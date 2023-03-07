模擬聯合國教科文組織大會　氣候行動領袖訓練營培養綠色年青人才

全球氣候暖化和極端天氣為人類和生態環境帶來的巨大災害日趨頻繁，應對氣候變化是我們這一代以及下一代刻不容緩的工作，而教育對解決這個燃眉之急至關重要。



培養新一代青年綠色人才建立可持續發展的價值觀，踐行可持續發展的生活方式，引領全球教育轉型，將會是氣候行動的關鍵。

香港聯合國教科文組織協會與香港可持續發展教育學院為響應2022 年《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方會議中的《氣候賦權行動五年行動計劃》所重點提倡的「青年賦權」， 決定於2023年2月25及26日聯合舉辦「模擬聯合國教科文組織氣候行動領袖訓練營」，近百名香港中學生報名參加，深入瞭解氣候議題在國際平台上的談判方式、科學背景、發展歷程和成果等，並為參加即將於2023年4月2日由協會與學院聯辦的「 2023香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會 - 氣候可持續性」作準備。

「 2023香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會 - 氣候可持續性」氣候行動領袖訓練營。（MUNESCO提供）

協會與學院邀請到三位專家擔任訓練營的榮譽演講嘉賓，他們分別是「G20可持續金融工作組」聯席主席馬駿博士和「北京綠色金融與可持續發展研究院國際合作中心」主任程琳先生，馬博士和程先生與參加的學生分享了綠色金融的內涵和影響，以及他們參與國際氣候會議的經驗，並剖析氣候談判的技巧；另一位是聯合國世界氣象組織 （WMO） 航空氣象學委員會 （CAeM） 前主席、香港天文台前台長岑智明先生 SBS，從專業角度解釋氣候變化的科學原理及發展趨勢，鼓勵我們從生活上入手，為氣候行動作貢獻。參加的學生均把握機會，向三位專家提問請教，在互動過程中獲益良多。

在青年導師的帶領下，訓練營配合互動交流、問答、即場演講訓練等環節，幫助學生熟悉聯合國教科文組織大會召開的模式，認識可持續發展目標及青年氣候行動的重要性，從「知、情、意、行」 ，培養綠色青年人才。

香港聯合國教科文組織協會會長張沁教授親自為學生頒發結業證書，在證書頒發儀式中鼓勵學生，在體驗過程中鍛煉辯論技巧、臨場應變、系統思維、包容理解、慎思明辨的能力，深入了解可持續發展的理念與運用。

「 2023香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會 - 氣候可持續性」氣候行動領袖訓練營。（MUNESCO提供）

完成本次訓練營的學生將參與4月2日召開的「 2023香港中學模擬聯合國教科文組織（MUNESCO）大會 - 氣候可持續性」，模擬各國代表參加聯合國教科文組織大會，針對氣候議題提出創新解決方案。呼召更多人支持氣候行動，齊心合力挽救生態環境和人類的未來。