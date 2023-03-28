中大福田研究院落戶河套　培養高層次創新科研人才

香港中文大學深港創新研究院（福田）落戶河套深港科技創新合作區，校方今日（28日）舉行成立儀式並揭牌，中大校長段崇智表示，研究院深化深港合作，進一步拓展中大的內地網絡把科學研究成果轉化成實際應用。福田研究院專注於機器人、人工智能、醫藥和醫療器械領域的研究。



中大校長段崇智表示，中大作為一所研究型大學倡導研究與創新，研究不會只停留在發掘與創造知識的層面，而是着重成果轉化，為社會帶來價值。他指中大福田院的成立回應《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及「十四五規劃」的號召，深化深港合作，進一步拓展中大的內地網絡，把科學研究成果轉化成實際應用，並善用大學作為人才搖籃的優勢，培養高層次創新科研人才。

中大表示，福田研究院創建至今積極打造專注於機器人、人工智能、醫藥和醫療器械領域的國際一流研究機構，將繼續發揮香港的基礎科學研究優勢以及深圳的產業化優勢，深入研究經費配對的可行模式，加強與深圳本地優秀企業的產業對接，深化深港合作，實現產學研有機融合和持續發展，進而推動和深化粵港澳大灣區在智慧醫療與公共衛生服務業上的發展和國際化，與各界共同見證建設成果。

深圳市政府黨組成員楊勝軍、福田區委書記黃偉、中大校長段崇智、深港創新研究院（福田）院長秦嶺等人參加了揭幕儀式。揭牌儀式後，嘉賓參觀展廳及實驗室，參觀包括自有專利設計機器人、傳感器、算法、新型骨科內植入材料、試劑盒等展品展出。

黃偉介紹河套深港科技創新合作區的規劃建設情況。他表示，中大福田研究院落戶河套合作區，有利於進一步發揮香港的高水平大學、國際一流人才隊伍、聯通全球創新網絡等優勢，以及深圳的科研空間和高效率產業配套、高強度政策支持等優勢，更好促進深港優勢互補、協同發展。他說，福田區將努力為研究院提供高效、暖心、便利的服務，支持研究院培育更多優質科創企業、培養更多創新人才，為粵港澳大灣區建設增添新力量、注入新活力。