試，惟HCIE設有實驗考試，要求考生即場排錯、故障診斷等。黃家恒稱認證獲得國際認可，現時全球超過180個國家或地區共68萬人考獲認證，每年有超過逾15萬名新學員考獲認證。現時香港獲職業認證者有一半是學生，而2022年高級認證新增數量更是亞太區第一，新增佔比在亞太區達49%。

學員指認證有助應付日常工作

華為項目交付工程師鍾秀明，持有理工大學碩士資歷，現時已考獲HCIA-AI和HCIP雲服務資格。他表示，過往曾參加為華舉辦ICT比賽，從中接觸到華為職業認證，由於對AI感興趣，因此選擇修讀HCIA-AI認證，學習AI發展歷史、華為AI體系、框架和算法等。及後因工作需要而進修而考取HCIP雲服務認證。

華為項目交付工程師鍾秀明，現時已考獲HCIA-AI和HCIP雲服務資格，表示認證有助他應付日常工作。（張浩維攝）

他指出過往在大學曾學習不少理論，但較少涉獵實際如何應用，而職業認證正好彌補不足，有助他應付日常工作，未來亦計劃考取最高級的HCIE認證，但直言內容較深入需要更多時間準備。

理工大學金融科技及人工智能課程四年級生豐蘊霖已考獲HCIA雲計算認證，表示早已留意到校內課程與現實距離差太遠，因此大二已開始準備考認證。（張浩維攝）

理工大學金融科技及人工智能課程四年級生豐蘊霖亦曾與鍾秀明參加同一比賽，現已考獲HCIA雲計算認證。他表示，留意到校內課程與現實距離差太遠，因此大二已開始準備考認證，認為科技急速發展，需要持續考取不同認證維持個人競爭力。